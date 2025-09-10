Errores, fallos, preguntas - página 319
Esta es una captura de pantalla de la pantalla después de la prueba de la estrategia se detiene. Puedes ver que varios procesos están ocupando 4GB de memoria cada uno.
¿Es un error?
El probador mantiene las cachés levantadas durante un tiempo para una prueba rápida después de un corto tiempo en el mismo intervalo de historia...
¿El terminal en sí es una compilación 404 o más antigua?
Si es 404, entonces es un error. ¿Puede adjuntar los registros del lado del agente?
Los agentes locales permanecen en la memoria con sus cachés levantados durante otros 5 minutos después de detener la prueba, a la espera de nuevas tareas. Si nadie los carga en 5 minutos, se descargan automáticamente y se liberan todos los recursos.
Este mecanismo de espera permitió a los agentes aumentar la velocidad de respuesta en las tareas repetidas a costa de las infraestructuras listas/elevadas.
ps: estos son agentes locales. los agentes remotos que se ejecutan como servicios no se descargan, pero también liberan recursos después de un tiempo de inactividad.
Gracias por las respuestas sobre los 2 correos electrónicos.
Acabo de encontrar un comportamiento interesante en el probador de estrategias (MT5):
¿Cómo puede ser eso? Sólo me pregunto...
Terminal versión 5.0 404 (Fibo)
Windows 7 x64 Home ampliado
Estimados señores. Esta es la tercera vez que trato este problema. La creación de una biblioteca externa en Windows7 x64 produce algunos milagros:
Una vez más, cuando lo llevas a un grado, ¡el resultado es el infinito! Lo más extraño: al principio creé la biblioteca y la probé en un indicador separado, todo estaba bien. Entonces actualicé las funciones y en este caso...
¡Traté de jugar como _Digits reemplazar con una variable, no ayudó - el resultado sigue siendo MathPow(10,_Digits)=INfinito!
Otras funciones también empiezan a asustarse.
¡¡¡Este problema no existe si las funciones se trasladan al cuerpo del programa, y en Windows XP simplemente no existe tal problema!!!
Gracias.
El stoploss es de 2 pips, que aparentemente no es suficiente en una cuenta de trabajo. MathPow se arreglará, pero es mejor proporcionar el código que da un error de inmediato. Sin el código, puede enviarlo muchas veces sin ningún efecto.
Gracias, lo comprobaremos y lo arreglaremos.
¡Renat!
Una vez hice una pregunta, pero todos la ignoraron.
¿Por qué hay tantos errores en la versión x64? ¿El código es fundamentalmente diferente allí o con qué está relacionado?
Es que nunca me he encontrado con compiladores x64
¿Por qué hay tantos errores en la versión x64? ¿El código es fundamentalmente diferente allí o con qué está relacionado?
Es que nunca me he encontrado con compiladores x64