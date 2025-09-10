Errores, fallos, preguntas - página 938

Otra pregunta, en mi indicador multidivisa copio los precios de varios símbolos cada nueva barra, ¿tengo que comprobarel signo desincronización de datos símbolo/periodo antes de copiar en cada nueva barra?
 
Rosh:
Cargue todo el historial necesario para el indicador o utilice un script para ello. Y sólo entonces iniciar el indicador en sí.

Tal y como yo lo veo, una variante sin garrapatas normales sería más correcta de la siguiente manera:

  1. Poner en marcha el indicador.
  2. La historia comienza a cargarse. El usuario en el gráfico ve que se está cargando el historial. Sería mejor si fuera una barra de progreso o un %. O bien otra señal visible desde arriba.
  3. Tras la sincronización al 100%, el evento OnCalculate se recibe con prev_calculated=0 y los últimos precios.
  4. El indicador se calcula con éxito
 
paladin800:
Dicen que el historial se cargará automáticamente. Antes de colocar el producto en el mercado, pruebe el indicador en algún instrumento de negociación exótico para el que nunca haya hecho nada con un período enorme y vea lo que sucede. Si tienes algún problema, escribe al servicio de atención al cliente.

Bueno, más o menos sé lo que estoy preguntando.

Mi situación es la siguiente: el indicador se puede ejecutar desde m1 hasta H8, pero

a) Siempre se utilizan los datos m1;

b) dependiendo de los parámetros de entrada, se puede utilizar o no uno o varios periodos adicionales m2...h8.

Así, en la salida pongo el indicador al gráfico, inmediatamente cuando intento obtener los datos de un periodo diferente al del gráfico me sale un error/saludo de que los datos se están preparando.

Pero la siguiente garrapata no llegará hasta el lunes.

Por lo tanto, no hay manera de hacerlo sin temporizador.

Lizar:

Según me parece, la variante sin garrapatas normales sería más correcta:

  1. Iniciamos el indicador.
  2. El historial comienza a cargarse. El usuario ve que se está cargando el historial. Sería mejor si fuera una barra de progreso o un %. O bien otra señal visible desde arriba.
  3. Tras la sincronización al 100%, el evento OnCalculate se recibe con prev_calculated=0 y los últimos precios.
  4. El indicador se calcula con éxito
+++ (sólo tiene que activarse para todos los períodos generados)
 
notused:

+++ (sólo debe llamarse para todos los períodos generados)

Por supuesto, lo que se pide en OnInit() al camarero debe ser preparado y servido en OnCalculate().
 
Lizar:
Por supuesto, todo lo pedido por el camarero en OnInit() debe ser preparado y servido en OnCalculate().

Esta es una solución parcial.

La solución completa es sin "ordenación" en OnInit(), pero basada en la "notificación" automática de los hilos que generaron la descarga/construcción de la historia.

Aunque, como otra muleta, OnInit() servirá.

 

¿Cómo eliminar las acciones (casillas de verificación de noticias)? urgentemente por favor

acciones

 

Seleccione "Eliminar todos los eventos" en el menú contextual de la agenda

 
alexl:

Seleccione "Eliminar todos los eventos" en el menú contextual de la agenda

Gracias, me he encontrado con esto dos veces, no aparecían durante mucho tiempo, cómo desactivarlas, hoy han aparecido todas a la vez, ¿tal vez por la actualización?
 
notused:

Esta es una solución parcial.

Completar es sin "ordenar" en OnInit(), pero basado en la "notificación" automática de los hilos que generaron la carga/construcción de la historia.

Explícate, parece que me falta algo. ¿Quién es este "notificador" automático? ¿Y quién va a generar la carga/construcción de la historia si nadie más que yo sabe qué historia necesito?
