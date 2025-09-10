Errores, fallos, preguntas - página 318
Y otra pregunta.
¿Cómo es posible enviar un correo electrónico desde un EA a más de una dirección?
En MT5, sólo se especifica una dirección en la configuración, y SendMail envía la carta a ella.
Quiero enviarlo a 2 direcciones diferentes.
Hay algunas variantes, las que yo conozco:
1. Enviar un mensaje utilizando la API de Win;
2. Para enviar cartas utilizando el propio cliente de correo (implementación en DLL);
3. Configure dos terminales de comercio y envíe desde ambos a direcciones distintas.
PS
Parece que esta pregunta se planteó en un foro antiguo, pero no puedo encontrar una rama rápidamente (recuerdo exactamente que tal rama existe)...
Lo he desenterrado, puedes verlo aquí (el último post es especialmente interesante)
Buenas tardes! Después de instalar MQL5, he encontrado algunos defectos en la visualización de los textos del programa al editar. La posición del texto cambia al seleccionarlo. Al escribir desde el teclado no aparecen nuevos caracteres en la posición del cursor. Reinstalar el software no ayuda. ¿Cómo se puede resolver este problema?
Estimados desarrolladores de MQ. Por favor, responda a una pregunta: ¿por qué se han combinado dos propiedades de las formas gráficas (rectángulos, triángulos, óvalos) en una sola?
Me refiero a la propiedad para dibujar en el fondo/frente y la propiedad para dibujar contorno/relleno.
Ahora mismo es una propiedad para dibujar en el fondo/relleno/contorno en el primer plano.
¿Y si hay que rellenar un objeto de tiempo/precio en primer plano?
ZS ¿O dibujar el contorno en el fondo?
Sí, es evidente que ese es nuestro error. Vamos a separar estas propiedades.
Tenemos por delante muchas mejoras y novedades en los objetos.
Por qué las funciones de recuperación de propiedades
son 10 veces más lentas que las funciones de fijación de propiedades?
Por qué las funciones de recuperación de propiedades
son 10 veces más lentas que las funciones de fijación de propiedades?
Es una cuestión de sincronicidad/asincronía.
...Obtener... - esperar un resultado de vuelta, ...Set... - no.
¿Qué significa esto?
EH 0 Core 1 19:03:37 conexión cerrada
QQ 0 Core 1 19:03:58 conectando a 127.0.0.1:3000
KD 0 Core 1 19:03:58 conectado
QF 0 Core 1 19:03:58 autorizado (agente construir 404)
OL 0 Tester 19:03:58 EURUSD,Daily (MetaQuotes-Demo): la prueba de Experts\GannTest002.ex5 de 2001.01.04 00:00 a 2011.02.20 00:00 por iniciar
PN 0 Core 1 19:03:58 sincronización común completada
DD 0 Core 1 19:03:58 depósito inicial 0.00 , palanca 1:0
OM 0 Core 1 19:03:58 inicializado con éxito
FI 0 Core 1 19:03:58 111 bytes de datos de inicialización totales recibidos
FO 0 Core 1 19:03:58 Intel Pentium 4 3.00GHz, 3071 MB, PR22
MD 3 Core 1 19:03:58 modo de prueba vacío significa que no hay historial ni información de símbolos para
PQ 0 Núcleo 1 19:03:58 ,M0: probando desde 1970.01.01 00:00 a 1970.01.01 00:00:00 iniciado
IF 2 Core 1 19:03:58 el probador se detuvo porque la inicialización de expertos falló
FE 0 Core 1 19:03:58 log file "J:\Users\Dima\AppData\Roaming\MetaQuotes\Tester\AE26FABED2C1EBD073776DBF6742CCC4\Agent-127.0.0.1-3000\logs\20110228.log" escrito
DJ 0 Core 1 19:03:58 connect closed
Esta es una captura de pantalla de la pantalla después de la prueba de la estrategia se detiene. Puedes ver que varios procesos están ocupando 4GB de memoria cada uno.
¿Es un error?