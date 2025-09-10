Errores, fallos, preguntas - página 599
Alexey, este es el tipo de fallos con el indicador que ocurre a veces:
A veces sólo dibuja la línea del dólar al inicio y ya está, hasta que abres las propiedades y las aplicas.
¿Se descarga el historial para todos los TFs/monedas?
Si utilizas menos monedas, ¿se dibuja todo a la primera?
Eché un vistazo al indicador. Aparentemente heredó un bloque de código de MT4:
¿Pueden sacar una versión con la opción de deshabilitarla, es decir, que el indicador utilice los periodos de los muwings especificados en la inpu sin añadirles otros valores?
Eché un vistazo al indicador. Aparentemente heredó un bloque de código de MT4:
Este indicador está completamente basado en lo que dio alexx_v. Es el mismo que le di, me pidió que no hiciera ningún cambio amateur.
Es decir, ¿para que el indicador utilice los periodos de mutación especificados en la inpu sin añadirles otros valores?
Sí, hay una historia. Se dibujó normalmente en su totalidad, pero creo que ocurrió después de que se rompiera la conexión. Y desde la primera vez, atrae a todas las monedas.
Acabo de oír que el terminal restablece la comunicación con el servidor tras una pausa, así que lo he buscado y hay otro fallo:
el problema resultó ser que SeriesInfoIXXX devolvía 0 al solicitar el número de barras y devolvía un error 4401.
Así que ahora lo configuro para que recalcule el indicador cuando se produzca este error.
¿Puedo hacer referencias a un elemento de un array? Si es así, ¿cómo puedo hacerlo?
Por ejemplo, he encontrado el elemento máximo de un array alto en una zona determinada. Tengo que recordar su mezcla en relación con el final de la matriz y seguir buscando otros máximos en otras secciones. Cuando haya recorrido todos los elementos del array, utilizaré estos enlaces para sacar los elementos que he encontrado.
Existe una ordenación llamada "bubble sorting", el término persistent sorting se aplica a esta ordenación (búsquelo en Google), como es persistent sorting puede aplicar la ordenación por índices en lugar de ordenar los valores, entonces tendrá el array original sin tocar en sus manos, y el array por índices en el que se ordenan los datos.
Tengo mucha experiencia en el campo de la clasificación de índices, pero tengo mucha experiencia en el campo de la clasificación de índices, y tengo mucha experiencia en el campo de la clasificación de índices.
Si el elemento está en forma de clase, se puede.
Si es sólo un número, entonces haz un array de tamaño similar, donde escribirás los índices en el orden en que fueron encontrados.