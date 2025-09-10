Errores, fallos, preguntas - página 837

Nuevo comentario
 
stringo:
Cuando se realizan pruebas "por precios de apertura", las barras de prueba se forman en conjunto. No hay que preocuparse por qué barra empezó a formarse antes (a diferencia de la prueba Jety-Ox).
Si fuera así, no tendríamos problemas con la diferencia entre las carreras en el símbolo "propio" y "ajeno". Obviamente, los compases de los diferentes instrumentos _tienen_ un orden de prioridad.
 
marketeer:
Obviamente, los compases de los diferentes instrumentos _tienen_ un orden de prioridad.
Por supuesto que sí. Pero no está predeterminado
 
stringo:
Por supuesto que sí. Pero no está predeterminado.
Entonces, ¿en qué momento se convierte en algo predeterminado? ¿Y por qué no puede serlo?
 

¿Cómo puede ser esto?

Los agentes están autorizados y funcionan, pero en la parte superior dice que la autorización falló?
 

Por favor, ayuda, estoy perplejo, no encuentro información en ningún sitio.

¿Cómo puedo obtener el precio de apertura medio ponderado por volumen de una posición después de varias operaciones del EA? PriceOpen() de CPositionInfo muestra el precio de la primera operación, pero necesito el precio actual obtenido tras varias operaciones.

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Типы торговых операций
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Типы торговых операций
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Типы торговых операций - Документация по MQL5
 
Algo en la nube apenas me funciona hoy. Es la escritura, miles de tareas van allí, pero sólo unas pocas están listas, el progreso está casi estancado. :-(
[Eliminado]  

probador...

Selecciono el periodo 1 de mayo 12 - 1 de junio 12 = obtengo un gráfico desde el 23 de julio hasta hoy... eurobank, M1, 50.000 barras por gráfico...

 
marketeer:

¿Cómo puede ser esto?

Los agentes están autorizados y funcionan, pero en la parte superior dice que la autorización falló?
La situación es conocida. Averigüémoslo. No has dejado de optimizar, ¿verdad?
 
EQU:

probador...

Selecciono el periodo Mayo 1,12 - Junio 1,12 = obtengo un gráfico desde el 23 de julio hasta hoy... eurostock, M1, 50.000 barras por gráfico...

Así es, tienes los últimos 50.000 y los muestras. Hay 1440 barras en un día.
 

¡Buenos días! No puedo compilar esta línea - es una función escrita para imitar una función cuádruple. Lo declaro, el compilador no lo acepta con o sin la variable. De hecho, la variable no juega ningún papel en los cálculos. Lo siento, mi padre está pidiendo ayuda con el tomate, todavía no estoy en el monitor.


1...830831832833834835836837838839840841842843844...3188
Nuevo comentario