Cargue todo el historial necesario para el indicador o utilice un script para ello. Y sólo entonces iniciar el indicador en sí.
Tal y como yo lo veo, una variante sin garrapatas normales sería más correcta de la siguiente manera:
Dicen que el historial se cargará automáticamente. Antes de colocar el producto en el mercado, pruebe el indicador en algún instrumento de negociación exótico para el que nunca haya hecho nada con un período enorme y vea lo que sucede. Si tienes algún problema, escribe al servicio de atención al cliente.
Bueno, más o menos sé lo que estoy preguntando.
Mi situación es la siguiente: el indicador se puede ejecutar desde m1 hasta H8, pero
a) Siempre se utilizan los datos m1;
b) dependiendo de los parámetros de entrada, se puede utilizar o no uno o varios periodos adicionales m2...h8.
Así, en la salida pongo el indicador al gráfico, inmediatamente cuando intento obtener los datos de un periodo diferente al del gráfico me sale un error/saludo de que los datos se están preparando.
Pero la siguiente garrapata no llegará hasta el lunes.
Por lo tanto, no hay manera de hacerlo sin temporizador.
Según me parece, la variante sin garrapatas normales sería más correcta:
+++ (sólo debe llamarse para todos los períodos generados)
Por supuesto, todo lo pedido por el camarero en OnInit() debe ser preparado y servido en OnCalculate().
Esta es una solución parcial.
La solución completa es sin "ordenación" en OnInit(), pero basada en la "notificación" automática de los hilos que generaron la descarga/construcción de la historia.
Aunque, como otra muleta, OnInit() servirá.
¿Cómo eliminar las acciones (casillas de verificación de noticias)? urgentemente por favor
Seleccione "Eliminar todos los eventos" en el menú contextual de la agenda
