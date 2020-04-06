Desafortunadamente, «WTGS Navigator Saturn II» ya no está disponible para la compra.

Si usted ha adquirido este producto antes, puede usarlo sin limitaciones e instalar nuevas copias mientras disponga de activaciones:

Abra su terminal MetaTrader 5.

Indique su cuenta MQL5.community en los ajustes: menú «Servicio\Ajustes\Comunidad».

Entre en el apartado «Navegador\Mercado\Mis compras».

Pulse «Instalar» a la derecha del nombre del producto.

Encontrará información adicional en la documentación.