Discusión sobre el artículo "Qué comprobaciones debe superar un robot comercial antes de ser publicado en el Mercado" - página 26
Esto parece ser un fallo en el propio sistema de validación automática, por lo que creo que la sugerencia de abajo se aplica a este error también [no hay datos de la historia de... a...]:
Se trata de un error interno de la infraestructura de validación automática. No está relacionado con su producto. No puede hacer nada al respecto. Simplemente espere un poco mientras MetaQuotes soluciona el problema. Si cree que ha esperado lo suficiente y el problema persiste, póngase en contacto con el soporte técnico y espere un poco más ;-).
¿Puede alguien decirme qué significa esto? ¿Qué más tengo que hacer para analizar el archivo compilado?
Acabo de probar el sistema de validación automática y ha funcionado con normalidad:
Creo que es un problema de tu código... ¿Qué versión del compilador has utilizado?
diseñado para un entorno de negociación específico. Su EA debe estar codificado para ajustarse a las diferentes especificaciones de los contratos y las condiciones de los brokers.