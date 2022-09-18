Optimus Prime PRO

4.52

Es gibt nur noch eine begrenzte Anzahl von Exemplaren zu einem Preis von 39 USD, danach wird der Preis auf 100 USD angehoben.

  • Der EA muss auf allen unterstützten Währungspaaren und Zeitrahmen installiert werden:


    Zeitrahmen D1 - XAUUSD - Täglicher Zeitrahmen !

    Zeitrahmen M30 - XAUUSD - ZeitrahmenM30!



    Zeitrahmen M15 - GBPUSD.

    Zeitrahmen M15 - EURUSD

    Zeitrahmen M15 - AUDUSD.

    Zeitfenster M15 - USDCHF.

    Zeitrahmen M15 - USDCAD.


      Zeitlicher Rahmen M15 - EURCHF.

      Zeitrahmen M15 - EURCAD.


    • Einzigartigkeit:
    • 1. verwendet KEINE gefährlichen Money-Management-Techniken.
    • 2. Verwendet NICHT die Martingale-Strategie.
    • 3. Verwendet NICHTdie Grid-Strategie .
    • Der EA verwendet immer Stop Loss (manchmal technisch, manchmal virtuell).
    • Der EA verwendet Unterstützungs- und Widerstandsniveaus.
    • Der EA handelt sowohl mit dem Trend als auch gegen den Trend.

        Das Gehirn des Handelsroboters verwendet klassische Strategien:
        1. Bestimmt die Stärke des Trends.
        2. Bestimmt die Stärke der Unterstützungs- und Widerstandsniveaus.

        3. Erkennt Divergenzen Strategie.


        Für den Handel benötigen Sie ein ECN-, RAW-, STP- oder NDD-Konto, bei dem zwar Kommissionen und Gebühren anfallen, der Spread aber gering ist.

        Für den Handel benötigen Sie den korrekten Namen des Währungspaares ohne Präfix und Suffix und ohne zusätzlichen Punkt, ansonsten müssen Sie den Namen des Währungspaares in den Einstellungen ändern. Wenn Ihr Broker den falschen Namen für das Währungspaar angibt, müssen Sie dem Namen des Währungspaares in den Advisor-Einstellungen ein Präfix oder Suffix oder einen zusätzlichen Punkt hinzufügen.

        Verwenden Sie einen Hochgeschwindigkeits-ISP und einen Hochgeschwindigkeits-VPS (Virtual Private Server) oder VDS (Virtual Dedicated Server), einen Server, der guten Ping und hohe Geschwindigkeit bietet.


        • Die Einzigartigkeit dieses Expert Advisors besteht darin, dass er zusätzlich zur Trendstrategie mit einer Gegentrendstrategie mit Stop Loss (SL) handelt und NICHT die sehr gefährlichen Martingale- und Grid-Strategien verwendet.
        • Stop Loss hilft, das Risiko zu kontrollieren.
        Bewertungen 28
        Hung Nguyen
        29
        Hung Nguyen 2024.02.13 22:38 
         

        I have been using this for more than 2 weeks, it works for me, it helps me to make profit. The author is also very active, he replied all my questions and helped me to setup the ea. Thanks for your support

