Koshi:
¿Puede concretar este punto de envío?
¡Buenas tardes! Estoy escribiendo una función, pero el compilador obtiene un error. Definitivamente no he escrito esta función antes, no he escrito nada a tiempo todavía. Casi no entiendo lo que el compilador está jurando en absoluto.
int DayOfWeek()
  {
   MqlDateTime tm;
   TimeCurrent(tm);
   return(tm.day_of_week);
  }                                
'DayOfWeek' - función ya definida y con cuerpo Redo.mq5 2698 6
 
Y si esta función ya está presente en MQL5, ¿por qué no se destaca inmediatamente en azul? ¿O de qué otra manera debo entenderlo? ¿Y dónde está en la ayuda?
 
Sí, absolutamente correcto, 'DayOfWeek' - la función, ya definida y, tiene un cuerpo Redo.mq5 2699 6
 
Dimka-novitsek:
¡Buenas tardes! Estoy escribiendo una función y el compilador está maldiciendo. Definitivamente no he escrito esta función antes, todavía no he escrito nada por tiempo. Casi no entiendo lo que jura el compilador.'DayOfWeek' - función ya definida y tiene cuerpo Redo.mq5 2698 6

No me sale una palabrota, aunque suelo aplicar el segundo tipo de tiempo en la estructura.

Guión:

void OnStart()
  {
    Print("f1=",DayOfWeek(),"    f2=",DayOfWeek2());

  }
//+------------------------------------------------------------------+
int DayOfWeek()
  {
   MqlDateTime tm;
   TimeCurrent(tm);
   return(tm.day_of_week);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
int DayOfWeek2()
  {
   MqlDateTime tm;
   TimeToStruct(TimeCurrent(),tm);
   return(tm.day_of_week);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

 

¡¡¡Lo más sorprendente es que no dice que hay un error, sino que la función ya está definida y el cuerpo está ahí!!! ¡¡¡¡¡Noooo, noooo!!!!!

Gracias por el ejemplo.

 
 
Dimka-novitsek:
¡¡¡Lo más sorprendente es que no dice que hay un error, sino que la función ya está definida y el cuerpo está ahí!!! ¡¡¡¡¡noooo,noooo!!!!!
¿Cómo que no?
 
EQU:

>Ronda de la ronda

Corta la parte fraccionaria del trillón... Sí... ¡¡¡Es importante!!! )))))

Si no es int, al menos largo, ¿eh?;)

Entiendo su indignación. Pero nadie te impide introducir en la entrada un número de tipo DBL_MAX o un número cercano a él. ¿Qué obtendremos como resultado? ¿Un entero de 1024 bits?
 

El compilador jura que hay uno. ¿O he entendido mal el compilador?

No en el sentido de que no lo haya escrito antes. Sí. Pensé que era tonto. ¿Pero qué podría ser?

