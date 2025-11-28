Discusión sobre el artículo "Qué comprobaciones debe superar un robot comercial antes de ser publicado en el Mercado" - página 26

Juergen Josef Wonke XAUUSD,D1 (compensación) XAUUSD: no hay datos históricos desde 2023.02.01 00:00 hasta 2023.07.01 00:00 no hay operaciones comerciales

Esto parece ser un fallo en el propio sistema de validación automática, por lo que creo que la sugerencia de abajo se aplica a este error también [no hay datos de la historia de... a...]:

Se trata de un error interno de la infraestructura de validación automática. No está relacionado con su producto. No puede hacer nada al respecto. Simplemente espere un poco mientras MetaQuotes soluciona el problema. Si cree que ha esperado lo suficiente y el problema persiste, póngase en contacto con el soporte técnico y espere un poco más ;-).

 

¿Puede alguien decirme qué significa esto? ¿Qué más tengo que hacer para analizar el archivo compilado?

 
Zhong Wen Liang #¿Puede alguien decirme qué significa esto? ¿Qué más tengo que hacer para analizar el archivo compilado?

Traducción automática del contenido de la imagen adjunta para facilitar su análisis por usuarios de todas las secciones del foro:

Ventana del sitio (título: Nueva versión)

Sección 1 - Fichero adicional

  • Seleccionar fichero: Ningún fichero seleccionado

  • Analizar archivo compilado

  • Extensión de archivo permitida: .ex4

Sección 2 - Especifique el valor de dispersión recomendado

  • Dispersión actual

Botones en la parte inferior

  • Guardar

  • Cancelar

 
Zhong Wen Liang #¿Puede alguien decirme qué significa esto? ¿Qué más tengo que hacer para analizar el archivo compilado?

Acabo de probar el sistema de validación automática y ha funcionado con normalidad:


Creo que es un problema de tu código... ¿Qué versión del compilador has utilizado?


 
Tengo un asesor experto que quiero vender, pero falla "Validación de activación" el informe indica operaciones fallidas de símbolo (EURUSD) diferente del símbolo (XAUUSD) EA está diseñado exclusivamente para.
 
Kiplangat Ngeno Allan (XAUUSD) para el que se diseñó exclusivamente el EA.

diseñado para un entorno de negociación específico. Su EA debe estar codificado para ajustarse a las diferentes especificaciones de los contratos y las condiciones de los brokers.