        B L
        23
        B L 2023.09.09 11:36 
         

        Great EA, thank you very much

        Macgio64
        42
        Macgio64 2023.09.01 19:20 
         

        Very good thank

        Empfohlene Produkte
        Ichimoku Market Scanner EA
        Jarek Paciorek
        4 (10)
        Experten
        Dieser Scanner ist ein Werkzeug, das den Handel mit der Ichimoku-Methode unterstützt. Seine grundlegenden Funktionen sind: 10 Handels-Setups, die gemäß der Ichimoku-Technik implementiert sind, die Möglichkeit des gleichzeitigen Scannens aller auf der Plattform verfügbaren Finanzinstrumente, die Möglichkeit des gleichzeitigen Scannens in allen auf der Plattform verfügbaren Zeitfenstern, zwei verfügbare Handelsmodi: Manuell und AutoTrading, die Möglichkeit, den Handel im manuellen Modus auf der Eb
        Ict Gold Scalper
        Alex Amuyunzu Raymond
        5 (1)
        Experten
        ICTVALID EA - Smart Money Concepts Automatisierter Handel Der ICTVALID EA ist ein professionelles Handelssystem, das auf Smart Money Concepts (ICT-Methodik) basiert. Es erkennt und handelt automatisch institutionelle Setups und ermöglicht es Ihnen, der Marktstruktur mit Präzision und Beständigkeit zu folgen. Hauptmerkmale Duale Handelsmodi - Wählen Sie zwischen Scalping (kurzfristige präzise Einstiege) oder Swing Trading (längerfristige Trends). Smart Money Logic - Beinhaltet Change of Character
        H4 Trend
        Kenneth Parling
        5 (1)
        Experten
        Einführung H4 Trend Forex-Handelsroboter - Ein benutzerfreundlicher und vollautomatischer Handelsroboter, der entwickelt wurde, um mit dem H4-Diagramm zu handeln, um Trendbewegungen zu erfassen. Kauf-/Verkaufssignale, die durch das Kreuzen des Moving-Average-Indikators generiert werden. Aufträge verwenden immer einen virtuellen Stop-Loss, Take-Profit und Trailing-Stop sowie einen folgenden harten Stop, nur für den Fall, dass ein Verlust der Serververbindung auftritt, um Geld zu sichern. Charakt
        Pinnacle
        Mpendulo Chiliza
        Experten
        Der Pinnacle Expert Advisor ist das Ergebnis umfangreicher Bewertungen und Rückmeldungen zum Three Peaks-Indikator. Nach langer Vorfreude freue ich mich, den Pinnacle Expert Advisor vorstellen zu können, der auf der Grundlage des Three Peaks-Indikators aufgebaut ist. Pinnacle ist ein vielseitiger Expert Advisor, der sowohl in Aufwärts- als auch in Abwärtsrichtung handeln kann. Mit akribischer Forschung habe ich das optimale Verhältnis zwischen Take Profit und Stop Loss ermittelt. In Anlehnung a
        Magic Grid
        Aliaksandr Charkes
        4.52 (29)
        Experten
        Magic Grid ist ein indikatorfreier Advisor, der eine Grid-Strategie verwendet. Die Strategie basiert auf der automatischen Wiedereröffnung von Grid Pending Orders nach dem Schließen ihrer Marktpositionen (durch Take-Profit, Stop-Loss oder manuell). Pending Orders werden mit einem bestimmten Schritt von den Anfangspreisen platziert, die manuell eingegeben oder automatisch generiert werden können (einmal zu Beginn des Handels ). Der Roboter kann auf jedem Zeitrahmen, auf jedem Währungspaar, auf m
        FREE
        Golden Phoenix EA
        Justinus Andjarwirawan
        Experten
        Golden Phoenix EA - Adaptive Reversal Recovery System für XAUUSD Überblick: Golden Phoenix EA ist ein leistungsstarker Expert Advisor für den Goldhandel (XAUUSD), der mit einer adaptiven Umkehrmethode entwickelt wurde, um die Rentabilität zu maximieren. Im Gegensatz zu traditionellen Grid- oder Martingale-Strategien kehrt dieser EA die Richtung des Erholungshandels um, wenn eine Position mit Verlust geschlossen wird. Durch strategische Anpassung der Losgrößen und Umkehrung der Trades nutzt Gol
        Wolfgang System Pro
        Karolis Vaicekauskas
        Experten
        Strategie Die Hauptlogik hinter dieser Strategie ist recht einfach. Grundsätzlich wird einmal pro Tag gehandelt. Maximal 1 Handel pro Tag. Das bedeutet, dass sie nicht viele Trades während des Tages öffnet, diese Strategie verwendet keine sehr riskanten Martingale-Elemente. EA versucht, einen Handel nach der Richtung des Trends zu eröffnen, dann hält er diesen Handel den ganzen Tag und versucht, den maximalen Gewinn zu erzielen. Am Ende des Tages schließt er einen Handel. Bei einem Gewinn wiede
        Boxmaster RSIx2 MT4
        Mikhail Mitin
        Experten
        Haupt: Kein Martingal, kein Gitter, funktioniert mit allen Symbolen; ein guter rationaler Algorithmus; Arbeit von zwei Indikatoren: RSI (von älteren Zeitrahmen - es funktioniert als ein Signal-Filter) und RSI (von Junior-Zeitrahmen - es funktioniert als ein Signal) ; Es gibt ein gutes Money-Management-System (es gibt mehrere Arten von Trailing Stop Loss); EA kann auf geschlossene Kerzen, und auf aktuelle Kerzen arbeiten; Schnell optimiert (die Arbeit wird maximal beschleunigt). Aktuelle Sätze na
        Stochastic Trade X
        Yu Xin Pu
        Experten
        Stochastic Trade X ist ein EA, der auf dem Stochastic Oscillator basiert. Stochastische Parameter wie %K-Periode, %D-Periode, Slowing, SellValue, BuyValue und Shift können angepasst werden. Stochastic Trade X nutzt die hochmoderne intelligente Technologie von BTN TECHNOLOGY, um Ihnen zu helfen, optimale Ergebnisse für Ihre Trades zu erzielen. Mögen Ihre Träume durch Stochastic Trade X wahr werden. Viel Glück! === Anfragen === E-Mail:support@btntechfx.com
        Pinok
        Yury Emeliyanov
        Experten
        Pinok ist ein Handelsberater für EURGBP (M30), basierend auf dem Ausbruch der Extrempunkte der vorherigen Kerze und gefiltert durch den ATR MA Oszillator. Er arbeitet innerhalb eines festgelegten Handelszeitraums mit festem Stop-Loss und Take-Profit. Logik Kauf-Einstieg: wenn der Eröffnungskurs unter dem Tief der vorherigen Kerze liegt und der ATR MA Oszillator unter Null ist. Verkaufs-Einstieg: wenn der Eröffnungskurs über dem Hoch der vorherigen Kerze liegt und der ATR MA Oszillator unter Null
        Bar Boss
        Iurii Tokman
        5 (1)
        Experten
        Bar Boss   Der Expert   Advisor verwendet den FletBoxPush-Indikator, um den Markt zu analysieren und Handelssignale zu bestimmen. Der Indikator ist in den Expert Advisor integriert und seine zusätzliche Installation auf dem Chart ist nicht erforderlich. Der Handel findet beim Ausbruch der Levels statt, die als die Grenzen der Flat definiert sind. Es wird eine Verlustbegrenzung verwendet. Beschreibung der Beratereinstellungen TimeFrames - Chartperiode, Einstellung für den Indikator color - die F
