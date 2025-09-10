Errores, fallos, preguntas - página 322

Renat:
¿Así que la versión 404 del probador se bloquea incluso cuando se prueba el Asesor Experto de Medias Móviles estándar?
La confusión se produce tanto con la Media Móvil como con el MACD...
 
52_rus:

Prueba: Muestra de MACD durante un año en TF H1. Inmediatamente después de la primera prueba, la segunda prueba: Muestra MACD durante un año en el TF Н4 ; en el informe obtenemos los resultados de la primera prueba en el TF H1

Si esperamos 5 minutos después de la primera prueba y ejecutamos la siguiente prueba en un TF diferente, obtendremos un nuevo informe correcto, diferente del primer informe de prueba.

Construir 404

Un enlace a un problema similar: https://www.mql5.com/ru/forum/3139

Gracias por el mensaje. Reproducido, lo corregiremos.
 

Buenas tardes a todos y todas. Escribió algo de código para el Asesor Experto:

   double Open1[1],Open2[1];
   int data1=CopyOpen(Symbol1,0,1,1,Open1);
   int data2=CopyOpen(Symbol1,0,5,1,Open2);
   double ss=MathAbs(Open1[0]-Open2[0]);

Calcula la diferencia entre 1 y 5 bares. Lo imprimió en el registro

y obtuve esto

ss es una diferencia de módulo, antes de esta línea hay números abiertos 1 y 5 barras,

como se puede ver la diferencia no está claro cómo se calcula y es la misma para todos los i-ésimo

barras, moneda y TF. Aparece en 1 de cada 10 casos. ¿Quizás es un servicio o me equivoco en algo?

... o me he equivocado?

 
alexluek:

Buenas tardes a todos y todas. Escribió algo de código para el Asesor Experto:

Calcula la diferencia entre 1 y 5 bares. Salida al registro a través de Print

¿Qué te parece esto?

Print(DoubleToString(ss,SymbolInfoInteger(Symbol1,SYMBOL_DIGITS)));
 
alexvd:

¿Qué te parece esto?

Bien, lo comprobaré en 3-4 horas cuando el probador esté terminado,

pero no está claro por qué se hace esto (conversión de números)en Print

si lo calcula así y así funciona el Asesor Experto.

¿Tal vez se insinúe que si se hace lo mismo en el código?

Entonces será posible probar su construcción en el código

El mismo ...

 
alexluek:

El mismo ...

Normalizar la diferencia

double ss=MathAbs(NormalizeDouble(Open1[0]-Open2[0], SymbolInfoInteger(Symbol1,SYMBOL_DIGITS)));

o mejor aún

double ss=NormalizeDouble(MathAbs(Open1[0]-Open2[0]), SymbolInfoInteger(Symbol1,SYMBOL_DIGITS));
AlexSTAL:

Normalizar la diferencia

o tal vez mejor

Lo intentaré en una o dos horas y responderé...

 
alexluek:

Lo intentaré en una o dos horas...

Para empezar, lee los números reales en la ayuda.
 

hmmm... Ha vuelto.

possible loss of data due to type conversion

probablemente falte algo NormalizeDouble

como con el manejo de arrays (por ejemplo, no quiere confundir ...[1]-identificar y [0] - usar)

