Errores, fallos, preguntas - página 384
Error en MT5 build 441:
Cuando se depura un EA, si no se abren ventanas de herramientas antes de la depuración, después de cerrar el EA, la posición de las ventanas Market Watch y Navigator cambia - se alinean de izquierda a derecha, independientemente de su posición inicial. Además, en este caso, las barras de herramientas se alinean de arriba a abajo independientemente de su posición inicial:
Lo cual no es conveniente. Luego tengo que volver a cambiar todo manualmente.
Ah, y una pregunta más: ¿se pueden utilizar las cotizaciones del probador de estrategias en el modo de depuración del Asesor Experto? Si es posible, ¿cómo?
Gracias.
1. Este es un error en todas las versiones de MT4/5 desde las iniciales.
2) El error aparece a menudo cuando se va rápidamente al terminal mediante F4 durante la compilación.
3. El error aparece con menos frecuencia cuando se abre el terminal desde la barra de tareas.
La impresión es que de alguna manera el archivo(?) de configuración de windows se bloquea en el momento de la carga y el terminal pone la configuración de la ubicación de los paneles por defecto.
Yo también me alegraría si los desarrolladores arreglaran esta molestia.
¡Buenas tardes!
¿Pueden decirme por qué no hay ningún evento de desplazamiento del gráfico en la lista de eventos OnChartEvent()?
Lo primero que se me ocurre como alternativa es comprobar el número de la primera barra visible en OnTimer,
pero teniendo en cuenta el período mínimo de actualización del temporizador de 1 segundo, esta opción parece ser demasiado lenta.
¿Hay otras alternativas más adecuadas y es posible añadir un evento de desplazamiento directamente?
Por lo que he visto, la plataforma de programación mql5 se está desarrollando de forma similar a otros entornos de programación populares,
pero todos ellos tienen un evento de desplazamiento.
Estoy tratando de averiguar la cantidad degarantía requerida para abrir 1 lote para una moneda.
Estoy utilizando la función:
SymbolInfoDouble(m_symbol.Name(),SYMBOL_MARGIN_INITIAL);
Y cualquier divisa que no haya comprobado, ya sea "EURUSD", "GBPUSD", etc. devuelve 0.
¿Cómo puede ser esto?
Según tengo entendido, la alternativa a este código también devuelve 0 en MQL4.
Al menos, por mucho que intente conseguir un valor diferente...
El desarrollador debe explicarle esto y proporcionarle un ejemplo de trabajo con SYMBOL_MARGIN_INITIAL.
Entonces, necesito un análogo de MT4.
MarketInfo("EURUSD",MODE_MARGINREQUIRED);
¿Hay algo en MT5 como esto, o tengo que contar a mano?
Los márgenes inicial y de mantenimiento no se utilizan en los símbolos de divisas.
Utilice OrderCalcMargin para comprobar el margen.
Traté de usar. Tengo un error:
ERR_FUNCTION_NOT_ALLOWED
4014
No se puede llamar a la función del sistema
¿Qué estoy haciendo mal?