        IGrid Expert
        Seng Yang
        Experten
        iGrid expert ist ein vollautomatischer Handelsroboter, der Signale durch Indikatorenzählung und Velocity, Bollinger Band, Moving Average, Grid und Hedging-Strategie liefert... Empfehlungen EA-Einstellungen: Verwenden Sie die Standardeinstellungen oder legen Sie Dateien fest. Symbol: EURUSD , USDJPY, GBPUSOder beliebig. Zeitrahmen: H1 oder beliebig. Broker: ECN oder STP-Broker, niedriger Spread/Kommission, 1:500 - 1/1000 Hebel, Mindesteinlage: $1000 USD UP (möglich $3000 Up ). Real signal:... P
        Grove
        Ivan Elsukov
        Experten
        Dieser Grid Expert Advisor verwendet Signale, die auf den Wellenausbrüchen von R.N. Elliott basieren. Das Funktionsprinzip des Expert Advisors besteht nicht nur darin, Positionen gegen den Trend zu akkumulieren (wie es alle Grid-EAs tun), sondern auch entlang des Trends (das Prinzip der Schildkröten). Das einzigartige Risikokontrollsystem steuert den gesamten Prozess von der Eröffnung des Ordergitters bis zu dessen Schließung. Das Risikokontrollsystem besteht in der Bestimmung des kritischen Niv
        Fx4lights
        Vladimir Deryagin
        Experten
        Der Expert Advisor besteht aus vier beliebten Indikatoren: GleitenderDurchschnitt Stochastik MACD ZigZag Es ist möglich, alle vier Indikatoren sowohl zusammen als auch einzeln zu verwenden, indem Sie die gewünschte Kombination auswählen. Grundeinstellungen des Expert Advisors Magie - magische Zahl der Order Volumen - Volumen für eröffnete Trades Slippage - Preisabweichung bei der Eröffnung von Aufträgen. StopLoss - Schließen der Orders nach Erreichen eines bestimmten Verlustes in Punkten, TakeP
        EA Diamond Version 3
        Tran Thanh Khoi
        Experten
        Diamant EA ver 3.0 Hallo an alle Trader auf dem MQL Markt Dieser EA verwendet nur TimeFrame M30, den Indikator Ichimoku Kinko Hyo und kompakte einige anorther Indikator, Beispiel: MA und SAR zu bestätigen Punkt der Bestellung. In der Einrichtung und dem Start des EA, Die Einstellungen sollten als Standard belassen werden, wie das Bild beschreibt Empfohlene Ersteinlage: 50 USD mit 0,01 Lots. 500 USD mit 0.1 Lots und " Enable Autolots " kann bis zu mehr als 4000 USD Gewinn in 3 Jahren machen. Paar
        Shuttle Runner
        Sergey Ermolov
        3.95 (19)
        Experten
        Die Swing-Strategie ist die Grundlage von Berater Shuttle Runner . Die Strategie wurde im fernen 2009-Jahr beschrieben und wurde von Händlern auf dem Forex-Markt aktiv angewendet. Shuttle Runner ist eine überarbeitete und verbesserte Version dieser Strategie. Telegram-Chat: @it_trader_chat Der neue Expert Advisor Prop Master   – testen Sie ihn in Ihrem Handelsterminal https://www.mql5.com/de/market/product/115375 Der Kern der Strategie ist dies: Es lohnt sich, diesen Berater  nur in aktiven Mar
        FREE
        EurUsd Turbo Profit
        Santi Quagliana
        Experten
        Ea is performed for EurUsd - i stay try it in all exchange. you can see how work in   this signal  Folgen Sie dem Trend! Professional Ea - kein Gitter - kein Martingal 6 Strategie - 3 von Kauf und 3 von Verkauf Simulation der letzten 5 Jahre (2016/06 - 2021/06) , überraschend. 62% der Deals gewonnen macht etwa 1 Operation pro Tag Spreads = 50 des Standardwerts - muss geändert werden StopLose = 0,003 Standard - bedeutet 0,30% TakeProfit = 0,003 Standard - bedeutet 0,30% Eigenkapital =
        Gold Prophet X
        Giordan Cogotti
        Experten
        WICHTIG: DIE STRATEGIE BASIERT NUR AUF PREIS-ACTION, KEINE KÜNSTLICHE INTELLIGENZ VERWENDET. LASSEN SIE SICH NICHT TÄUSCHEN, DENN ALLE DIESE STRATEGIEN IN DER SPRACHE IST DERZEIT NICHT MACHBAR, UM SIE AUF MT4/MT5 OHNE EINE EXTERNE VERBINDUNG ZU EINER EXTERNEN DATENQUELLE MIT WICHTIGEN BERECHNUNGSKAPAZITÄTEN ZU ARBEITEN, IST DIESE SACHE AUCH FÜR EIN KIND VERSTÄNDLICH Use the preset in the comments for XAUUSD Sie können die Einstellungen für jedes beliebige Underlying anpassen, andere Sets werden
        TugOfWar
        Erwin Rustandi
        4 (4)
        Experten
        Expert Advisor Beschreibung EA TugOfWar öffnet sowohl Kauf- als auch Verkaufspositionen zu verschiedenen Zeiten entsprechend dem ausgelösten Signal, die meisten Positionen und in Übereinstimmung mit der Marktrichtung, die gewinnen und profitieren wird. Gewinnziel pro Krieg ist 1% bis 5%. Warmode normal = Langfristige Strategie Warmode extrem = Kurzfristige Strategie Parameter Beschreibung StartTrade = Zeitpunkt des Handelsbeginns / der Positionseröffnung EndTrade = Zeitpunkt zum Beenden des Ha
        FREE
        EMA Scalper 4
        Prafull Manohar Nikam
        Experten
        Der sehr einfache EA nutzt das berühmte Trend-Scalping, d.h. EMA Crossover Scalping, um Trades mit dem Martingale Lot System zu eröffnen. Er enthält 03 EMA, d.h. Exponential Moving Averages, um zu entscheiden, in welche Richtung gehandelt werden soll. Es prüft auch den Abstand eines schnellen gleitenden Durchschnitts vom gleitenden Trenddurchschnitt. Nachdem alle diese Bedingungen erfüllt sind, wird eine Position eröffnet. Jeweils eine Position mit festem Stop Loss und Take Profit. Merkmale: 1
        Alliance Nest
        Yriy Doronin
        Experten
        Der einzigartige Roboter kombiniert zwei Roboter "Next xxx" und "Robot nest". Der Algorithmus der Arbeit wurde auf neuronalen Netzen entwickelt. Advisors arbeiten sowohl getrennt als auch einzeln, die eine einzigartige Allianz von zwei Robotern ist. Anpassbar an alle Handelsinstrumente. Für maximale Effizienz, müssen Sie die Optimierung zu tun. Optimierung muss zusammen mit beiden Robotern oder jeder separat durchgeführt werden. Der EA arbeitet effizient in der Wohnung und Trend. Transaktionen k
        AW CCI based EA
        AW Trading Software Limited
        3 (1)
        Experten
        Der Expert Advisor arbeitet mit den Signalen des klassischen CCI-Indikators. Das System verfügt über viele Szenarien und flexible Konfigurationen. Verwendet die Mittelwertbildung, die Funktion zum Schließen der ersten und letzten Korbaufträge und die Funktion der automatischen Losberechnung. Problem solving ->  HERE   / MT5 version ->  HERE   / Instruction  ->   HERE   Vorteile: Einfache Einrichtung und intuitive Bedienoberfläche Anpassbare CCI-Anzeigesignale Verwendet bei Bedarf Mittelung Eing
        Still
        Sergey Kruglov
        Experten
