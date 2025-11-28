Discusión sobre el artículo "Qué comprobaciones debe superar un robot comercial antes de ser publicado en el Mercado" - página 23
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
test on EURUSD,H1 (netting) 2022.02.01 09:36:20 failed instant sell 1 EURUSD at 0.00000 sl: 1.12832 tp: 1.12078 [Invalid price] 2022.02.01 09:37:40 failed instant sell 1 EURUSD at 0.00000 sl: 1.12837 tp: 1.12081 [Invalid price] 2022.02.01 09:37:59 failed instant sell 1 EURUSD at 0.00000 sl: 1.12836 tp: 1.12080 [Precio inválido] 2022.02.01 09:38:00 failed instant sell 1 EURUSD at 0.00000 sl: 1.12837 tp: 1.12081 [Precio inválido] 2022.02.01 09:38:20 failed instant sell 1 EURUSD at 0.00000 sl: 1.12836 tp: 1.12080 [Precio inválido] 2022.02.0101 09:41:40 fallido instante vender 1 EURUSD a 0.00000 sl: 1.12847 tp: 1.12057 [Precio no válido] 2022.02.01 09:41:59 fallido instante vender 1 EURUSD a 0.00000 sl: 1.12847 tp: 1.12057 [Precio no válido] 2022.02.01 09:42:00 fallido instante vender 1 EURUSD a 0.00000 sl: 1.12847 tp: 1.12057 [Precio no válido] 2022.02.01 09:44:40 fallido venta instantánea 1 EURUSD a 0.00000 sl: 1.12850 tp: 1.12060 [Precio no válido] 2022.02.01 09:44:59 fallido venta instantánea 1 EURUSD a 0.00000 sl: 1.12847 tp: 1.12057 [Precio no válido] 2022.02.01 09:45:00 fallido venta instantánea 1 EURUSD a 0..00000 sl: 1.12848 tp: 1.12058 [Precio no válido] 2022.02.01 17:43:40 fallido venta instantánea 1 EURUSD a 0.00000 sl: 1.13007 tp: 1.11921 [Precio no válido] 2022.02.01 17:44:40 fallido venta instantánea 1 EURUSD a 0.00000 sl: 1.13014 tp: 1.11928 [Precio no válido] 2022.02.0101 17:44:59 fallido venta instantánea 1 EURUSD a 0.00000 sl: 1.13014 tp: 1.11928 [Precio no válido] 2022.02.01 17:45:00 fallido venta instantánea 1 EURUSD a 0.00000 sl: 1.13016 tp: 1.11930 [Precio no válido] 2022.02.01 17:45:40 fallido venta instantánea 1 EURUSD a 0.00000 sl: 1.13000 tp: 1.11908 [Precio no válido] 2022.02.01 17:45:59 failed instant sell 1 EURUSD at 0.00000 sl: 1.13003 tp: 1.11911 [Invalid price] 2022.02.01 17:46:00 failed instant sell 1 EURUSD at 0.00000 sl: 1.13005 tp: 1.11913 [Invalid price] 2022.02.01 17:46:20 failed instant sell 1 EURUSD at 0.00000 sl: 1.13000 tp: 1.11908 [Invalid price] 2022.13000 tp: 1.11908 [Precio no válido] 2022.02.01 17:59:40 failed instant sell 1 EURUSD at 0.00000 sl: 1.13003 tp: 1.11911 [Precio no válido] 2022.02.01 17:59:59 failed instant sell 1 EURUSD at 0.00000 sl: 1.13020 tp: 1.11928 [Precio no válido] no hay operaciones de trading¡¡¡¡no puede ser posible que el robot de comercio no puede abrir un comercio como yo personalmente uso este robot y aquí está!!!!
Por favor ayúdenme, no entiendo cual es la causa de que mi validación se muestre así, si entiendo el problema, sabré donde arreglar mi código. Gracias
Por favor ayúdenme, no entiendo cual es la causa de que mi validación se muestre así, si entiendo el problema, sabré donde arreglar mi código. Gracias
Hola, tienes que comprobar las posiciones para el Margen Stop Out y cerrar las posiciones antes del Stop Out.
ACCOUNT_MARGIN_SO_SO
Hola, es necesario comprobar las posiciones de Margen Stop Out y cerrar las posiciones antes de Stop Out.
ACCOUNT_MARGIN_SO_SO
Muchas gracias señor, vamos a tratar de arreglar ahora.
Realmente necesito ayuda-estoy atascado aquí con un error de 'no hay operación comercial'. Agradecería cualquier consejo o ayuda sobre cómo arreglar mi código para poder resolver este problema. He intentado varios atajos, pero no importa lo que hago, sigo encontrando este error.
Hola, estoy intentando subir un EA, pero siempre me da el mismo error
Hago la misma prueba localmente pero no obtengo ningún error ¿Qué puede estar pasando para que se produzcan estos errores?
Hola, estoy intentando subir un EA, pero siempre me da el mismo error
Hago la misma prueba localmente pero no obtengo ningún error ¿Qué puede estar pasando para que se produzcan estos errores?
Ok, ya lo he solucionado, tenía que comprobar los niveles de stop con el precio.
Hola, otra vez yo.
Solo me queda un error pero no encuentro la solución a este.
Siempre estoy comprobando el margen que tengo antes de hacer cualquier compra o venta con este método:
tengo un error en el proceso de validación que no puedo encontrar que cuando volví a probar en mqlf5 en esa fecha no hay error en mi terminal