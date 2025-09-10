Errores, fallos, preguntas - página 892

TheXpert:

¿Qué le impide hacer un caso de prueba mínimo e informar al servicio de atención al cliente?

no hay tiempo para eso el viernes )
Descubrió el probador de griales M1 en todos los ticks, lote constante 0.1. Comenzó la prueba en 1989 con 100 dólares.
Pregunta a MK, ¿por qué permite esto?

¿Y por qué, si la prueba es de 1989, el gráfico está comprimido a 2011?

Aquí hay una prueba separada para el último año con MM.

 
G001:
Descubrió el probador de griales M1 en todos los ticks, lote constante 0.1. Comenzó la prueba en 1989 con 100 dólares.
Pregunta a MK, ¿por qué permite esto?

¿Y por qué, si la prueba es de 1989, el gráfico está comprimido a 2011?

Aquí hay una prueba separada para el último año con MM.

las actas comienzan a partir de 1999.
 
G001:
¿Y por qué, si la prueba es de 1989, se comprime el calendario a 2011?
Según MQ, este es el aspecto que debe tener el gráfico si se van a mostrar muchos valores en él.
 
G001:
Descubrió el probador de griales M1 en todos los ticks, lote constante 0.1. Comenzó la prueba en 1989 con 100 dólares.
Pregunta a MK, ¿por qué permite que esto ocurra?

No eres el primero que quiere presumir de ello, aquí hay una versión anterior - Grr-al.

Si realmente quiere probar la estrategia, puede seguir los pasos descritos en el artículo Cómo probar un robot de trading antes de comprarlo. En este caso, ejecute su Grial en modo de retardo aleatorio.

 
G001: Descubrió el probador de griales M1 en todos los ticks, lote constante 0.1. Comenzó la prueba en 1989 con 100 dólares.
Y por favor, muestre los resultados de una prueba de potick M1 retrasada al azar para 2011.
Rosh:

No eres el primero en presumir de ello, aquí hay una versión anterior - Grr-al.

Si realmente quiere probar su estrategia, puede seguir los pasos descritos en Cómo probar un robot de trading antes de comprarlo. En este caso, ejecute su Grial en modo de retardo aleatorio.

No todos los niños o comerciantes de prueba.
He perdido tiempo con su probador y luego dinero en el real.
Es mejor que vigile el producto que vende.

Aquí está la prueba como usted pidió, en todas las garrapatas, M1, retraso arbitrario.

Yedelkin:
Y por favor, muéstrame los resultados de una prueba de potik aleatoria retrasada en M1 para 2011.

Por favor, 2011. El asesor pasa todo el historial en cualquier modo de prueba.

 
G001:
No todos los niños o comerciantes de prueba.
He perdido tiempo con su probador y luego dinero en el real.
Es mejor que vigile el producto que vende.

Aquí está la prueba como usted pidió, en todas las garrapatas, M1, retraso arbitrario.

Pasar el experto para el examen al Service Desk. Es muy posible que algo haya salido mal de nuevo. No es necesario ser tan categórico. ))

Sí, y confiar en todos los ticks del probador e inmediatamente poner una cuenta real fue, por supuesto, un error. Pero el programador debe haberlo probado en una cuenta demo, al menos en tiempo real, antes de sacar conclusiones definitivas. Y la cuenta real puede tener trampas adicionales. ))

tol64:

Lleva al experto al Servicio de Atención al Cliente para que lo examine. Es muy posible que algo haya salido mal de nuevo. No es necesario ser tan categórico. ))

Sí, y confiar en todos los ticks del probador e inmediatamente poner una cuenta real fue, por supuesto, un error. Lo probamos al menos en tiempo real en una cuenta demo antes de sacar las conclusiones finales. Y la cuenta real puede tener trampas adicionales. ))

No hay errores en el registro, y ni siquiera importa. Todas las pruebas son correctas, eso es lo que importa. Y el hecho de que en el comercio en vivo se desploma a la misma velocidad, y luego la prueba para el mismo período y el gráfico de comercio real son multidireccionales y no coinciden.
