Aleh Sasonka #:

Essa verificação não é suficiente ao usar ordens pendentes!

Não há garantia de aprovação na verificação:

teste em EURUSD,H1 2023.04.28 17:00:38 Testador: não há dinheiro suficiente para comprar 0,60 EURUSD a 1,10395 sl: 0,00000 tp: 0,00000 [2023.04.28 17:00] 2023.04.28 17:00:38 Testador: PrevBalance: 10272.11, PrevPL: -4308.04, PrevEquity 5964.07, PrevMargin: 6271.62, NewMargin: 6293, FreeMargin: -328.50 2023.04.28 17:00:38 Testador: a ordem pendente foi excluída [não há dinheiro suficiente] relatório do testador de estratégia 360 negociações totais

Teremos de verificar a margem em cada tick.... E o que conseguimos com isso? Carga adicional no servidor?

Bem, antes de definir todas as ordens, faça um OrderCheck para compra/venda real no volume de todas as ordens, como se as ordens fossem executadas imediatamente. Vamos anular o erro devido às alterações de preço pelo tempo potencial antes do acionamento, porque, de qualquer forma, precisamos deixar alguma reserva na margem.
