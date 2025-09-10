Errores, fallos, preguntas - página 826

Se mantienen los botones de algún indicador, se han eliminado los indicadores y los expertos de esta ficha. Después de reiniciar el terminal, no han desaparecido.

 
sion:

??

¿Cuál es la pregunta y por qué la captura de pantalla?

 
sion:

Pulse el botón "Todos" para ver todos los objetos creados mediante programación.

Ayuda en MetaTrader 5 → Trabajar con gráficos → Gestionar gráfico → Listas de objetos superpuestos:

Lista de objetos

Los siguientes comandos están disponibles en la ventana de la lista de objetos:

  • Mostrar - mover el gráfico al objeto seleccionado;
  • Propiedades - ir a editar las propiedades del objeto seleccionado;
  • Borrar: elimina el objeto seleccionado;
  • Todos - la propiedad "oculta" (OBJPROP_HIDDEN) se puede establecer para cualquier objeto en MQL5. Estos objetos se muestran en un gráfico, pero no aparecen en la lista de objetos por defecto. Si hace clic en "Todos", los objetos ocultos aparecerán en la lista.

La tecla de acceso directo Ctrl+A puede utilizarse para seleccionar todos los objetos de la ventana.

 

Sabes que no consigo que estas palabras en inglés tengan sentido '}' - no todas las vías de control devuelven un valor orden.mq5 83 90

Por favor, explique, ¿qué es, en el sentido de una función escribible? Gracias.

Aquí, quizás esto nos aclare a ti y a mí lo que es,

 bool OrderSelectt ( int i) { string stringg= "" ; stringg=PositionGetSymbol(i);
                           if (stringg!= "")return true ;
                           if (stringg== "")
                           if(0!= OrderGetTicket(i)) return true ; else return false;    }
Quién controla o no controla qué...
 
Dimka-novitsek:

Ejemplo

int func(int param)
  {
   if(param==5)
     {
... какой-то код
// в конце блока не стоит return
     }
   else
     {
... какой-то код
      return(0);
     }
// нет общего ретурна
  }
Así, en el ejemplo anterior, sólo hay retorno para un caso en el que param != 5. Para todas las demás ramas, el retorno no está definido. Esto es lo que significa "no todas las vías de control devuelven valor".
 

¡GRACIAS!

Sí, pero todavía no sé cómo construir una condición que dé un falso si la cadena es " " y si OrderGetTicket(i) también da cero. ¡Creo que tengo devoluciones donde las necesito!

 

Su redacción es correcta. Esto parece ser un defecto nuestro. Por favor, escriba una solicitud al servicio de atención al cliente.

Mientras tanto, reformule la función como sigue

bool OrderSelectt(int i)
  {
   string stringg=PositionGetSymbol(i);
   if(stringg!="")
      return(true);
   else
     {
      if(0!=OrderGetTicket(i))
         return(true);
      else
         return(false);
     }
  }
[Eliminado]  
Borro una ventana de indicador con un código como este - no dibuja nada...
...
   int limit;
   if(prev_calculated==0)
      limit=0;
   else limit=prev_calculated-1;
//   int i=0;
//--- calculate MACD
   for(int i=limit;i<rates_total && !IsStopped();i++){
......
      int  RES=...
      int  B0=...
      int  B1=...
      int  B2=...
      int  B3=...
      Comment("RES=",RES,"  B0=",B0," B1=",B1," B2=",B2," B3=",B3);
      RESBuffer[i]=i%5;//RES;//ExtFastMaBuffer[i]-ExtSlowMaBuffer[i];
//--- calculate Signal
   }
...

La ventana se borra, en el menú contextual - "borrar ventana de indicadores" y"lista de indicadores" está en gris, pero el INDUKE LE GUSTA ESCRIBIR COMENTARIOS DURANTE UNOS MINUTOS...

¿De qué se trata?

 
¡GRACIAS!
 
Dimka-novitsek:
¡GRACIAS!
Lo siento, me emocioné un poco. Después de todo, hay un problema. Yo mismo pondré una solicitud de servicio de atención al cliente
