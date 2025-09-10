Errores, fallos, preguntas - página 834
Aparece mucho incluso. Si se introduce el nombre de una variable de alguna clase y se pone un punto (operador de desreferenciación), se muestra una lista con las propiedades disponibles de ese objeto. Si hay errores en el código, es posible que no aparezca. Además, si el contexto de entrada implica una expresión de un tipo concreto, como un entero, sólo se mostrarán en la lista las propiedades de los enteros. Cuando se encuentra en un método de clase, las propiedades de la clase también se muestran en la lista de nombres al principio de la entrada.
int Var=5;//¡Me refiero a la pista, que está en los comentarios, al seleccionar una opción de la "lista de nombres"!
pero sólo si se declara Var en la clase
Si es global, muestra....
¿Cómo puedo escribir un EA sin asas para los índices como
int MACD;
//+-----------------------------------+
void OnInit()
{
MACD=iMACD(NULL,0,Rápido,Lento,Signo,PRECIO_CIERRE);
}
//+-----------------------------------+
void OnTick()
{
static bool SeñalArriba,SeñalDentro;
if(TradeSignalCounter(UpSignal,DnSignal)) TradePerformer(UpSignal,DnSignal);
}
//+-----------------------------------+
bool TradeSignalCounter(bool &UpSignal,bool &DnSignal)
{
if(Bars(_Symbol,0)<100) return(false);
static int Recount;
if(IsNewBar() || Recuento)
{
doble Ind[2],Sig[3];
DnSignal=false;
UpSignal=false;
Recuento=falso;
if(CopyBuffer(MACD,0,1,2,Ind)<0) Recount=true;
if(CopyBuffer(MACD,1,1,3,Sig)<0) Recount=true;
if(Recount==true) return(false);
if(Ind[0]>0 && Ind[1]<0) DnSignal=true;
if(Ind[0]<0 && Ind[1]>0) UpSignal=true;
if(Ind[1]<0 && Sig[0]<Sig[1] && Sig[1]>Sig[2]) DnSignal=true;
if(Ind[1]>0 && Sig[0]>Sig[1] && Sig[1]<Sig[2]) UpSignal=true;
return(true);
}
return(false);
}
¿Cómo puedo añadir una rama para ignorarla?
Si se trata de variables de entrada, no se pueden declarar dentro de la clase. La cuestión no está clara. En cuanto a las entradas, la salida de los comentarios como pistas en la interfaz de usuario parece funcionar, pero se hace terriblemente inconveniente.
¡Oh, por el amor de Dios!
Copiar el código en un nuevo proyecto
1. en OnInit() pon el cursor justo después de la primera var y pulsa Ctrl+Espacio
2. repetir lo mismo con la segunda var
¿Sientes la diferencia?
Sí, mql hay una inconsistencia en C++ al devolver un objeto desde una función. Está previsto un arreglo, el comportamiento será como en C++.