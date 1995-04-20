CDS Fractal Blade Session

*PRECIO ESPECIAL PARA SIEMPRE*

CDS Fractal Blade Session - AIO

Un sistema dinámico personalizado, todo en uno, de ingeniería de precisión, diseñado para identificar y explotar las rupturas de alta probabilidad durante las sesiones clave de negociación del mercado. El CDS Fractal Blade Session va más allá de los simples cuadros de sesión, integrando un sofisticado enfoque multicapa para definir los niveles de precios más críticos con precisión quirúrgica.

Este indicador premium sirve como motor central para el CDS Asian Fakeout EA y otros sistemas automatizados desarrollados por nuestro equipo. Es más que un indicador, es un sistema completo diseñado para ayudarle a operar manualmente, fácilmente y sin los dolores de cabeza habituales. Todo lo que necesita ya está integrado.

¡Consíguelo ahora y prepárate para la próxima oleada de potentes actualizaciones!

En esencia, el indicador delinea automáticamente una sesión de negociación específica, estableciendo el rango inicial alto y bajo. Pero su verdadero poder reside en su "Cuchilla fractal": la identificación de los puntos de soporte y resistencia fractales más relevantes que actúan como verdaderos desencadenantes de las rupturas. Esto garantiza que los operadores actúen sobre la estructura generada por el mercado, y no sólo sobre los límites arbitrarios de la sesión.

*Notas: Actualmente, estamos optimizando las características para la versión MT4 en primer lugar, a continuación, la versión MT5 se actualizará con regularidad, por favor sea paciente.*

Características principales

  • Análisis de Sesión de Precisión: Dibuja automáticamente un recuadro personalizable alrededor del máximo y el mínimo de la sesión de negociación elegida (por ejemplo, Asia, Londres, Nueva York).
  • Niveles de ruptura definidos por fractales (la "cuchilla"): En lugar de limitarse a utilizar los máximos y mínimos de la sesión, el indicador identifica de forma inteligente los puntos fractales clave más recientes para trazar líneas de ruptura nítidas y precisas. Este es el núcleo del sistema.
  • Filtro dinámico de tendencia: Un filtro EMA incorporado valida cada posible ruptura, asegurando que sólo se consideran las operaciones que se alinean con la tendencia dominante del mercado, reduciendo significativamente las señales falsas.
  • Objetivos Fibonacci automáticos: Tras una ruptura válida y filtrada por la tendencia de un nivel fractal, el indicador traza automáticamente niveles de retroceso y extensión de Fibonacci. Esto proporciona áreas inmediatas, basadas en datos, para objetivos potenciales de Take Profit y zonas de reentrada.
  • Resaltador "Kill Zone": Aísla visualmente un momento específico del día definido por el usuario con un marco distinto, ayudando a los operadores a centrarse en períodos de alta volatilidad esperada o reversiones clave.
  • Personalización total: Control total sobre cada elemento visual. Ajuste todas las configuraciones de tiempo, colores, periodos EMA y el número de días históricos a mostrar para adaptarse a su estilo de negociación único.
  • Preparado para múltiples instancias: Construido con un generador de ID único automático, lo que le permite cargar múltiples instancias en un solo gráfico para seguir diferentes sesiones simultáneamente sin ningún conflicto.

Instrucciones de uso

  1. Deje que el indicador defina la sesión e identifique los niveles fractales "Blade" clave.
  2. Espere a que el precio rompa y cierre por encima de un nivel fractal.
  3. Confirme que la ruptura es válida comprobando su alineación con el filtro de tendencia EMA (adición manual).
  4. Utilice los niveles de extensión de Fibonacci generados automáticamente como objetivos lógicos de Take Profit.
  5. También, puede utilizar este indicador para fakeout (liquidty sweep) u otra estrategia.

El CDS Fractal Blade Session es más que un indicador; es un marco de trading completo que aporta claridad, precisión y una ventaja de alta probabilidad a su estrategia de ruptura de sesión.