        "Still" ist ein trendbasierter Expert Advisor, der auf Trendwechsel achtet und Orders in Richtung des neuen Trends eröffnet. Als Hauptsignal wird der Indikator Gleitender Durchschnitt verwendet, der durch zusätzliche integrierte Bestätigungsfunktionen ergänzt wird. Sobald sich das Signal ändert, werden die geöffneten Orders geschlossen und eine neue Order geöffnet. Zur Sicherheit werden Stop-Levels verwendet. Der EA ist an den aktuellen Zeitrahmen gebunden. Empfohlene Zeitrahmen sind H1 und M30.
        ADX Multi Currency EA MT4
        Biswarup Banerjee
        Experten
        ADX Multi Currency EA MT4 implementiert robuste Strategien basierend auf dem Average Directional Index (ADX), die umfassend über verschiedene Währungspaare und Zeitrahmen hinweg getestet wurden. Dieser Expert Advisor bietet umfassende Handelsfunktionen, darunter Grid-Recovery, Hedging-Optionen und Martingale-Strategien (konfigurierbar, standardmäßig deaktiviert). Er verfügt über präzise Einstiegsmethoden (Breakouts, Umkehrsignale, Trendfolgestrategien) und flexible Ausstiegsregeln (indikatorbasi
        William Intraday
        Mhd Amran Bin Lop
        Experten
        William Intraday Dieses reine TREND-System basiert auf Price Action und Williams Percent Range Indikatoren. Der EA verfügt über einen innovativen Signalfilter und einen adaptiven Trailing-Stop. Setzt immer Stop Loss und Take Profit, um die Einlage zu schützen. Dieser EA funktioniert am besten im Paar EURUSD Zeitrahmen für die Ausführung dieses EA ist am besten H1 * Keine toxische oder Margin Hugging Technik, wie Martingale, Averaging, Gridding, Zone Recovery Strategy.
        Zona X
        Evgenii Filippov
        Experten
        MULTI-CURRENCY Expert Advisor, die Hauptvoraussetzung für die Arbeit, ein Broker mit einem minimalen Spread und einem schnellen VPS-Server.Es zeigt sich gut auf GBPUSD,XAUUSD und viele andere Paare. Die Voraussetzung für den korrekten Betrieb des Advisors: VPN mit minimaler Verzögerung zum Broker. Empfohlene Einzahlung ab $ 50 (pro Symbol) Empfohlener Broker mit einem ECN-Konto. Der Expert Advisor sollte nur auf dem H1-Zeitrahmen installiert und getestet werden . Bevor Sie den Expert Advisor ve
        Oldies Advisor
        Maldini Yoga Pratama
        Experten
        Oldies Automatic Trading Advisor ist ein EA, der auf der Stoch-Logik mit RSI-Filter und MA basiert, eine Logik, die ziemlich alt ist, aber konsistente Gewinne und ein langfristiges Leben produziert I hope you provide reviews and comments so that EA Oldies Advisor can continue to grow and get the latest updates Unterstützte Währungspaare: Wichtigste Paare Empfohlener Zeitrahmen: M5 - H1 Empfohlene voreingestellte Einstellungen: Ich habe in der Google Drive Link Preset-Eingabeempfehlungen? hier h
        Gold302b
        Davide Martinazzo
        Experten
        Goldhandel 3002 H1 BITTE LESEN SIE DIE BESCHREIBUNG VOR DEM KAUF ODER DER MIETE EA Dieser EA ist NICHT das Ergebnis einer Optimierung der historischen Daten. In der Tat ist es einfach, eine "super" Equity-Kurve (wie ich es nenne "gehen in den Raum Equity-Kurve") mit Parametern Optimierung und overfitting auf historische Daten zu erreichen: es ist immer möglich, eine Reihe von Parametern, die über-optimieren die historischen Daten zu finden. Aber es sind die Daten der VERGANGENHEIT. Der Punkt ist
        MAO Trade X
        Yu Xin Pu
        Experten
        MAO Trade X ist ein EA, der auf dem Moving Average Oscillator basiert. Parameter des gleitenden Durchschnitts-Oszillators wie BuyFastEMA, BuySlowEMA, BuyMACDSMA, BuyShift, BuyValue, SellFastEMA, SellSlowEMA, SellMACDSMA, SellShift und SellValue können angepasst werden. MAO Trade X nutzt die hochmoderne intelligente Technologie von BTN TECHNOLOGY, um Ihnen zu helfen, optimale Ergebnisse für Ihre Trades zu erzielen. Mögen Ihre Träume durch MAO Trade X wahr werden. Viel Erfolg! === Anfragen === E-
        Käufer dieses Produkts erwarben auch
        Quantum Emperor MT4
        Bogdan Ion Puscasu
        4.85 (172)
        Experten
        Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
        Vortex Gold MT4
        Stanislav Tomilov
        5 (16)
        Experten
        Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
        Aura Black Edition
        Stanislav Tomilov
        4.6 (20)
        Experten
        Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
        AI Forex Robot MT4
        MQL TOOLS SL
        4.6 (10)
        Experten
        AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
        Goldex AI
        Mateo Perez Perez
        4.29 (28)
        Experten
        Goldex AI: Der Erfolg von heute wird die Früchte von morgen sein SUPER-RABATT FÜR BEGRENZTE ZEIT! LETZTE 2 EXEMPLARE FÜR 299 USD BEVOR DER PREIS STEIGT. Live-Signal > IC Markets Real: Goldex AI Hochrisikosatz Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um Handbuch und Konfigurationsdateien zu erhalten. Preis: Der Startpreis beträgt $899 und erhöht sich nach jeweils zehn Verkäufen um $199. Verfügbare Kopien: 2 Goldex AI - Fortgeschrittener Handelsroboter mit neuron
        Quantum King MT4
        Bogdan Ion Puscasu
        Experten
        Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sonderpreis zur Markteinführung Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT5-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufe Quantum King MT4 und erhalte Quantum StarMan gratis!*** Frag privat nach weiteren Details! Regel       Ihr Handel mit Präzision und Disziplin. Quantu
        Aura Neuron MT4
        Stanislav Tomilov
        4.58 (12)
        Experten
        Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
        Trend AI EA
        Ramil Minniakhmetov
        4.76 (41)
        Experten
        Der Trend Ai EA ist für die Zusammenarbeit mit dem Trend Ai-Indikator konzipiert. Dieser führt seine eigene Marktanalyse durch, indem er Trenderkennung mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert und alle Signale des Indikators vollautomatisch übernimmt! Der EA enthält eine Reihe von externen Parametern, die vollständig anpassbar sind und es dem Händler ermöglichen, den Experten nach seinen Wünschen anzupassen. Sobald der grüne Punkt erscheint, bereitet sich der EA auf eine
        EA Gold Stuff
        Vasiliy Strukov
        4.73 (1071)
        Experten
