Errores, fallos, preguntas - página 323
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
hmmm... Ha vuelto.
probablemente falte algo NormalizeDouble
¿Qué tiene que ver NormalizeDouble con la pérdida de datos?
Posiblemente, pero es un hecho - lo he probado ahora - nada ha cambiado.
Como se puede ver la diferencia no es la misma que en los números anteriores, parece - ¿debo ir a servicedesk?
Posiblemente, pero es un hecho - lo he probado ahora - nada ha cambiado.
Como puedes ver la diferencia no es la misma que los números anteriores, supongo - ¿debería ir a servicedesk?
6.999999999999999e-005 = 0.00006999999999999999 = 0.00007
Muy bien
leer sobre los números reales como se le aconseja.
6.999999999999999e-005 = 0.00006999999999999999 = 0.00007
todo correcto
leer sobre números reales, como se le aconseja
¡es decir, en los cálculos (en el programa) no afecta al funcionamiento del programa!
Lo tengo, ¡gracias!
Posiblemente, pero es un hecho - lo he probado ahora - nada ha cambiado.
Como puedes ver la diferencia no es la misma que en los números anteriores, supongo - ¿debería ir a servicedesk?
Una vez más. Lea las cifras reales en la ayuda. El Servicio de Atención al Cliente no le ayudará en este caso.
Es mejor formatear la salida usted mismo, en lugar de confiar en una función de impresión pura
Posiblemente, pero es un hecho - lo he probado ahora - nada ha cambiado.
Como puedes ver la diferencia no es la misma que en los números anteriores, parece - ¿deberías ir a servicedesk?
Entendamos primero qué es exactamente lo que crees que está mal.
Si tienes el resultado en mente.
No es un error. Realmente lo es y está descrito en la ayuda. Esta es la razón por la que 0,93297-0,9329=0,00007 -> 6,99999999999e-005. Obtendrá el mismo resultado si hace
Si desea imprimir el resultado 0,93297-0,9329=0,00007, utilice la función DoubleToString.
Entendamos primero, ¿qué es exactamente lo que crees que está mal?
Si se refiere al resultado
No es un error. Realmente lo es y está descrito en la ayuda. Esta es la razón por la que 0,93297-0,9329=0,00007 -> 6,99999999999e-005. Obtendrá el mismo resultado si hace
Si desea imprimir el resultado 0.93297-0.9329=0.00007, utilice la función DoubleToString.
¡es decir, en los cálculos (en el programa) no afecta al funcionamiento del programa!
Lo tengo, gracias.
¡es decir, en los cálculos (en el programa) no afecta al funcionamiento del programa!
Lo tengo, ¡gracias!
Volviendo a mi problema con la caída del probador, permítanme explicar más. El EA de media móvil estándar no se bloquea, funciona correctamente.
Sin embargo, mi EA no llega al final de su trabajo, la conexión se rompe:
¿Qué acciones pueden provocar un fallo de conexión? ¿Qué puedo hacer mal?
No ocurre inmediatamente, en un historial de 4 meses sólo al final del 4º mes se produce una desconexión, antes de eso el probador funciona, se abren operaciones.
No aclaré esta cuestión en su momento, y ahora tengo dudas.
¿Cuál es la forma correcta de reservar la memoria?
asío así
Y corrige la ayuda, es muy ambigua.
SZZ En las variantes dadas se supone que el tamaño de la memoria asignada, incluyendo las reservas, debe ser de 2016.