ECNture Raging Gold

El oro es un instrumento de negociación muy popular entre los operadores. Ofrece condiciones accesibles para operar a largo plazo y scalping para obtener beneficios rápidos.

Léalo, no mire entre líneas, sólo entonces entenderá qué clase de monstruo es este, esta es la palabra que grité cuando mis llaves abrieron la cerradura al mundo del comercio, que me sacudió por completo y me abrió muchas más puertas, tanto en el comercio como en mi carrera.

Las estrellas del destino me llevaron a crear un robot de comercio para el oro. Concretamente, oro. No se trata sólo de pruebas constantes, investigación, cálculos y un largo desarrollo. Se trata de un modelo que se ha acercado a los ideales del trading estable en oro a lo largo del tiempo, basándose más en pruebas retrospectivas que en un simple back test. El algoritmo juega un papel clave aquí, demostrando su eficacia en: Divisas - EURUSD GBPUSD Acciones - Apple, AMD, Amazon, Boeing, Broadcom, Chevron, Citigroup, Google, Home Depot, IBM, JP Morgan, Nike, NVDA, QUALCOMM, Starbucks, Tesla, U.S. Health (aproximadamente el 80% de las probadas). Muchos de ellos tienen un diferencial medio inferior al utilizado para las pruebas.
Bitcoin - Estable, eterno crecimiento al alza.

Algoritmos de cálculo para divisas. Se desarrollaron hace unos cinco años. En aquel entonces, creé un robot de trading EURUSD que fue backtested desde 2009 hasta 2019, con ganancias consistentes al alza pero a veces stops largos con un balance plano. No lo comercié, pero lo probé, pero no continué porque no tenía paciencia. Al final, mi bot se quedó en los archivos mientras yo seguía buscando y creando lo mejor que podía. Hoy, el mismo backtest se está llevando a cabo durante mi ausencia, los 5-6 años que apenas lo toqué. Con un spread asequible y los mismos parámetros. Si entonces hubiera depositado mil dólares en un broker adecuado, ahora podría estar viendo buenos beneficios.

No le aburriré con largos detalles; estaría encantado de contárselo tomando un café en una cafetería junto al mar. Un buen acuerdo siempre se beneficia de una reunión cara a cara más que de un acuerdo digital.

Vayamos al grano. Lo que puede hacer. Lo expondré por orden:

- Acciones. Las pruebas del probador de estrategias de bolsa van bien, utilizando spreads reales de brokers populares. Sin embargo, al principio me di cuenta de que durante la prueba visual, las órdenes de stop se activaban durante los huecos, cuando el comercio de acciones está cerrado. Antes de abandonar las acciones, busqué en Google "24/7 stock trading" y encontré dos brokers que ofrecen esta opción, no 24/7, sino 22 horas al día o 24 horas al día, incluyendo fines de semana. Se trata de brokers que admiten MT4. Yo todavía no he configurado este tipo de trading. Con este bot, tendrás la oportunidad de probarlo por ti mismo, probar el trading demo, y quizás incluso encontrar tu propia suerte operando con acciones. El bot también puede generar señales de entrada y salida para las acciones, que es muy popular entre los entusiastas del comercio de acciones que no entienden el tema en sí.

- Divisas. Mis nuevos parámetros pasan la prueba EURUSD/GBPUSD con un buen crecimiento, demostrando una vez más la versatilidad del algoritmo, pero un spread de 2x sin comisiones es poco realista. Estoy manteniendo mis viejos parámetros EURUSD en el bot, que fueron probados hace unos 5-6 años (desde 2009), junto con varias modificaciones nuevas. Sin embargo, según las pruebas, puede haber una pausa en el crecimiento. El comercio de riesgo es poco probable que acabar con el depósito, pero usted debe estar preparado para esperar. Lo ideal es abrir la cuenta y dejarla durante dos años o más. Por cierto, incluso con el oro, en una prueba larga puede haber una reducción de alrededor de un mes desde el último pico de crecimiento, pero cuanto más bajas sean las comisiones y los diferenciales, menos pérdidas y más rápido será el crecimiento.

- Café. Buen crecimiento, pero el spread no lo permite. Si tiene un spread de hasta 10, por favor hágamelo saber.

