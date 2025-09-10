Errores, fallos, preguntas - página 830
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
¿Puede concretar este punto de envío?
¡Buenas tardes! Estoy escribiendo una función y el compilador está maldiciendo. Definitivamente no he escrito esta función antes, todavía no he escrito nada por tiempo. Casi no entiendo lo que jura el compilador.'DayOfWeek' - función ya definida y tiene cuerpo Redo.mq5 2698 6
No me sale una palabrota, aunque suelo aplicar el segundo tipo de tiempo en la estructura.
Guión:
¡¡¡Lo más sorprendente es que no dice que hay un error, sino que la función ya está definida y el cuerpo está ahí!!! ¡¡¡¡¡Noooo, noooo!!!!!
Gracias por el ejemplo.
¡¡¡Lo más sorprendente es que no dice que hay un error, sino que la función ya está definida y el cuerpo está ahí!!! ¡¡¡¡¡noooo,noooo!!!!!
>Ronda de la ronda
Corta la parte fraccionaria del trillón... Sí... ¡¡¡Es importante!!! )))))
Si no es int, al menos largo, ¿eh?;)
El compilador jura que hay uno. ¿O he entendido mal el compilador?
No en el sentido de que no lo haya escrito antes. Sí. Pensé que era tonto. ¿Pero qué podría ser?