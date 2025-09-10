Errores, fallos, preguntas - página 141
En cuanto a los diferenciales, es bien conocido. Hace mucho tiempo que se añadieron a las cotizaciones (para los estándares cósmicos :) hace aproximadamente un mes, y es poco probable que hayan cambiado. Y el propio sistema no implica esas pérdidas en los diferenciales. Algo está mal aquí. O bien he metido la pata en alguna parte del código (lo que es poco probable), o los resultados de las pruebas difieren mucho de los de la optimización. Esto ya es un error. Por eso pregunto a todos: ¿le ha pasado a alguien?
Rápidamente escribí un simple Asesor Experto y ejecuté la optimización. Luego elegí la mejor variante y la ejecuté solo. También obtuve resultados muy diferentes. No sólo no coinciden los beneficios, sino también el número de operaciones: 82 en una tirada y 103 durante la optimización. 21 operaciones han desaparecido en alguna parte. Contacte con el Servicio de Atención al Cliente. Algo está mal en la última versión.
pronych:
По сему и спрашиваю всех, бывало ли у кого такое?
Supongamos que el problema es así.
Código de asesor experto:
void OnTick()
{
Print ("CUR NEED ",Bars(_Symbol,_Period), " 550);
}
Se muestran dos números: el primero es el número actual de barras, el segundo es el número de barras que necesito para trabajar.
Estamos probando desde el 1 de septiembre de 10 hasta hoy.
En este caso, el primer número que muestra el comprobador es 428 550. Entonces, el primer número aumenta de forma natural.
Hagamos una prueba desde el 1 de enero de 9 hasta hoy el otro día. Los dos primeros números son 262.550. Está claro que obtendremos el número necesario de barras durante el año, pero no es conveniente para las pruebas.
encontró la causa...
Después de apagar el ordenador - cambiando a Cybernet - el proceso seguía en la lista de tareas... pero por alguna razón no aparecía después de encenderlo... y no se detectaba el alt-tab...
Lo saqué del administrador de tareas y funcionó...
He encontrado la causa, pero la pregunta sigue siendo...
MT cerrada (antes de la hibernación) - veo el escritorio, la barra de tareas está despejada...
Voy al administrador de tareas... La lista de tareas está vacía - En la lista de procesos terminal.exe aumenta lentamente el tamaño de la memoria de unos 150M a 700M, luego - un poco más rápido - reduce todo a cero, y sólo después se descarga... Durante más de 8(!) minutos (me lo perdí - puede ser más) el proceso se obstina en hacer algo allí mientras permanece invisible...
¿Tal vez una ventana modal al menos - como "Espera, descargando...", para no tener que ir al administrador de tareas constantemente?
Es una pena que nunca tenga suficiente con este mínimo descargable.
Haz lo siguiente.
DateTestStartTest a partir de qué fecha quiere la prueba, y en el probador especifique una fecha temprana, a partir de la cual se necesitará exactamente cuántas barras
¿dónde se utilizará el tiempo en el campeonato...? ¿será GMT+4? ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Lo escribo de ambas formas en el probador... no hay diferencia !!!!!!!!!!!!!!
en el campeonato ¿dónde se utilizará el tiempo...? ¿será GMT+4? ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Lo escribo de ambas formas en el probador... no hay diferencia !!!!!!!!!!!!!!
El probador abre ofertas para 2009 (mucho), pero no quiere abrir ofertas para 2010. Si se toma un período límite, entonces hasta el final de 2009, y luego no. He reiniciado mi ordenador, la compilación dice 334
