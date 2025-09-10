Errores, fallos, preguntas - página 840
¿Los servidores de MC están actuando?
Audi actual.
Tal vez PositionSelect no se hizo inmediatamente antes de la llamada - por eso devuelve datos antiguos.
He escrito a la SD, pero creo que va a tardar mucho tiempo en obtener una respuesta.
¿Podría alguien comprobar dicho tema en su probador?
Hace que los objetos del renderizador bailen.
Tal vez sea sólo yo...
Buenas tardes. Me pueden aconsejar, escribí un indicador simple... y cuando llega una nueva barra, así se comporta la línea del indicador. ¿Cuál puede ser el problema?
El código del indicador:
//+------------------------------------------------------------------+
//| Liniya_Trenda.mq5 |
//| Второй индикатор |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Линейный график цен баров, двух выбранных валютных пар"
#property version "1.00"
#property description "Пользователь может выбрать по какой цене строить линию графика"
#property indicator_separate_window // Отображение в новом окне
#property indicator_buffers 2 // Количество буферов (1 линия - 1 буфер)
#property indicator_plots 2 // Количество массивов (1 линия - 1 массив)
//--- Укажем тип линий
#property indicator_label1 "FirstAktiv" // Название линии индикатора
#property indicator_type1 DRAW_LINE // Тип линии - линия
#property indicator_style1 STYLE_SOLID // Стиль линии - сплошная
#property indicator_color1 clrMediumBlue // Цвет линии
#property indicator_width1 2 // Толщина линии
#property indicator_label2 "SecondAktiv" // Название линии индикатора
#property indicator_type2 DRAW_LINE // Тип линии - линия
#property indicator_style2 STYLE_SOLID // Стиль линии - сплошная
#property indicator_color2 clrRed // Цвет линии
#property indicator_width2 2 // Толщина линии
enum ChangePrice{Open, High, Low, Close}; // Предоставим пользователю выбор цены по которой будет строиться график
//--- Входные параметры
input string FirstAktiv ="EURUSD"; // Тикер первого актива, по которому будем строить график цен
input string SecondAktiv ="GBPUSD"; // Тикер второго актива, по которому будем строить график цен
input ChangePrice WantPrice = Close; // Цена построения по умолчанию
//--- Глобальные переменные
double LinePriceBuffer1[]; // Массив для хранения данных линейного графика
double LinePriceBuffer2[]; // Массив для хранения данных линейного графика
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
SetIndexBuffer(0,LinePriceBuffer1,INDICATOR_DATA); // Указывает, что массив будет являться буфером индикатора
IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,FirstAktiv);
SetIndexBuffer(1,LinePriceBuffer2,INDICATOR_DATA); // Указывает, что массив будет являться буфером индикатора
IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,SecondAktiv);
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total, // Передаем общее количество баров на текущем графике
const int prev_calculated, // Количество баров для которых уже рассчитаны значения индикатора
const int begin, // номер начала достоверного отсчёта баров
const double &price[])
{
// Расчёт стартового номера first для цикла пересчёта баров
int first;
// Проверка на первый старт расчёта индикатора
if(prev_calculated == 0)
{
first = begin; // стартовый номер для расчёта всех баров
}
else
{
first = prev_calculated - 1; // стартовый номер для расчёта новых баров
}
// Объявим массив который будет содержать цены, объемы и спред для каждого бара
MqlRates mrate1[];
MqlRates mrate2[];
// Копируем данные по барам в массив
CopyRates(FirstAktiv,PERIOD_CURRENT,0,rates_total,mrate1);
CopyRates(SecondAktiv,PERIOD_CURRENT,0,rates_total,mrate2);
for(int i = first; i < rates_total; i++)
{
if(WantPrice == Open)
{
LinePriceBuffer1[i] = mrate1[i].open;
LinePriceBuffer2[i] = mrate2[i].open;
}
if(WantPrice == High)
{
LinePriceBuffer1[i] = mrate1[i].high;
LinePriceBuffer2[i] = mrate2[i].high;
}
if(WantPrice == Low)
{
LinePriceBuffer1[i] = mrate1[i].low;
LinePriceBuffer2[i] = mrate2[i].low;
}
if(WantPrice == Close)
{
LinePriceBuffer1[i] = mrate1[i].close;
LinePriceBuffer2[i] = mrate2[i].close;
}
}
//--- return value of prev_calculated for next call
return(rates_total);
}
// Объявим массив который будет содержать цены, объемы и спред для каждого бара
MqlRates mrate1[];
MqlRates mrate2[];
ilunga:
Ну для начала стоит указать размеры массивов..
Gracias.
Lo señalé, pero no sirvió de nada.
Olvidé mencionar que la construcción del indicador vuelve a ser normal(las líneas del indicador corresponden a los valores de los precios sobre los que se dibujan) si el área de la pantalla se desplaza ligeramente hacia la izquierda.
En otras palabras, si se "quitan" las primeras barras de la pantalla, el indicador se dibuja bien. En cuanto el indicador se desplaza totalmente a la derecha, resulta un error de este tipo.
Ya está arreglado. Espera a que se construya.
¿Los servidores de MC están actuando?
Audi actual.
A juzgar por USDLFX - este es el problema de Lyforex, no MQ
Observador ))))
Racing Expert.Connected en MK.On lite estaba bien.