CFA - OPERE CON NOSOTROS, QUE DIOS NOS BENDIGA

Otros productos de este autor
CDS SR Fractal Level MT5
Muammar Cadillac Sungkar
Indicadores
CDS SR Nivel Fractal: Soporte y Resistencia Fractal Dinámico con Alertas de Ruptura Visión general ¿Cansado de trazar y actualizar manualmente líneas de soporte y resistencia? El indicador CDS SR Fractal Level automatiza este proceso crucial mediante la identificación inteligente de niveles clave de mercado basados en fractales. Esta herramienta ligera y eficiente le permite centrarse en su estrategia de negociación, no en la configuración de los gráficos, asegurando que nunca se pierda un nivel
FREE
CDS SR Fractal Level
Muammar Cadillac Sungkar
Indicadores
Nivel Fractal CDS SR: Aumente la precisión de sus operaciones con niveles automáticos de soporte y resistencia basados en fractales El indicador CDS SR Fractal Level es una herramienta avanzada de trading diseñada por CDS para identificar y visualizar automáticamente niveles clave de Soporte y Resistencia (SR). Este indicador utiliza el concepto de fractales para presentar niveles SR relevantes para sus decisiones de trading. Características principales: Identificación automática de niveles frac
FREE
CDS Asian Fakeout Standard
Muammar Cadillac Sungkar
Asesores Expertos
*precio de amor de por vida* Keep It Simple Stupid (KISS) con el CDS Asian Fakeout EA - Versión Estándar ¿Cansado de las falsas rupturas durante la sesión asiática u otras sesiones? El Asesor Experto CDS Asian Fake Out está diseñado para identificar y capitalizar estos movimientos de precios engañosos, convirtiendo la frustración potencial en oportunidades rentables. Esta sofisticada herramienta monitoriza meticulosamente la acción del precio dentro de un rango asiático definido por el usuario (
CDS Asian Fakeout Ultimate
Muammar Cadillac Sungkar
Asesores Expertos
*precio de amor de por vida* Keep It Simple Stupid (KISS) con el CDS Asian Fakeout EA - Ultimate Version La versión definitiva: Opere más inteligentemente, no más duro. Desbloquee el control de nivel superior con un conjunto de herramientas profesionales, incluida la gestión avanzada de riesgos, trailing stops adaptables, salidas basadas en el tiempo y funciones inteligentes de bloqueo de beneficios, todo ello diseñado para maximizar su rentabilidad y proteger su capital. El funcionamiento de es
CDS Fractal Divergence AIO Oscillator
Muammar Cadillac Sungkar
Indicadores
*¡LIMITADO GRATIS! DESCARGUE AHORA* Oscilador de Divergencia Fractal CDS (AIO): La herramienta definitiva de divergencia multioscilador con 15 opciones de oscilador El CDS Fractal Divergence Oscillator (AIO) es un indicador robusto y muy versátil diseñado para ayudar a los operadores a identificar cambios de tendencia cruciales y cambios de impulso mediante la detección avanzada de divergencias. Su fuerza sin igual radica en su capacidad única para analizar la divergencia a través de 15 distinto
CDS Asian Fakeout MT5
Muammar Cadillac Sungkar
Asesores Expertos
*PRECIO ESPECIAL LIMITADO* Keep It Simple Stupid (KISS) con el EA CDS Asian Fakeout - Versión Estándar MT5 ¿Cansado de las falsas rupturas durante la sesión asiática u otras sesiones? El CDS Asian Fake Out Expert Advisor está diseñado para identificar y sacar provecho de estos movimientos de precios engañosos, convirtiendo la frustración potencial en oportunidades rentables. Esta sofisticada herramienta monitoriza meticulosamente la acción del precio dentro de un rango asiático definido por el u
CDS Fractal Blade Session MT5
Muammar Cadillac Sungkar
Indicadores
CDS Fractal Blade Session - AIO Un sistema dinámico personalizado , todo en uno y de ingeniería de precisión , diseñado para identificar y explotar las rupturas de alta probabilidad durante las sesiones clave de negociación del mercado. El CDS Fractal Blade Session va más allá de los simples cuadros de sesión, integrando un sofisticado enfoque multicapa para definir los niveles de precios más críticos con precisión quirúrgica. Este indicador premium sirve como motor central para el CDS Asian Fak
CDS Fractal Divergence AIO Oscillator MT5
Muammar Cadillac Sungkar
Indicadores
*¡LIMITADO GRATIS! DESCARGAR AHORA* Oscilador de Divergencia Fractal CDS (AIO): La herramienta definitiva de divergencia multioscilador con 15 opciones de oscilador El CDS Fractal Divergence Oscillator (AIO) es un indicador robusto y muy versátil diseñado para ayudar a los operadores a identificar cambios de tendencia cruciales y cambios de impulso mediante la detección avanzada de divergencias. Su fuerza sin igual radica en su capacidad única para analizar la divergencia a través de 15 distin
