Errores, fallos, preguntas - página 828

Nuevo comentario
 
Dabbling - asciende a unos 2 puntos antiguos.
 
Koshi:

Aquí tienes, y ahí lo leo:

Sitiene problemas, bugs, fallos o errores en el terminal MQL4 o MT4, envíe su solicitud a travésdel perfil delForo MQL5. Allí se aceptan solicitudes para MT4 y MT5

¿Puede ser más específico sobre este punto de envío?

Si cree que es un error del terminal, mejor Perfil->Servicio->Nuevo Pedido.

pero la sección mql4 no está ahí

 
Koshi:

Hola.

Tengo una pregunta sobre MQL4: Cuando ejecuté el script de nuevo para tomar los valores del indicador, resultó que el valor de MA ha cambiado. La mayor divergencia se da en los periodos largos. La diferencia es mayor cuanto más nos adentramos en la historia.

Quien lo haya encontrado, que me ilumine.

Esto es - y que también - prestar atención al hecho de que el tiempo en el terminal MQ5 no se corresponde con el físico, real, que camina hacia atrás y adelante, comprobar al menos con el vinodovs tiempo actual, una solución radical - sugieren que tirar sus computadoras en la basura y cambiar a algo más digno de atención. Por supuesto, los valores de cierre cambian y los indicadores (alto/bajo) también. En cuanto a los volúmenes -estoy cansado de decirlo-, cambian de manera que intentar utilizarlos es como hacer estallar una mina antipersonal.
Документация по MQL5: Дата и время / TimeCurrent
Документация по MQL5: Дата и время / TimeCurrent
  • www.mql5.com
Дата и время / TimeCurrent - Документация по MQL5
 
Arkadiy, al modelar en un probador de estrategias, ¿el tiempo también se "desvía" de un experimento a otro?
 

¿Qué tipo de disparate ha ocurrido hoy con Opera y cómo afrontarlo? Doy un ejemplo en mql4.com - se puede ver mejor allí. El mismo problema en mql5.com.

 
abolk:

¿Qué tipo de disparate ha ocurrido hoy con Opera y cómo afrontarlo? Doy un ejemplo en mql4.com - se puede ver mejor allí. El mismo problema en mql5.com.

Mucho antes de que Opera empezara a tener los mismos fallos en los sitios de Google. Intenté buscar la causa en internet y no encontré nada en ese momento. Me cambié a Firefox.
 
tol64:
Mucho antes, los mismos fallos habían empezado a aparecer en los sitios web de Google. Intenté buscar la causa en internet y no encontré nada en ese momento. Me cambié a Firefox.
¿Así que de repente, sin ninguna actualización, se estropea?
 
abolk:
¿Así que de repente, sin una actualización, falla?

Tal vez ayude, desmarcar Estilos

 
abolk:
¿Así que, de repente, sin ninguna actualización, se ha estropeado?
Ya no me acuerdo. Tal vez después de la actualización.
fyords:

Tal vez ayude, desmarca la casilla en Estilos

He intentado jugar con los ajustes en los estilos y algo no ayuda.

Pero estaba mirando los sitios de Google. En los sitios MQL mi Opera muestra todo bien. ))

 
tol64:
Ya no me acuerdo. Probablemente después de la actualización.

He intentado jugar con los ajustes en los estilos y algo no ayuda.

Pero he mirado en los sitios de Google. En los sitios MQL mi Opera muestra todo bien. ))

No he tenido ningún fallo de este tipo, actualizo siempre a la última versión.

Con respecto a los estilos - en la captura de pantalla de arriba obtuve el mismo resultado, simplemente marcando la casilla de verificación.

1...821822823824825826827828829830831832833834835...3188
Nuevo comentario