        EA Gold Stuff ist ein Berater, der speziell für den Goldhandel entwickelt wurde. Die Basis der Arbeit ist die Eröffnung von Orders auf dem Indikator Gold Stuff, so dass der Berater arbeitet an der Strategie "Trend Follow", was bedeutet, den Trend zu folgen. WICHTIG! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf, um Anweisungen und Bonus zu erhalten! Sie können eine kostenlose Kopie unseres Strong Support- und Trendscanner-Indikators erhalten, bitte senden Sie uns eine persönliche Nachricht. Mich!
        EA Game Changer
        Vasiliy Strukov
        3 (2)
        Experten
        Der Game Change EA ist ein Trendfolge-Handelssystem, das auf dem Game Changer-Indikator basiert. Er verkauft automatisch, sobald ein roter Punkt erscheint, und setzt den Verkauf fort, bis ein gelbes X erscheint, das ein potenzielles Trendende signalisiert. Dieselbe Logik gilt für Kaufpositionen. Sobald ein blauer Punkt erscheint, beginnt der EA mit dem Kauf und beendet den Kaufzyklus, sobald ein gelbes X erkannt wird. Dieser EA eignet sich für jedes Währungspaar und jeden Zeitrahmen, erzielt abe
        Blox
        Cence Jk Oizeijoozzisa
        5 (2)
        Experten
        Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025 Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik . Dieser EA wurde für präzise Einstiege, intelligente Pending Orders und striktes Risikomanagement entwickelt und eignet sich für alle Forex-Währungspaare sowie Gold (XAUUSD) . Die beste Performance wird auf ECN-Konten mit Spreads un
        HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
        Martin Alejandro Bamonte
        3.67 (3)
        Experten
        ULTRA-OPTIMIERTE VERSION – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 ist in der MT4-Version die bislang leistungsstärkste, stabilste und ausgereifteste Veröffentlichung. HFT ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich auf Gold (XAUUSD) im M1-Zeitrahmen handelt und täglich eine große Anzahl an Trades ausführt. Er unterstützt einen Hebel von bis zu 1:500 und arbeitet mit sehr vernünftigen Lotgrößen , was ihn zu einer echten Scalping-Strategie macht. Daher sind spezialisierte Scalping-Konten (RAW oder
        XG Gold Robot MT4
        MQL TOOLS SL
        4.32 (38)
        Experten
        Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
        The Infinity EA MT4
        Abhimanyu Hans
        3.83 (29)
        Experten
        KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnolog
        Javier Gold Scalper V2
        Felipe Jose Costa Pereira
        5 (2)
        Experten
        Javier Gold Scalper: Unsere Technologie an Ihrer Seite! Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Konfigurationsdateien zu erhalten Preis: Der Preis steigt je nach Anzahl der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 5 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Vermögenswerte auf dem Finanzmarkt, erfordert höchste Präzision, gründliche Analyse und ein äußerst effektives Risikomanagement. Der Javier Gold Scalper wurde entwickelt, um genau diese
        Capybara
        Sergey Kasirenko
        4.65 (54)
        Experten
        Capybara EA ist ein fortschrittliches automatisiertes Trendfolgesystem, das auf dem Hama-Indikator basiert. Wenn der Markt bärisch wird und der Indikator rot wird, wird der EA verkaufen, wenn der Markt bullisch wird und der Indikator blau wird, wird der EA kaufen. Der EA kann den Beginn von Aufwärts- und Abwärtstrends genau erkennen und offene Trades im Martingal-/Gitterstil steuern, bis er TP erreicht. Empfohlene Paare: Alle wichtigen Paare wie Eurusd; audusd; gbpusd; nzdusd und auch kleinere P
        AW Recovery EA
        AW Trading Software Limited
        4.35 (85)
        Experten
        Der Expert Advisor ist ein System zur Wiederherstellung unrentabler Positionen. Der Algorithmus des Autors sperrt eine Verlustposition, teilt sie in viele separate Teile und schließt jeden von ihnen separat. Einfache Einrichtung, verzögerter Start im Falle eines Drawdowns, Sperren, Deaktivieren anderer Expert Advisors, Mittelwertbildung mit Trendfilterung und teilweises Schließen einer Verlustposition sind in einem Tool integriert Es ist die Verwendung von Schließungsverlusten in Teilen, die es
        Scalp Unscalp MT4
        Connor Michael Woodson
        3.5 (4)
        Experten
        Scalp Unscalp ist ein kurzfristiges, bidirektionales Scalping-System, das versucht, durch sehr präzise Einstiege schnell Gewinne zu erzielen. Scalp Unscalp Live-Signal kommt bald! Der aktuelle Preis wird erhöht. Begrenzter Aktionspreis 99 USD Kein Grid, kein Martingale. Jeder Trade wird einzeln ausgeführt Fester Stoploss verfügbar, mit virtuellem dynamischen Trailing-Stop-System Interaktives Handels-Panel und präzise Lotgrößeneinstellungen Empfohlen Chart: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zeitrah
        Aurum Trader
        Vasiliy Strukov
        5 (3)
        Experten
        Der EA Aurum Trader   kombiniert eine Breakout- und eine Trendfolgestrategie mit maximal zwei Trades pro Tag.  Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf, um einen persönlichen Bonus zu erhalten!  Sie können eine kostenlose Kopie unseres starken Support- und Trendscanner-Indikators erhalten, bitte pm. ich!   Bitte beachten Sie, dass ich meine EAS oder speziellen Sets nicht auf Telegram verkaufe, es ist nur auf Mql5 verfügbar und meine Set-Dateien sind nur auf meinem Blog hier verfügbar.  Seien
        AlphaCore System MT4
        Evgeniy Zhdan
        5 (1)
        Experten
        AlphaCore System ist ein professioneller Trading Advisor für MetaTrader 4 , der eine Handelsstrategie verwendet, die auf der dynamischen Analyse von lokalen Extremen und statistischen Ausbruchsprognosen basiert. === Kaufen Sie AlphaCore System für MT5 und erhalten Sie AlphaCore System für MT5 kostenlos! === Für weitere Details, kontaktieren Sie mich per privater Nachricht! Handelskonzept Der Advisor arbeitet mit der Methodik der adaptiven Preiskorridore . Das System überwacht kontinuierlich die
        Bitcoin Scalper Pro MT4
        Yevhenii Mavletbaiev
        5 (2)
        Experten
        Be sure to contact me after purchase by writing a private message! Also, if you have any questions before purchasing, feel free to ask them. Nur noch wenige Exemplare zu $129. Nächster Preis ist $399 Live-Signal Überwachung MT5-Version Lernen Sie Ihren zuverlässigen Assistenten für den Kryptomarkt kennen - Bitcoin Scalper Pro. Dies ist die perfekte Lösung für alle, die Bitcoin professionell und effizient handeln wollen! Dieser einzigartige Trading Advisor wurde speziell für den Bitcoin-Hande
