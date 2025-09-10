Errores, fallos, preguntas - página 386
Buenos días Sergei, el problema es similar WinXP SP3 32, debe ser el viernes 13 :) construir 448
El programa recién instalado se bloquea sin previo aviso al añadir cualquier indicador o al intentar cambiar los parámetros de uno existente. La versión antigua no se actualiza desde hace meses - funciona bien, después de la actualización automática se bloquea de forma similar. ¿Cómo puedo deshacerme de este fallo? ¿Cómo puedo desactivar la actualización automática? Estoy harto de los fallos de la actualización automática, cuando después de la siguiente actualización no funciona nada.
Estoy de acuerdo con los anteriores ponentes.
Cuando intento abrir las propiedades de la ventana (ya sea a través del menú o del botón F8), el terminal se cierra silenciosamente.
construir 448
construir 448 W XP3 32
Creo que esta es la "mejor" actualización de todas.
Lo sentimos, intentaremos arreglar el error el lunes.
¿Puedes dar más información sobre los antivirus instalados (versiones exactas)?
El mismo problema. El terminal se bloquea al añadir indicadores estándar.
Windows XP (32 bits). Kaspersky Internet Security 2010 Versión 9.0.0.736 (a.b.c.d.e.f.g) - La construcción del terminal 448 se bloquea al intentar llamar a las propiedades de los indicadores y al añadir nuevos indicadores al gráfico
Windows 7 (32 bit) Avira Antivirus Personal - 448 build of terminal funciona bien, se añaden los indicadores, se llaman las propiedades
He reproducido el problema del bloqueo en WinXP. No se trata de antivirus.
Lo investigaremos y lo arreglaremos.
Win XP SP2 - lo mismo.
Antivirus - NOD32. versión 2.51.30