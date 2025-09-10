Errores, fallos, preguntas - página 892
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
¿Qué le impide hacer un caso de prueba mínimo e informar al servicio de atención al cliente?
¿Y por qué, si la prueba es de 1989, el gráfico está comprimido a 2011?
Aquí hay una prueba separada para el último año con MM.
¿Y por qué, si la prueba es de 1989, el gráfico está comprimido a 2011?
Aquí hay una prueba separada para el último año con MM.
No eres el primero que quiere presumir de ello, aquí hay una versión anterior - Grr-al.
Si realmente quiere probar la estrategia, puede seguir los pasos descritos en el artículo Cómo probar un robot de trading antes de comprarlo. En este caso, ejecute su Grial en modo de retardo aleatorio.
No eres el primero en presumir de ello, aquí hay una versión anterior - Grr-al.
Si realmente quiere probar su estrategia, puede seguir los pasos descritos en Cómo probar un robot de trading antes de comprarlo. En este caso, ejecute su Grial en modo de retardo aleatorio.
Aquí está la prueba como usted pidió, en todas las garrapatas, M1, retraso arbitrario.
Y por favor, muéstrame los resultados de una prueba de potik aleatoria retrasada en M1 para 2011.
Por favor, 2011. El asesor pasa todo el historial en cualquier modo de prueba.
Aquí está la prueba como usted pidió, en todas las garrapatas, M1, retraso arbitrario.
Pasar el experto para el examen al Service Desk. Es muy posible que algo haya salido mal de nuevo. No es necesario ser tan categórico. ))
Sí, y confiar en todos los ticks del probador e inmediatamente poner una cuenta real fue, por supuesto, un error. Pero el programador debe haberlo probado en una cuenta demo, al menos en tiempo real, antes de sacar conclusiones definitivas. Y la cuenta real puede tener trampas adicionales. ))
Lleva al experto al Servicio de Atención al Cliente para que lo examine. Es muy posible que algo haya salido mal de nuevo. No es necesario ser tan categórico. ))
Sí, y confiar en todos los ticks del probador e inmediatamente poner una cuenta real fue, por supuesto, un error. Lo probamos al menos en tiempo real en una cuenta demo antes de sacar las conclusiones finales. Y la cuenta real puede tener trampas adicionales. ))