        DCA CycleMax
        Jin Sangun
        Experten
        Einführung in DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Überblick DCA CYCLEMAX ist ein leistungsstarkes halbautomatisches Grid-Trading-Programm (EA), das für Vermögenswerte optimiert wurde, die im Markt starke einseitige Trends aufweisen. Es ist besonders effektiv für Vermögenswerte mit hoher Volatilität und stabilen, einseitigen Trends, wie Gold (GOLD), Nasdaq 100 (NS100) und Kryptowährunge
        Kaufman Smart Regime EA
        Davit Beridze
        Experten
        Standardeinstellungen für den Gold (Gold M15) Test ab dem Jahr 2024 Kaufman Smart Regime EA: Adaptive Marktintelligenz SPEZIELLES EINFÜHRUNGSANGEBOT: Die Leistungsfähigkeit des Smart Regime EA wird zu einem Bruchteil seines wahren Wertes freigegeben. Sichern Sie sich Ihre Lizenz jetzt für $50 , bevor der Preis schrittweise auf den Endwert von $500 erhöht wird. Dies ist eine Investition in eine beispiellose Marktlogik. Nutzen Sie die Kraft des adaptiven algorithmischen Handels. Der Kaufman Smart
        Theranto v3
        Hossein Davarynejad
        Experten
        ////// THEHRANTO V3 /////// **** Wichtig ****** Dieser Roboter ist mit einem professionellen Nachrichtenfilter ausgestattet. Während der Backtests werden alle wichtigen Wirtschaftsereignisse erkannt und die Trades werden vor und nach wichtigen Nachrichten gefiltert. Backtests zeigen zwar ein reduziertes Risiko während der Nachrichtenveröffentlichungen, aber der beste Weg, um die tatsächliche Leistung zu überprüfen, sind Live-Signale https://www.nxfx.ca/ Live Signal = Signale Ein Experte auf Ba
        HFT Pass Prop Firm MT4
        Lo Thi Mai Loan
        5 (26)
        Experten
        24-Stunden-Blitzverkauf - Nur $199.99 "HFT Pass Prop Firms" ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für die Teilnahme an der HFT-Herausforderung entwickelt wurde und mit dem Währungspaar US30 handelt. Für weitere erstklassige Expert Advisors und Indikatoren besuchen Sie: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Ich bin Los, bitte abonnieren Sie, um weitere Updates zu erhalten: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Was ist HFT? High-Frequency Trading (HFT) ist eine Ha
        Fundamental Trader
        Sara Sabaghi
        4.82 (17)
        Experten
        Ziwox Fundamental Trader Ziwox Fundamental Trader ist ein Handelsassistent, der Finanzmarkthändlern hilft, intelligente Entscheidungen zu treffen, die auf den EA-Informationsdaten basieren. Dieser EA verwendet Online-Quellen, um alle notwendigen Informationen wie die fundamentale Ausrichtung von Währungen, die Stimmung des Echtzeit-Einzelhändlerverhältnisses zu einem Paar, Banken- und Institutsprognosen, COT-Berichtsdaten und andere Daten in einem komplexen EA-Panel zu erfassen. Kurz gesagt, es
        Bitcoin Expert MT4
        Elif Kaya
        5 (3)
        Experten
        - Real Preis ist 300$ - Begrenzter Rabatt (Es ist 49$ )- Nur 1 Kauf ist 49$. - Lifetime Update kostenlos Willkommen, Bitcoin Expert eröffnet automatisch den Handel mit Highly Profit, Fixed Stop Loss. Kein Martingale, kein Raster, kein Betrug Bitcoin ist eine Kryptowährung, eine digitale Peer-to-Peer-Währung, die unabhängig von einer zentralen Regierungsbehörde funktioniert . Bitcoin ermöglicht direkte Transaktionen zwischen Nutzern, die durch kryptografische Technologie gesichert und in einem t
        CyNera MT4
        Svetlana Pawlowna Grosshans
        2.81 (16)
        Experten
        CyNera: Ihr Trading, Unsere Technologie Handbuch & Set-Files: kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Set-Files zu erhalten Preis: Preis steigt anhand der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 4 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Instrumente auf dem Markt, erfordert Präzision, tiefgehende Analysen und ein starkes Risikomanagement. Der CyNera Expert Advisor integriert diese Elemente nahtlos in ein hochentwickeltes System, das für den optimalen Goldhandel entwickelt
        Exp TickSniper
        Vladislav Andruschenko
        3.97 (30)
        Experten
        Exp-TickSniper ist ein schneller Tick-Scalper, der automatisch Parameter für jedes Währungspaar separat auswählt. Der EA wurde auf der Grundlage von Erfahrungen entwickelt, die in fast 10 Jahren EA-Programmierung gesammelt wurden. Der EA führt kurzfristige Trades mit Smart Trailing Stop aus und basiert auf den aktuellen Währungspaardaten, deren Quotes, Spezifikationen und Spreads. Die Mittelungsstrategie wird verwendet, um Verluste zu verhindern, die durch den Signalerkennungsalgorithmus verurs
        KonokaSystemNEO
        Nobuyoshi Murase
        1 (1)
        Experten
        KonokaSystemNEO ist eine der drei Schwestern ( NEO, JOY, FUN ) von KonokaSystem mit einer neuen Persönlichkeit und ist ein origineller EA. Der Handelsstil ist Daytrading und zielt auf Mitternacht bis Mittag japanischer Zeit ab. Das Währungspaar ist "USDJPY" und der Einstieg erfolgt zum Eröffnungskurs von M5. Jede der drei Schwestern hat eine andere Logik und ist mit zwei Arten von Einstiegen und zwei Arten von Ausstiegen ausgestattet. Es wird keine Grid- oder Martingale-Logik verwendet. Die int
        Weitere Produkte dieses Autors
        Pin Bar Diamond
        Evgenii Efimov
        Indikatoren
        Es gibt nur noch eine begrenzte Anzahl von Exemplaren zu einem Preis von 39 USD , danach wird der Preis auf 100 USD angehoben . Das klassische und wirkungsvollste Preisaktionsmuster ist der sogenannte Pin Bar. Dieses Muster funktioniert gut nach der Veröffentlichung von fundamentalen Nachrichten auf den Zeitrahmen M15, M30 und H1, kann aber auch auf anderen Zeitrahmen wie M5 oder D1 verwendet werden. Standardmäßig sind die Einstellungen für den Zeitrahmen H1 festgelegt, aber Sie können sie jede
        Marina EA
        Evgenii Efimov
        5 (1)
        Experten
        Es gibt nur noch eine begrenzte Anzahl von Exemplaren zu einem Preis von 39 USD , danach wird der Preis auf 100 USD angehoben. Die meisten Handelsroboter können nur ein Währungspaar handeln, aber unser Roboter kann eine große Liste von Währungspaaren handeln. Sehr wichtig: 1) Für einen komfortablen Handel müssen Sie den Stop Loss (SL) in den Einstellungen reduzieren. 2) Stop Loss hilft bei der Risikokontrolle. 3) Dieser EA kann mit 36 Währungspaaren handeln. Smart-Trade-Technologie: Der Marina
        Auswahl:
        Hung Nguyen
        29
        Hung Nguyen 2024.02.13 22:38 
         

