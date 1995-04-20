CDS Fractal Blade Session
- Indicadores
- Muammar Cadillac Sungkar
- Versión: 3.1
- Actualizado: 20 junio 2025
- Activaciones: 5
CDS Fractal Blade Session - AIO
Un sistema dinámico personalizado, todo en uno, de ingeniería de precisión, diseñado para identificar y explotar las rupturas de alta probabilidad durante las sesiones clave de negociación del mercado. El CDS Fractal Blade Session va más allá de los simples cuadros de sesión, integrando un sofisticado enfoque multicapa para definir los niveles de precios más críticos con precisión quirúrgica.
Este indicador premium sirve como motor central para el CDS Asian Fakeout EA y otros sistemas automatizados desarrollados por nuestro equipo. Es más que un indicador, es un sistema completo diseñado para ayudarle a operar manualmente, fácilmente y sin los dolores de cabeza habituales. Todo lo que necesita ya está integrado.¡Consíguelo ahora y prepárate para la próxima oleada de potentes actualizaciones!
En esencia, el indicador delinea automáticamente una sesión de negociación específica, estableciendo el rango inicial alto y bajo. Pero su verdadero poder reside en su "Cuchilla fractal": la identificación de los puntos de soporte y resistencia fractales más relevantes que actúan como verdaderos desencadenantes de las rupturas. Esto garantiza que los operadores actúen sobre la estructura generada por el mercado, y no sólo sobre los límites arbitrarios de la sesión.
*Notas: Actualmente, estamos optimizando las características para la versión MT4 en primer lugar, a continuación, la versión MT5 se actualizará con regularidad, por favor sea paciente.*
Características principales
- Análisis de Sesión de Precisión: Dibuja automáticamente un recuadro personalizable alrededor del máximo y el mínimo de la sesión de negociación elegida (por ejemplo, Asia, Londres, Nueva York).
- Niveles de ruptura definidos por fractales (la "cuchilla"): En lugar de limitarse a utilizar los máximos y mínimos de la sesión, el indicador identifica de forma inteligente los puntos fractales clave más recientes para trazar líneas de ruptura nítidas y precisas. Este es el núcleo del sistema.
- Filtro dinámico de tendencia: Un filtro EMA incorporado valida cada posible ruptura, asegurando que sólo se consideran las operaciones que se alinean con la tendencia dominante del mercado, reduciendo significativamente las señales falsas.
- Objetivos Fibonacci automáticos: Tras una ruptura válida y filtrada por la tendencia de un nivel fractal, el indicador traza automáticamente niveles de retroceso y extensión de Fibonacci. Esto proporciona áreas inmediatas, basadas en datos, para objetivos potenciales de Take Profit y zonas de reentrada.
- Resaltador "Kill Zone": Aísla visualmente un momento específico del día definido por el usuario con un marco distinto, ayudando a los operadores a centrarse en períodos de alta volatilidad esperada o reversiones clave.
- Personalización total: Control total sobre cada elemento visual. Ajuste todas las configuraciones de tiempo, colores, periodos EMA y el número de días históricos a mostrar para adaptarse a su estilo de negociación único.
- Preparado para múltiples instancias: Construido con un generador de ID único automático, lo que le permite cargar múltiples instancias en un solo gráfico para seguir diferentes sesiones simultáneamente sin ningún conflicto.
Instrucciones de uso
- Deje que el indicador defina la sesión e identifique los niveles fractales "Blade" clave.
- Espere a que el precio rompa y cierre por encima de un nivel fractal.
- Confirme que la ruptura es válida comprobando su alineación con el filtro de tendencia EMA (adición manual).
- Utilice los niveles de extensión de Fibonacci generados automáticamente como objetivos lógicos de Take Profit.
- También, puede utilizar este indicador para fakeout (liquidty sweep) u otra estrategia.
El CDS Fractal Blade Session es más que un indicador; es un marco de trading completo que aporta claridad, precisión y una ventaja de alta probabilidad a su estrategia de ruptura de sesión.
CFA - OPERE CON NOSOTROS, QUE DIOS NOS BENDIGA