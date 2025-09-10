Errores, fallos, preguntas - página 335
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Este era un problema temporal debido a un certificado SSL del sitio caducado, acaba de solucionarlo.
Por favor, inténtalo de nuevo.
No hay posibilidad de trabajar con el terminal en absoluto en el fin de semana... Al tratar de obtener CopyRates de otros marcos temporales, los tiempos de espera son de 46 segundos cada uno...
No hay problemas de este tipo en días laborables
El problema sigue siendo. Y el correo electrónico con el código de confirmación no llega
El problema sigue siendo. Y el correo electrónico con el código de confirmación no llega
Igualmente. ¿Qué hacer?
En lugar de esperar a que se resuelva el problema, escribieron...
Para estos casos, tome el servidor de Alpari o algún otro (pero hay un margen desde finales de 2010).
En lugar de esperar a que se resuelva el problema, escribieron...
Para estos casos, toma el servidor de Alpari o algún otro (pero hay un margen desde finales de 2010)
Lo he probado en Alpari y Admiral, lo mismo :(
Para esos casos, coge el servidor de Alpari o cualquier otra cosa (pero hay una difusión desde finales de 2010)...
A menudo van por detrás de los desarrolladores en cuanto a la construcción...
Así que sólo se puede obtener la compilación actual de "este" servidor...
¿el EA utiliza el historial de órdenes(posiciones)?
El tiempo de funcionamiento del probador ha disminuido (2 meses de prueba)
de 70-80min a 40-50min y es simplemente porque el procesamiento de
historia de las operaciones / órdenes tomó más tiempo y código que sólo
¡registro en archivos! Así que sustituí todo el procesamiento de la historia por la escritura.
La ralentización se nota y es visible.
El tiempo de funcionamiento del probador ha disminuido (2 meses de prueba)
de 70-80min a 40-50min y es simplemente porque el procesamiento de
historia de las operaciones / órdenes tomó más tiempo y código que sólo
¡registro en archivos! Así que sustituí todo el procesamiento de la historia por la escritura.
Y la ralentización, por supuesto, se siente y se ve.
He estado ejecutando su EA en el EURUSD M15 desde principios de 2011 hasta el día actual en el modo de todos los ticks y no se ha probado durante más de 10 minutos. Probablemente no ha enviado exactamente el EA del que escribe aquí.
¡Sí, tal vez voy a echar un vistazo al archivo ahora - y voy a publicar el EA en la misma aplicación!
Gracias, probablemente me equivoqué en algo.