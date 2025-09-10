Errores, fallos, preguntas - página 826
Se mantienen los botones de algún indicador, se han eliminado los indicadores y los expertos de esta ficha. Después de reiniciar el terminal, no han desaparecido.
¿Cuál es la pregunta y por qué la captura de pantalla?
Pulse el botón "Todos" para ver todos los objetos creados mediante programación.
Ayuda en MetaTrader 5 → Trabajar con gráficos → Gestionar gráfico → Listas de objetos superpuestos:
Los siguientes comandos están disponibles en la ventana de la lista de objetos:
La tecla de acceso directo Ctrl+A puede utilizarse para seleccionar todos los objetos de la ventana.
Sabes que no consigo que estas palabras en inglés tengan sentido '}' - no todas las vías de control devuelven un valor orden.mq5 83 90
Por favor, explique, ¿qué es, en el sentido de una función escribible? Gracias.
Aquí, quizás esto nos aclare a ti y a mí lo que es,Quién controla o no controla qué...
EjemploAsí, en el ejemplo anterior, sólo hay retorno para un caso en el que param != 5. Para todas las demás ramas, el retorno no está definido. Esto es lo que significa "no todas las vías de control devuelven valor".
¡GRACIAS!
Sí, pero todavía no sé cómo construir una condición que dé un falso si la cadena es " " y si OrderGetTicket(i) también da cero. ¡Creo que tengo devoluciones donde las necesito!
Su redacción es correcta. Esto parece ser un defecto nuestro. Por favor, escriba una solicitud al servicio de atención al cliente.
Mientras tanto, reformule la función como sigue
La ventana se borra, en el menú contextual - "borrar ventana de indicadores" y"lista de indicadores" está en gris, pero el INDUKE LE GUSTA ESCRIBIR COMENTARIOS DURANTE UNOS MINUTOS...
¿De qué se trata?
¡GRACIAS!