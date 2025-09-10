Errores, fallos, preguntas - página 835
¡Oh, por el amor de Dios!
Copiar el código en un nuevo proyecto
1. en OnInit() pon el cursor justo después de la primera var y pulsa Ctrl+Espacio
2. repetir lo mismo con la segunda var
¿Sientes la diferencia?
Se ha añadido la visualización de comentarios para los miembros de las estructuras y las clases.
Hace aproximadamente una semana, volví a guardar (los mismos) mis datos para el campeonato haciendo clic en el botón "Guardar" en la página de llenado de datos (todo fue comprobado previamente con éxito, incluyendo las pruebas de EA). Como resultado, hasta ahora mis datos tienen el estado de no comprobado. ¿Cuándo es la próxima comprobación de datos?
No he escrito al Servicio de Atención al Cliente sobre esta cuestión, porque ellos se ocupan de los problemas relacionados con los errores.
Adjunto una captura de pantalla de la pantalla.
Se acepta su información.
En la próxima actualización aparecerá una solución.
Posible error en el probador cuando se prueba el EA multidivisa. Supongamos que el EA negocia el EURUSD y el GBPUSD, ambos pares en el marco temporal M15. Si probamos estos símbolos individualmente, especificando un par correspondiente en el comprobador, obtendremos un resultado. Si se prueba GBPUSD, por ejemplo, especificando EURUSD en el probador, obtendremos otro resultado. Al examinar las transacciones, veremos que al probar GBPUSD, especificando EURUSD, las transacciones se desplazan 15 minutos (una barra) hacia la derecha, en comparación con las transacciones al probar GBPUSD, especificando GBPUSD. El EA funciona cuando se abre una nueva barra y se prueba una nueva barra para cada par individualmente como sigue
int bars=Bars(Symb[s],TimeFrame);
if((bars>PrevBars[s])
{
PrevBars[s]=bars;
No está claro por qué los resultados del comprobador dependen del par especificado en el comprobador, si los pares se seleccionan dentro de EA y sus nuevas barras se comprueban para cada par individualmente.
P.D. Envié una solicitud a servicedesk. Me interesa conocer la experiencia de los desarrolladores que envían EAs multidivisa al Campeonato. Su comprobación por el historial utilizando el modo de prueba "precio abierto" es prácticamente errónea.
Lo más probable es que cada símbolo tenga sus propios "agujeros" legítimos, es decir, por ejemplo, al GBPUSD le puede faltar alguna barra en su historial (como que el mercado haya cerrado el viernes un poco antes). La diferencia en 15 minutos indica que en este caso sólo falta una barra. Esto no es un error. En general, debe estar preparado para el hecho de que al operar con un símbolo en su gráfico y en el de otra persona, obtendrá resultados diferentes.
Los agujeros no tienen nada que ver. Todas las operaciones se desplazan una barra independientemente del día de la semana o de la hora del día. Hay un problema con la sincronización de las cotizaciones en el modo de prueba de precios abiertos. Al probar el modo tickwise, las operaciones se colocan en los nidos requeridos y todo funciona. Pero las pruebas estáticas me llevan mucho tiempo. No sé los demás, pero la optimización en las pruebas de garrapatas es simplemente imposible debido a la gran cantidad de tiempo.
Por cierto, he solicitado el error de sincronización de cotizaciones en multidivisa allá por junio de este año. Ha habido un par de actualizaciones del terminal, pero el error sigue sin solucionarse.