Discusión sobre el artículo "Qué comprobaciones debe superar un robot comercial antes de ser publicado en el Mercado" - página 25
como opción para leer lo que dice. Sinceramente, no es una mala opción.
¿Estás sugiriendo cerrar forzosamente una posición si un stop-out está cerca?
No lo sé, inténtalo.
No necesito...
Hola, he publicado una nueva estrategia sólo para Oro, pero durante la autocomprobación del sistema utiliza EURUSD y da un informe de error, lo que hace que mi EA falle. El mensaje de error es el siguiente
test on EURUSD,H1 (netting) tester stopped because OnInit returns non-zero code 1 disconnected there are no trading operations
Además, en mi EA, si el usuario utiliza un producto que no sea xauusd u oro, el sistema mostrará un mensaje de error.
Es la distancia mínima desde el precio a la que no se puede colocar un stop.
Si >=, entonces llegamos al último punto de esta distancia.
Hola, he creado mi robot y al intentar subirlo da un error al validar un par de divisas que no he desarrollado para realizar operaciones, que es el XAUUSD, ¿cómo lo quito del test?
El error es el siguiente:
test on EURUSD,H1 (netting) strategy tester report 77 total trades test on XAUUSD,D1 (netting) disconnected there are no trading operations
Ya se ha dicho aquí en este tema y en las reglas del mercado, que no se le permite limitar su EA de ninguna manera, ni siquiera a un símbolo o marco de tiempo en particular. Debe ser capaz de operar con todos y cada uno de los símbolos o marcos de tiempo, incluso si está diseñado para un entorno de negociación específico en particular. Su EA debe estar codificado para ajustarse a las diferentes especificaciones de los contratos y las condiciones del broker independientemente.
¿Puede alguien ayudarme a solucionar este error?
Cambia los mensajes (logs) al idioma inglés: https: //www.mql5.com/pt/articles/385
Descripción, todos los mensajes y nombres de los parámetros de entrada del programa MQL5 deben estar en inglés. [ . . . ]
¿Qué puedo hacer si no hay datos disponibles para la prueba?
¿Hay alguna manera de pasar la prueba de todos modos?
test on EURUSD,H1 (netting) strategy tester report 104 total trades test on XAUUSD,D1 (netting) XAUUSD: no history data from 2023.02.01 00:00 to 2023.07.01 00:00 there are no trading operations