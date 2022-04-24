No consigo instalar MetaTrader 5
Hola a todos, pido disculpas por adelantado porque tiene pinta de ser una chorrada, pero no sé qué pasa que no puedo instalar MetaTrader 5 y llevo un rato intentándolo.
Me descargo el ejecutable y al abrirlo me aparece esto:
Usuario y contraseña los tengo, por lo que el problema debe ser el Servidor. ¿Qué tengo que poner ahí?
Tengo que decir que desde la web me funciona perfectamente, pero a la hora de instalarlo es cuando tengo problemas.
He probado a poner en "Servidor" varias cosas: el nombre del broker (MetaQuotes-Demo), dejar ese número que sale por defecto.... y nada.
A ver si alguien me sabe solucionar esto.
Gracias y disculpad las molestias.
Estas instalando MT en Linux? Si es así sigue los pasos del siguiente enlace: https://www.mql5.com/es/articles/625
Que te pida proxy sin conectarte a traves de el suele ser en usuarios de Linux que no han instalado/configurado bien el emulador de Windows (Wine, etc).
Si la respuesta es negativa es que estas a traves de proxy. Puedes averiguarlo en esta web: http://www.ip-adress.com/what_is_my_ip/
- www.ip-adress.com
Estas instalando MT en Linux? Si es así sigue los pasos del siguiente enlace: https://www.mql5.com/es/articles/625
Que te pida proxy sin conectarte a traves de el suele ser en usuarios de Linux que no han instalado/configurado bien el emulador de Windows (Wine, etc).
Si la respuesta es negativa es que estas a traves de proxy. Puedes averiguarlo en esta web: http://www.ip-adress.com/what_is_my_ip/
Estoy instalando MT en Windows 7.
Diría que no estoy a través de proxy, y si lo estoy no sé cómo ha pasado eso jeje.
En el segundo link que me has puesto me sale esto, entre otras cosas:
No entiendo qué pasa.
He probado a instalar MT en el portátil y no he tenido ningún problema, pero en el PC no hay manera.
Estoy instalando MT en Windows 7.
Diría que no estoy a través de proxy, y si lo estoy no sé cómo ha pasado eso jeje.
En el segundo link que me has puesto me sale esto, entre otras cosas:
No entiendo qué pasa.
He probado a instalar MT en el portátil y no he tenido ningún problema, pero en el PC no hay manera.
Prueba esto:
- Pulsa la Tecla de Windows + R.
- Escribe inetcpl.cpl en la ventana de Ejecutar.
- Haz clic en Aceptar.
- Haz clic en la pestaña Conexiones.
- Selecciona Nunca usar una conexión de marcado.
- Haz clic en Configuración Lan.
- Desmarca la opción de Utilizar un servidor proxy para su LAN.
Prueba esto:
- Pulsa la Tecla de Windows + R.
- Escribe inetcpl.cpl en la ventana de Ejecutar.
- Haz clic en Aceptar.
- Haz clic en la pestaña Conexiones.
- Selecciona Nunca usar una conexión de marcado.
- Haz clic en Configuración Lan.
- Desmarca la opción de Utilizar un servidor proxy para su LAN.
Te agradezco mucho tu ayuda Miguel Angel.
Antes de leer tu último comentario he probado a desinstalar el antivirus y al hacerlo he podido instalar MT5 sin problemas.
A continuación he vuelto a instalar el antivirus y ahora todo funciona correctamente, misterios de la vida...
Problema resuelto. De nuevo muchas gracias por tu interés.
Un saludo.
Te agradezco mucho tu ayuda Miguel Angel.
Antes de leer tu último comentario he probado a desinstalar el antivirus y al hacerlo he podido instalar MT5 sin problemas.
A continuación he vuelto a instalar el antivirus y ahora todo funciona correctamente, misterios de la vida...
Problema resuelto. De nuevo muchas gracias por tu interés.
Un saludo.
Me alegro que al final hayas podido instalarlo. Estaba claro que seria algún tipo de software (TeamViewer,Thor, o de ese tipo que te "trastornan" la red).
Saludos, paisano! ;)
Saludos buenas tardes
Yo me encuentro presentando el mismo problema que indicaron aqui anteriormente, ya realice las posibles soluciones y me sigue igual,
incluso tengo 2 pc una portatil y una de escritorio ambas con windows 7 32 bits y ambas me dan el mismo error, me pide servidor
proxy, ya realice la prueba para determinar que no estaba conectado a ningun servidor, como podria solucionar por favor si algun
usuario le ha ocurrido lo mismo y logro dar con la solucion se lo agradeceria si me orienta, gracias.
Instalando MT5, ya que tengo MT4 y esa si funciona perfectamente.
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Hola a todos, pido disculpas por adelantado porque tiene pinta de ser una chorrada, pero no sé qué pasa que no puedo instalar MetaTrader 5 y llevo un rato intentándolo.
Me descargo el ejecutable y al abrirlo me aparece esto:
Usuario y contraseña los tengo, por lo que el problema debe ser el Servidor. ¿Qué tengo que poner ahí?
Tengo que decir que desde la web me funciona perfectamente, pero a la hora de instalarlo es cuando tengo problemas.
He probado a poner en "Servidor" varias cosas: el nombre del broker (MetaQuotes-Demo), dejar ese número que sale por defecto.... y nada.
A ver si alguien me sabe solucionar esto.
Gracias y disculpad las molestias.