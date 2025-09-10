Errores, fallos, preguntas - página 829
Tal vez ayude, desmarca la casilla en Estilos
No puedo obtener su imagen desde el menú Ver. Sólo tengo uno:
Haz clic en "Mostrar menú", luego puedes devolverlo si no te gusta.
No he tenido ningún fallo de ese tipo, siempre actualizando a la última versión.
Fantástico. Ayudó. Gracias, fyords y tol64. "Ocurrió un milagro: un amigo salvó a otro amigo".
1. La eliminación del indicador es un proceso no sincrónico.
2) El indicador consta de dos partes: gráfica y de cálculo. La parte gráfica del indicador se elimina antes de la calculada
Gracias.
Pero este no está claro... Inducido - retirado = tapón, por lo tanto, ychick-chicklit taki...)
Un ejemplo típico es el de un ejemplar nativo. Un ejemplo de los exámenes para nativos - MAKD
¿Por qué no? La parte entera de un número real puede ser mucho mayor que los 32 bits del entero.
>Ronda de la ronda
Corta la parte fraccionaria del trillón... Sí... ¡¡¡Es importante!!! )))))
Si no es int, al menos es largo, ¿eh? ;)
Buenas tardes.
¡Por favor, díganme que los importes de los pagos en las fichas de los agentes y los cálculos, son diferentes!
(Ejemplo: "ingresos" = 1,80 y en "operaciones" sólo 0,42 hasta la fecha)
¿Debería ser así o las cifras se sumarán con el tiempo?