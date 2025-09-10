Errores, fallos, preguntas - página 334
Ja, ja...
acelera...
Tienes que comprar la historia de la mercancía y por mucho dinero ... Que le dará tan fácil ...
1. Lo sé, lo sé. :)
Recuerdo que el servidor MT4 negociaba los símbolos MICEX.
2. Si quisiera un archivo de cotizaciones, entendería dónde conseguirlo (pero puede que sólo funcione para MT4)...
Haga por fin las dos marcas de "Confirmación manual para expertos".
¿En qué consiste esta función? ¿Qué hace (proporciona)? Por favor, explique en pocas palabras.
No he trabajado con MT4. Allí hay casillas de verificación adicionales. Uno de ellos no permite que el Asesor Experto opere si la operación no es confirmada por el operador, y el segundo permite cargar la funcionalidad de una DLL particular sólo después del permiso del operador.
Sí, no estoy familiarizado con MT4. Entonces, ¿se han fomentado los Asesores Expertos que no operan de forma independiente?
Las situaciones son diferentes, algunas personas necesitan que su Asesor Experto sea totalmente automático, mientras que otras quieren tener el control total del proceso (si es posible, e influir en él).
Personalmente me he encontrado varias veces con situaciones en las que el EA se ha metido accidentalmente (o intencionadamente) en un patrón y ha empezado a operar de una manera y en un lugar diferentes.
Una vez hubo un caso en el que accidentalmente cambié un símbolo en el segundo gráfico en lugar de uno (había un MAKDi estándar) y empezó...
Pregunta: ¿Qué parámetro (como #property) indicará el modo "Heredar escala" por defecto al indicador
Obtengo la siguiente imagen por defecto
media azul sin heredar la escala.
Son dos indicadores en una sola ventana.
Las situaciones son diferentes,
¿Cuál es el problema? Descargué Metatrader 5, abrí una cuenta demo: introduje los datos, presioné más, pero obtuve
Esto es todo.
¿Cuál es el problema? He descargado Metatrader 5, he abierto una cuenta demo: estoy escribiendo datos, pero tengo
Dice.
Este era un problema temporal debido a un certificado SSL del sitio caducado, acaba de solucionarlo.
Por favor, inténtalo de nuevo.
No hay posibilidad de trabajar con el terminal en absoluto durante el fin de semana... Al tratar de obtener CopyRates de otros marcos de tiempo hay horribles tiempos de espera de 46 segundos cada uno...
No hay problemas de este tipo en días laborables