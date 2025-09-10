Errores, fallos, preguntas - página 322
¿Así que la versión 404 del probador se bloquea incluso cuando se prueba el Asesor Experto de Medias Móviles estándar?
Prueba: Muestra de MACD durante un año en TF H1. Inmediatamente después de la primera prueba, la segunda prueba: Muestra MACD durante un año en el TF Н4 ; en el informe obtenemos los resultados de la primera prueba en el TF H1
Si esperamos 5 minutos después de la primera prueba y ejecutamos la siguiente prueba en un TF diferente, obtendremos un nuevo informe correcto, diferente del primer informe de prueba.
Construir 404
Un enlace a un problema similar: https://www.mql5.com/ru/forum/3139
Buenas tardes a todos y todas. Escribió algo de código para el Asesor Experto:
Calcula la diferencia entre 1 y 5 bares. Lo imprimió en el registro
y obtuve esto
ss es una diferencia de módulo, antes de esta línea hay números abiertos 1 y 5 barras,
como se puede ver la diferencia no está claro cómo se calcula y es la misma para todos los i-ésimo
barras, moneda y TF. Aparece en 1 de cada 10 casos. ¿Quizás es un servicio o me equivoco en algo?
Buenas tardes a todos y todas. Escribió algo de código para el Asesor Experto:
Calcula la diferencia entre 1 y 5 bares. Salida al registro a través de Print
Bien, lo comprobaré en 3-4 horas cuando el probador esté terminado,
pero no está claro por qué se hace esto (conversión de números)en Print
si lo calcula así y así funciona el Asesor Experto.
¿Tal vez se insinúe que si se hace lo mismo en el código?
Entonces será posible probar su construcción en el código
Normalizar la diferencia
https://www.mql5.com/ru/articles/1561
https://www.mql5.com/ru/docs/convert/normalizedouble
https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/double
o mejor aún
Lo intentaré en una o dos horas y responderé...
hmmm... Ha vuelto.
probablemente falte algo NormalizeDouble
como con el manejo de arrays (por ejemplo, no quiere confundir ...[1]-identificar y [0] - usar)