Cuando se realizan pruebas "por precios de apertura", las barras de prueba se forman en conjunto. No hay que preocuparse por qué barra empezó a formarse antes (a diferencia de la prueba Jety-Ox).
Obviamente, los compases de los diferentes instrumentos _tienen_ un orden de prioridad.
Por supuesto que sí. Pero no está predeterminado.
¿Cómo puede ser esto?
Los agentes están autorizados y funcionan, pero en la parte superior dice que la autorización falló?
Por favor, ayuda, estoy perplejo, no encuentro información en ningún sitio.
¿Cómo puedo obtener el precio de apertura medio ponderado por volumen de una posición después de varias operaciones del EA? PriceOpen() de CPositionInfo muestra el precio de la primera operación, pero necesito el precio actual obtenido tras varias operaciones.
probador...
Selecciono el periodo 1 de mayo 12 - 1 de junio 12 = obtengo un gráfico desde el 23 de julio hasta hoy... eurobank, M1, 50.000 barras por gráfico...
probador...
Selecciono el periodo Mayo 1,12 - Junio 1,12 = obtengo un gráfico desde el 23 de julio hasta hoy... eurostock, M1, 50.000 barras por gráfico...
¡Buenos días! No puedo compilar esta línea - es una función escrita para imitar una función cuádruple. Lo declaro, el compilador no lo acepta con o sin la variable. De hecho, la variable no juega ningún papel en los cálculos. Lo siento, mi padre está pidiendo ayuda con el tomate, todavía no estoy en el monitor.