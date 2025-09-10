Errores, fallos, preguntas - página 588
¿Has probado con ZeroMemory() ?
Aplicado....gracias....ayudado....)
2011.12.01 22:18:58 Core 1 'M.ex5' tiene una nueva versión no soportada, por favor actualice su agente de pruebas
¿Cómo hago lo que pide el terminal?
Si no puede, ¿por qué muestra este mensaje?
Ya dirigí mi pregunta a SD, hace 10 días.
Roboforexe tiene 2 tipos de cuentas, Ejecución Instantánea y Ejecución de Mercado.En el primer caso el tipo de llenado es AON o FOK.En el segundo hay que usar IOC.Esta es la forma experimentada.
Al principio traté de establecer el tipo de relleno automáticamente por
Escribí un guión de comprobación e hice una pregunta a la Junta Directiva.
Este script es un problema, pero en la práctica requiere diferentes valores.
Tal vez esto es un error en el servidor de RoboForex...
¿Qué pasa con los indicadores? Van y vienen. ¡¡Sólo los que están en una ventana separada!!
Aquí hay una captura de pantalla de cuando los indicadores desaparecieron. Desaparecen de vez en cuando y luego aparecen... arbitrariamente. También hay un vídeo...
Atención, ¡¡¡los indicadores básicos están desapareciendo!!! Eso significa que el fallo es importante. Existe el mismo problema con los indicadores personalizados.
Señores desarrolladores, arreglen este error, no es muy agradable...
Probador 555. Cuando se intenta ejecutar una sola prueba a través de la nube (utilizando agentes locales deshabilitados, agentes de la nube habilitados y en estado Listo) aparece el mensaje "ninguno de los agentes seleccionados está listo, la prueba no ha comenzado". ¿Es así como debe ser?
Supongamos que tengo un ordenador con un PR de unos 10, y quiero hacer una prueba (el resultado sin detalle me basta) sobre un trozo de historia suficientemente grande. En estas circunstancias, un recorrido de este tipo llevaría varias horas. En esta situación puede ser preferible ejecutar a través de la nube, además - el cliente paga.
Probador 555.
La optimización a través de la nube (100 pases) no llegó hasta el final. Se detuvo en 97. Liberado después de una hora de inactividad. Varios pases con errores "no hay memoria" o "no se puede inicializar al experto", unos 100 (¡casi todos!) "pase de optimización XX devuelto a la cola", varios "pase XX devolvió el resultado 0,00 en YYYY ms (PR ZZZZ)" (¡no incluidos en el gráfico ni en los resultados de optimización!):
...
RO 0 MQL5 Cloud Europe 15:06:39 pass 37 resultado devuelto 9006.50 en 11 seg (PR 99)
HF 0 MQL5 Cloud Europe 15:06:40 pass 70 resultado devuelto 9006.50 en 43 seg (PR 125)
LM 0 MQL5 Cloud Europe 15:06:43 pass 82 con resultado 9006.50 devuelto en 4087 ms ya procesado por otro agente
CQ 0 MQL5 Cloud Europe 15:06:45 pass 48 con resultado 9006.50 devuelto en 5 seg ya procesado por otro agente
EL 0 MQL5 Cloud Europe 15:06:49 pass 24 con resultado 9006.50 devuelto en 10 seg ya procesado por otro agente
HP 0 MQL5 Cloud Europe 15:07:04 pass 44 devuelve el resultado 9006.50 en 3915 ms (PR 99)
QG 0 MQL5 Cloud Europe 15:07:20 pass 90 resultado devuelto 9006.50 en 5 seg (PR 59)
KS 0 MQL5 Cloud Europe 15:07:28 pass 69 devuelve el resultado 9006.50 en 5 seg (PR 118)
FE 0 Tester 16:23:35 optimización completada, total de pases 97 (87 pases con éxito)
HD 0 Estadísticas 16:23:35 optimización pasada en 1 horas 42 minutos 41 segundos
DP 0 Estadísticas 16:23:35 locales 0 tareas (0%), remotas 0 tareas (0%), nube 120 tareas (100%)
HE 0 MQL5 Cloud Europe 16:23:35 conexión cerrada
LN 0 MQL5 Cloud Europe 2 16:23:35 conexión cerrada
QG 0 MQL5 Cloud Hong Kong 16:23:35 conexión cerrada
QN 0 MQL5 Cloud USA 16:23:35 conexión cerrada
QI 0 Tester 16:23:35 caché del archivo C:\NProgram Files\MetaTrader 5\tester\cache\fourth_20110919_2_multi_SE.GBPUSD.M1.0.xml escrito
ID 3 Tester 16:23:35 detenido por el usuario
Tenga en cuenta que el PR 59 (pase 90) devuelve el resultado en 5 segundos, mientras que el PR 125 (pase 70) devuelve el resultado en 43...
Se está tramitando la solicitud a la SR.
Esto se debe al hecho de que en el probador una sola ejecución se realiza en un solo hilo. Dado que una sola ejecución es un proceso secuencial. Es decir, cada resultado posterior de este proceso depende del resultado del anterior. La paralelización de un proceso secuencial no es conveniente desde el punto de vista técnico. Es rentable conectar la nube cuando los procesos son independientes y se ejecutan en diferentes hilos. Por ejemplo, la optimización. Cada ejecución es individual y no depende de los resultados de las ejecuciones anteriores. Por ello, el proceso de optimización se conecta a la nube, donde cada agente realiza su propia ejecución. Espero haberlo explicado claramente.
Hay que mirar fuera de la caja (c)
No veo ninguna contraindicación para ejecutar una ejecución de la nube por separado (excepto el precio).