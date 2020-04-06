DoIt GBP Master MT4

[Versión MT5]

🚀 DoIt GBP Master - Automatización segura del GBPUSD para un crecimiento consistente y sin estrés 📈

DoIt GBP Master está diseñado para los traders que quieren consistencia real, control emocional y automatización sin estrés, sin la complejidad y frustración habituales de otros Asesores Expertos.

Centrado exclusivamente en GBPUSD por su comportamiento predecible y liquidez profunda, ofrece un trading de alto rendimiento impulsado por una estrategia probada lista para operar en vivo, un control dinámico del riesgo y una configuración lista para usar para una instalación rápida y fiable.


Rendimiento en vivo:

¿Quieres ver el rendimiento real y verificado?
Echa un vistazo a dos cuentas en vivo DoIt GBP Master:

🔹 [Cuenta de Riesgo Conservador (Crecimiento Estable)]
🔹 [Cuenta de Mayor Riesgo (Más de +400% de Crecimiento)].

Ambas seguidas en condiciones reales de mercado. Se actualizan automáticamente.


🎯 Of erta de lanzamiento:

Sólo quedan unas pocas copias al precio actual!
Precio final: 999$.

🎁 Bonus: Compre DoIt GBP Master hoy y elija uno gratis:
DoIt Gold Guardian o DoIt Index Vanguard
(Todos los detalles incluidos en la guía de instalación.)


Ventajas clave:

✅ Gestión dinámica del riesgo
Establezca su propio porcentaje de riesgo personalizado en función del saldo de su cuenta: control total, adaptado a sus objetivos.

⚙️ Configuración lista para operar
Sin configuraciones complicadas, sin entradas abrumadoras.
Simplemente arrastre, suelte, establezca su tamaño de lote - y estará listo para empezar.

🛡️ Prop Firm Friendly
Diseñado teniendo en cuenta la gestión inteligente del riesgo y la coherencia para aumentar sus posibilidades de superar los retos de prop firm.

🔒 Estrategia segura e inteligente
Cada operación incluye un stop-loss y un take-profit automatizados, así como un trailing stop ajustado basado en la estructura del mercado, lo que ayuda a bloquear los beneficios a la vez que se gestionan las pérdidas de forma eficaz.
Diseñado para gestionar de forma inteligente tanto las rachas ganadoras como las perdedoras, preservando el capital durante los periodos difíciles.

♻️ Sin Martingala, Sin Cuadrícula
Sin tácticas peligrosas de recuperación - sólo crecimiento constante y sostenible basado en comportamientos probados del precio del GBPUSD.

🔍 Probado en todas las condiciones
Probado en mercados volátiles, tendenciales y laterales, y ajustado para operar en el mundo real, no sólo en pruebas retrospectivas perfectas.
Rendimiento validado mediante extensas simulaciones en vivo y pruebas prospectivas para garantizar la fiabilidad en el mercado real.


⚙️ Configuración recomendada:

  • Par: GBPUSD

  • Marco temporal: Optimizado automáticamente por el EA

  • Depósito mínimo: $50

  • Apalancamiento: 1:30 mínimo recomendado (mayor permite más flexibilidad)

  • Broker: Brokers de bajo spread sugeridos (detalles en la guía de instalación)

  • VPS: Se recomienda un VPS fiable para un rendimiento 24/7.


Por qué los operadores eligen DoIt GBP Master:

  • Confianza: Opere con un sistema diseñado para las realidades del mercado en vivo, no ilusiones.

  • Simplicidad: Centrarse en los resultados, no un sinfín de ajustes.

  • Libertad: Ajuste su riesgo con facilidad - tome el control total de su operativa.

  • Resultados profesionales: Construido para ayudarle a tener éxito en las cuentas personales y cumplir con los estándares de la empresa prop.

  • Verdadero Set-and-Trade: A diferencia de muchos EAs que requieren una optimización constante y arriesgados ajustes de parámetros, DoIt GBP Master está construido para la estabilidad a largo plazo - sin necesidad de retoques.


Soporte personalizado disponible

Necesita ayuda con la instalación o la personalización de la configuración de riesgo para sus objetivos?
Ofrezcosoporte completo para asegurar que usted comience rápidamente y con confianza - incluyendo ayuda para ajustar la EA a sus necesidades personales o de la firma de utilería.



¿Preparado para operar de forma más inteligente?

Instale DoIt GBP Master hoy mismo y experimente el poder de la automatización fiable y de nivel profesional.
Deje que la tecnología inteligente simplifique su trading - para que pueda centrarse en el crecimiento a largo plazo y la tranquilidad emocional.


📋 Notas:

🎁 Producto de bonificación gratuito disponible tras la confirmación de la compra (consulte la guía de instalación para obtener más detalles).

📘 Incluye guía de usuario completa y consejos para maximizar el rendimiento.


📊 ¿Quieres una prueba antes de empezar?

Vea nuestras dos señales verificadas de Myfxbook: [enlace 1] | [enlace 2]


🚀 [Empieza hoy - Construye tu consistencia y confianza] ⚡

