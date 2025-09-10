Errores, fallos, preguntas - página 829

fyords:

Tal vez ayude, desmarca la casilla en Estilos

No puedo obtener su imagen desde el menú Ver. Sólo tengo uno:

 
abolk:

Haz clic en "Mostrar menú", luego puedes devolverlo si no te gusta.

 
abolk:

Página > Estilo
 
Fantástico. Ayudó. Gracias, fyords y tol64. "Ocurrió un milagro: un amigo salvó a otro amigo".
 
fyords:

No he tenido ningún fallo de ese tipo, siempre actualizando a la última versión.

Lo acabo de arreglar. Ctrl + F11 arregló mis "problemas". Esas teclas de acceso rápido no sólo se ajustan al ancho de la página, sino que también desmenuzan el diseño de la página en los sitios de Google. :)
 
De nada).
stringo:

1. La eliminación del indicador es un proceso no sincrónico.

2) El indicador consta de dos partes: gráfica y de cálculo. La parte gráfica del indicador se elimina antes de la calculada

Gracias.

Pero este no está claro... Inducido - retirado = tapón, por lo tanto, ychick-chicklit taki...)

Un ejemplo típico es el de un ejemplar nativo. Un ejemplo de los exámenes para nativos - MAKD

for(int i=limit;i<rates_total && !IsStopped();i++){
stringo:
¿Por qué no? La parte entera de un número real puede ser mucho mayor que los 32 bits del entero.

>Ronda de la ronda

Corta la parte fraccionaria del trillón... Sí... ¡¡¡Es importante!!! )))))

Si no es int, al menos es largo, ¿eh? ;)

Koshi:

También es aconsejable escribir, que lo que querías del código y lo que obtuviste al final... otra sugerencia... ¿tal vez has cargado más historias, por eso los muwings son largos y cambian?
 

Buenas tardes.

¡Por favor, díganme que los importes de los pagos en las fichas de los agentes y los cálculos, son diferentes!

(Ejemplo: "ingresos" = 1,80 y en "operaciones" sólo 0,42 hasta la fecha)

¿Debería ser así o las cifras se sumarán con el tiempo?

