Discussão do artigo "Que testes deve passar o robô de negociação antes da publicação no Mercado"
Essa verificação não é suficiente ao usar ordens pendentes!
Não há garantia de aprovação na verificação:
teste em EURUSD,H1 2023.04.28 17:00:38 Testador: não há dinheiro suficiente para comprar 0,60 EURUSD a 1,10395 sl: 0,00000 tp: 0,00000 [2023.04.28 17:00] 2023.04.28 17:00:38 Testador: PrevBalance: 10272.11, PrevPL: -4308.04, PrevEquity 5964.07, PrevMargin: 6271.62, NewMargin: 6293, FreeMargin: -328.50 2023.04.28 17:00:38 Testador: a ordem pendente foi excluída [não há dinheiro suficiente] relatório do testador de estratégia 360 negociações totais
Teremos de verificar a margem em cada tick.... E o que conseguimos com isso? Carga adicional no servidor?