        I have been using this for more than 2 weeks, it works for me, it helps me to make profit. The author is also very active, he replied all my questions and helped me to setup the ea. Thanks for your support

        Evgenii Efimov
        3362
        Antwort vom Entwickler Evgenii Efimov 2024.05.18 15:51
        Thank you very much for the review!
        B L
        23
        B L 2023.09.09 11:36 
         

        Great EA, thank you very much

        Evgenii Efimov
        3362
        Antwort vom Entwickler Evgenii Efimov 2024.05.18 15:51
        Thank you very much for the review!
        Macgio64
        42
        Macgio64 2023.09.01 19:20 
         

        Very good thank

        Evgenii Efimov
        3362
        Antwort vom Entwickler Evgenii Efimov 2024.05.18 15:51
        Thank you very much for the review!
        capitaine.slam
        47
        capitaine.slam 2023.06.14 22:59 
         

        Good product, very happy with it

        Evgenii Efimov
        3362
        Antwort vom Entwickler Evgenii Efimov 2024.05.18 15:51
        Thank you very much for the review!
        liang200049
        34
        liang200049 2023.04.08 12:49 
         

        I really like this EA, it helps me make a profit

        Evgenii Efimov
        3362
        Antwort vom Entwickler Evgenii Efimov 2024.05.18 15:51
        Thank you very much for the review!
        LESZEK JOZEF WALCZAK
        672
        LESZEK JOZEF WALCZAK 2023.04.03 19:35 
         

        Rubbish. Keep away from EA. All 3 EAthe same only diffrent name

        Really? Tried again and -314$ . Rubbish!

