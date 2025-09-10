Errores, fallos, preguntas - página 321
Gracias, es más fácil de lo que parece :-)
Alguien ha comentado que el probador se congela.
Es lo mismo, la cantidad de datos a procesar es la misma
al principio, al final, y siempre sobre el 40-50%
comienza a colgarse, se ralentiza, y cuando la prueba termina,
desinstalar el metatester a través del despachador porque después de
¡laterminal sigue funcionando!
Me uno a 62 alexluek .
Después de iniciar el probador, funciona correctamente durante un tiempo y luego, antes de que termine el período de prueba, se cuelga y el Windows se rinde:
Todo esto ocurre al final de la operación. Es decir, no hay forma de llegar a la fecha de finalización en ningún EA, el probador siempre se bloquea al final.
Configuración del sistema:
Win 7 enterprise x64
CPU Intel Core 2 Duo P7350 2GHz
Ram 4 Gb
Los agentes locales permanecen en memoria con sus cachés levantados durante otros 5 minutos después de que se detenga la prueba, a la espera de que se realicen nuevas tareas. Si nadie los carga en 5 minutos, se descargan automáticamente con todos los recursos liberados.
Este mecanismo de espera permitió a los agentes aumentar la velocidad de respuesta en las tareas repetidas a costa de las infraestructuras listas/elevadas.
ps: estos son agentes locales. los agentes remotos que se ejecutan como servicios no se descargan, pero también liberan recursos después de un tiempo de inactividad.
¿Cómo puedo descargar las cachés por mí mismo? (Excepto reiniciando el terminal). Si cambiamos de plazo después de la prueba, la nueva prueba se repite en el TF de la prueba anterior.
¿De qué tipo de agentes (locales o remotos) estamos hablando?
Si son locales, se descargarán solos después de 5 minutos de inactividad. Y los remotos tienen que descargar sus cachés después de algún tiempo de inactividad (ayer descubrimos que no todos los cachés son descargados por el agente remoto, esto será arreglado).
¿De qué cachés estamos hablando y de qué tipo de agentes (locales o remotos)?
Si son locales, se descargarán solos después de 5 minutos de inactividad. Y los remotos deberían restablecer sus cachés después de un tiempo de inactividad (ayer descubrimos que no todos los cachés son restablecidos por el agente remoto, vamos a arreglar eso).
Alrededor de local. 5 min. parece ser un tiempo muy largo, al principio no tenía idea de por qué la prueba se repite en diferentes TFs, yo estaba buscando la razón en el código :))).
Resulta que no se pueden realizar 2 pruebas consecutivas en diferentes plazos sin recargar el terminal o esperar 5 minutos.
¿Por qué no puedo hacerlo?
¿Falta de memoria causada por las cachés o qué? Por favor, explique en detalle, con ejemplos.
Prueba: Muestra de MACD durante un año en TF H1. Inmediatamente después de la primera prueba, la segunda prueba: Muestra MACD durante un año en el TF Н4 ; en el informe obtenemos los resultados de la primera prueba en la TF H1
Si después de la primera prueba se espera 5 minutos y se realiza la siguiente prueba en un TF diferente, entonces se obtiene un nuevo informe correcto, diferente del primer informe de prueba.
Construir 404
Enlace a un problema similar: https://www.mql5.com/ru/forum/3139