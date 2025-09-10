Errores, fallos, preguntas - página 828
Aquí tienes, y ahí lo leo:¿Puede ser más específico sobre este punto de envío?
Si cree que es un error del terminal, mejor Perfil->Servicio->Nuevo Pedido.
pero la sección mql4 no está ahí
Hola.
Tengo una pregunta sobre MQL4: Cuando ejecuté el script de nuevo para tomar los valores del indicador, resultó que el valor de MA ha cambiado. La mayor divergencia se da en los periodos largos. La diferencia es mayor cuanto más nos adentramos en la historia.
Quien lo haya encontrado, que me ilumine.
¿Qué tipo de disparate ha ocurrido hoy con Opera y cómo afrontarlo? Doy un ejemplo en mql4.com - se puede ver mejor allí. El mismo problema en mql5.com.
Mucho antes, los mismos fallos habían empezado a aparecer en los sitios web de Google. Intenté buscar la causa en internet y no encontré nada en ese momento. Me cambié a Firefox.
¿Así que de repente, sin una actualización, falla?
Tal vez ayude, desmarcar Estilos
He intentado jugar con los ajustes en los estilos y algo no ayuda.
Pero estaba mirando los sitios de Google. En los sitios MQL mi Opera muestra todo bien. ))
Ya no me acuerdo. Probablemente después de la actualización.
No he tenido ningún fallo de este tipo, actualizo siempre a la última versión.
Con respecto a los estilos - en la captura de pantalla de arriba obtuve el mismo resultado, simplemente marcando la casilla de verificación.