- Criptodivisas. Estoy casi decepcionado de que las pruebas no son adecuados para Bitcoin. Después de sólo una hora fuera de las hermosas pruebas, he multiplicado los parámetros de oro por 100. El algoritmo, la orden pendiente, y el beneficio fueron ligeramente superiores. El stop loss se puso al mínimo, y con un spread de 1500, la línea de beneficios se disparó (en el probador de estrategias). Con un spread de 3000, las pérdidas empiezan a aumentar, pero la rentabilidad sigue siendo asombrosa. Hay un broker en el mercado con un spread de 1500-1650 que ocasionalmente sube más, pero requiere un depósito muy grande para empezar. Puede que funcione, puede que no.

- Oro. Pruebas impresionantes. Teniendo en cuenta las condiciones reales del broker. Dado que ya está operando activamente en demo, mi razonamiento anterior ya no es relevante. No puedo esperar a probarlo en una cuenta real; requiere un depósito bastante grande. Coincide claramente con los resultados del probador de estrategias. Lo ejecuté en dos demos. En la primera, con condiciones estándar, hubo crecimiento, pero está claro cómo las ganancias están siendo devoradas por las grandes comisiones. Con un broker mejor, no hay tales obstáculos; hay un crecimiento al alza rápido y seguro. Casi se me olvida. Funciona en instrumentos GOLD o XAUUSD con dos decimales. Para cuentas con tres decimales, añadiré un ajuste con una proporción de 1 a 10 más adelante. Si lo necesita con urgencia, póngase en contacto conmigo.

Común a todos

Las microoperaciones se procesan aquí y se cierran casi instantáneamente. Una orden stop puede esperar un día entero. Pero no, no somos el tipo de bot que abre docenas de micro operaciones que podrían congelar el terminal. Personalmente, a veces experimento congelaciones, ya que tengo unos diez terminales funcionando a la vez. Cuando se produce una congelación, lo mejor es no hacer clic en nada en el terminal de operaciones; el procesamiento de órdenes se produce en segundo plano y con el tiempo volverá a funcionar con normalidad.

Ahorro en swaps. Probablemente, más del 97% de las órdenes no se trasladarán al día siguiente. Al menos para el oro.

Drawdown, según las pruebas, se mantienen muy buenos resultados con un drawdown de alrededor del 10-20%.

Un algoritmo de cálculo general que se puede utilizar para todo un grupo de instrumentos de negociación utilizando los mismos parámetros.

Monitoring >>>

>> Cuenta demo Con gran éxito desde el principio. De un broker real, grande y regulado. La demo emula una cuenta de trading real para grandes traders. Los cambios de precio son idénticos entre la cuenta demo y la real. Todavía no lo he lanzado en una cuenta real. Negociación activa de oro con un tamaño de lote fijo de 0,05 y 0,1 utilizando dos parámetros. Puede añadir Ctrl+D a sus favoritos para seguir la evolución de las operaciones.

Video

El vídeo muestra cómo poner en marcha el robot, los resultados de las pruebas para el oro y las acciones y también bitcoin. Prueba la flexibilidad del algoritmo utilizando un conjunto de cálculos.
Recomiendo ponerlo a buena calidad, el botón está abajo a la derecha.

Lanzamiento y pruebas

En el robot, he creado algoritmo separado y parámetros de negociación por categoría: divisas, criptomonedas, acciones, oro. Elija una de las opciones deseadas de todas las opciones y realice su primera prueba, preferiblemente con simulación de alta calidad. Comience con un spread mínimo y luego con los spreads de su broker. Si son altos, hay brokers con spreads asequibles. Especialmente para grandes depósitos, la comisión puede ser más baja y los spreads más pequeños.

Los ajustes se han simplificado. Puedes cambiar los parámetros utilizando menús desplegables. Vea el vídeo; podrá ver cómo lanzar la estrategia sobre el oro (XAUUSD) desde el principio. Otros parámetros se denominan según los instrumentos de negociación. Puede probarlos.

Operaciones reales

Puede empezar en cualquier momento, pero la gestión de los riesgos de sus fondos sigue siendo su responsabilidad. Saltar directamente a una cuenta real con el mismo lote de riesgo que en las pruebas no es lo más inteligente.
Probador de estrategias -> Seleccione un broker -> demo -> Cuenta real con un lote fijo mínimo y sólo entonces podrá operar libremente.

Noticias

Se está ultimando una versión para una plataforma y bolsa de terceros. Ambos bots son ECNture. Actualmente, no hay spreads o comisiones en cryptocurrencies populares. Baja comisión sobre el oro.
Manténgase en sintonía o póngase en contacto con nosotros para mantenerse al día sobre el progreso.