        Another test this morning-518$. Rubbish! Maybe older versions was good now Dangerous. Most positive opinions because of gift from owner.

        Update. Ea is pure rubbish. Be careful. Don't waste your money. Given chance few times. Different spread accounts all finish the same. Lost position. Today opened gbpusd buy just before news. Lost . Hit SL. Scamn ea

        Evgenii Efimov
        3362
        Antwort vom Entwickler Evgenii Efimov 2024.05.18 16:05
        To trade, you will need an ECN, RAW, STP or NDD account, which charges commissions and fees but gives a small spread.
        kazu.ss
        103
        kazu.ss 2023.04.02 16:48 
         

        Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

        Evgenii Efimov
        3362
        Antwort vom Entwickler Evgenii Efimov 2024.05.18 15:50
        Thank you very much for the review!
        Jane
        224
        Jane 2023.04.02 05:36 
         

        Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

        Evgenii Efimov
        3362
        Antwort vom Entwickler Evgenii Efimov 2024.05.18 15:50
        Thank you very much for the review!
        8UjgR4CY
        35
        8UjgR4CY 2023.04.02 05:01 
         

        The backtest results are good and I am looking forward to work this EA.

        Evgenii Efimov
        3362
        Antwort vom Entwickler Evgenii Efimov 2024.05.18 15:50
        Thank you very much for the review!
        267072
        763
        267072 2023.03.27 19:56 
         

        I have been trading for over a decade and tested a lot of ea.'s and i really love evgenys experts as they are very consistent and safe unlike many others.

        Evgenii Efimov
        3362
        Antwort vom Entwickler Evgenii Efimov 2024.05.18 15:49
        Thank you very much for the review!
        yarrha2
        22
        yarrha2 2023.03.17 12:44 
         

        The ea works great. slow but surely profit.

        Evgenii Efimov
        3362
        Antwort vom Entwickler Evgenii Efimov 2024.05.18 15:49
        Thank you very much for the review!
        fortis31
        123
        fortis31 2023.03.17 01:21 
         

        Gave this EA a chance but too many losing trades for my liking. My main issue is regarding the entry point of trades. I didn't care for entry orders sometimes being placed on the opposite direction of the trend. Evgeny is very responsive and good with communication. I probably would have given less stars if not for him trying to help.

        Evgenii Efimov
        3362
        Antwort vom Entwickler Evgenii Efimov 2024.05.18 16:04
        I'm always trying to help.
        karlx250
        43
        karlx250 2023.03.15 23:54 
         

        honestly the bot works pretty good, less order than what I expected, I wish it work more often but so far good results, evgeny is very responsive and helps with any information needed.

        Evgenii Efimov
        3362
        Antwort vom Entwickler Evgenii Efimov 2024.05.18 15:48
        Thank you very much for the review!
        Teguh Deka Prahara
        5707
        Teguh Deka Prahara 2023.03.13 05:04 
         

        Very good EA, Backtest vs Actual is accurate.. I hope author add for more Activation to 10.. Good job!!

        Evgenii Efimov
        3362
        Antwort vom Entwickler Evgenii Efimov 2024.05.18 15:48
        Thank you very much for the review!
        youngseng
        33
        youngseng 2023.03.13 00:44 
         

        very good single entry EA with SL. Hopefully it keeps consistent with positive result in future. Mr Evgency Efimov was very helpful to help me to solve any issue that i facing during running the EA.

        Evgenii Efimov
        3362
        Antwort vom Entwickler Evgenii Efimov 2024.05.18 15:48
        Thank you very much for the review!
        Mehmet Kurt
        113
        Mehmet Kurt 2023.03.10 12:51 
         

        very good ea works correct and good result

        Evgenii Efimov
        3362
        Antwort vom Entwickler Evgenii Efimov 2024.05.18 15:48
        Thank you very much for the review!
        shucu
        271
        shucu 2023.03.10 10:00 
         

        Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

        Evgenii Efimov
        3362
        Antwort vom Entwickler Evgenii Efimov 2024.05.18 15:47
        Thank you very much for the review!
        Nguyen Khac Hoan
        169
        Nguyen Khac Hoan 2023.03.03 10:18 
         

        Rất tiếc một khoản thua lỗ lớn, nếu EA sử dụng trung bình giá thì sẽ rất tốt

        Evgenii Efimov
        3362
        Antwort vom Entwickler Evgenii Efimov 2024.05.18 16:02
        I have what you need. Check out my other EAs.
        Top Secret
        971
        Top Secret 2023.03.02 17:44 
         

        Good forex robot !! :)

        Evgenii Efimov
        3362
        Antwort vom Entwickler Evgenii Efimov 2024.05.18 15:47
        Thank you very much for the review!
        Philipp Hermann
        1547
        Philipp Hermann 2023.01.30 12:20 
         

        After testing the bot via Tickstory and in the Forward Demo, it has been running on my live account since the beginning of the year. Very consistent profit and a safe investment. I recommend this one. Thank you Evgeny for this great product

        Evgenii Efimov
        3362
        Antwort vom Entwickler Evgenii Efimov 2024.05.18 15:46
        Thank you very much for the review!
        12
        Antwort auf eine Rezension