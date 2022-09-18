Optimus Prime PRO

Es gibt nur noch eine begrenzte Anzahl von Exemplaren zu einem Preis von 39 USD, danach wird der Preis auf 100 USD angehoben.

Der EA muss auf allen unterstützten Währungspaaren und Zeitrahmen installiert werden:

Zeitrahmen D1 - XAUUSD - Täglicher Zeitrahmen ! Zeitrahmen M30 - XAUUSD - ZeitrahmenM30!



Zeitrahmen M15 - GBPUSD. Zeitrahmen M15 - EURUSD Zeitrahmen M15 - AUDUSD. Zeitfenster M15 - USDCHF. Zeitrahmen M15 - USDCAD.

Zeitlicher Rahmen M15 - EURCHF. Zeitrahmen M15 - EURCAD.



Einzigartigkeit:

1. verwendet KEINE gefährlichen Money-Management-Techniken.



2. Verwendet NICHT die Martingale-Strategie.

3. Verwendet NICHT die Grid-Strategie .

. Der EA verwendet immer Stop Loss (manchmal technisch, manchmal virtuell).

Der EA verwendet Unterstützungs- und Widerstandsniveaus.

Der EA handelt sowohl mit dem Trend als auch gegen den Trend.

Das Gehirn des Handelsroboters verwendet klassische Strategien: 1. Bestimmt die Stärke des Trends. 2. Bestimmt die Stärke der Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. 3. Erkennt Divergenzen Strategie.



Für den Handel benötigen Sie ein ECN-, RAW-, STP- oder NDD-Konto, bei dem zwar Kommissionen und Gebühren anfallen, der Spread aber gering ist.



Für den Handel benötigen Sie den korrekten Namen des Währungspaares ohne Präfix und Suffix und ohne zusätzlichen Punkt, ansonsten müssen Sie den Namen des Währungspaares in den Einstellungen ändern. Wenn Ihr Broker den falschen Namen für das Währungspaar angibt, müssen Sie dem Namen des Währungspaares in den Advisor-Einstellungen ein Präfix oder Suffix oder einen zusätzlichen Punkt hinzufügen.



Verwenden Sie einen Hochgeschwindigkeits-ISP und einen Hochgeschwindigkeits-VPS (Virtual Private Server) oder VDS (Virtual Dedicated Server), einen Server, der guten Ping und hohe Geschwindigkeit bietet.



