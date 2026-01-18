Discusión sobre el artículo "Qué comprobaciones debe superar un robot comercial antes de ser publicado en el Mercado" - página 27

Nuevo comentario
 
Aleh Sasonka #:

Esta comprobación no es suficiente cuando se utilizan órdenes pendientes.

No hay garantía de pasar la comprobación:

test on EURUSD,H1 2023.04.28 17:00:38 Tester: not enough money to buy 0.60 EURUSD at 1.10395 sl: 0.00000 tp: 0.00000 [2023.04.28 17:00] 2023.04.28 17:00:38 Tester: PrevBalance: 10272.11, PrevPL: -4308.04, PrevEquity 5964.07, PrevMargin: 6271.62, NewMargin: 6293, FreeMargin: -328.50 2023.04.28 17:00:38 Probador: orden pendiente eliminada [no hay dinero suficiente] informe del probador de estrategias 360 operaciones totales

Tendremos que comprobar el margen en cada tick.... ¿Y qué conseguimos con esto? ¿Carga adicional en el servidor?

Pues bien, antes de fijar todas las órdenes, hagamos un OrderCheck de compra/venta real sobre el volumen de todas las órdenes, como si las órdenes se ejecutaran inmediatamente. Vamos a anular el error debido a los cambios de precios para el tiempo potencial antes de la activación, porque en cualquier caso tenemos que dejar alguna reserva en el margen.
1...2021222324252627
Nuevo comentario