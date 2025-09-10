Errores, fallos, preguntas - página 1173

Ejemplo final
class A {
public:
        bool operator !() { return ( true ); }
        bool operator +() { return ( true ); }
};
void OnStart()
{
        A *a = new A; //Результат:
        Print( !a );  //          false
        Print( +a );  //          true
         delete( a );
}
 

MetaEditor 965. Windows 7\32. Una franja blanca similar al separador vertical (cerca de la flecha roja) parpadea (lo que recuerda a una lámpara fluorescente defectuosa), aunque el separador en sí no se haya añadido. Aparece en el modo de edición cuando el cursor parpadea, por ejemplo. Aparece en diferentes monitores. PrintScreen no consiguió arreglarlo. Aparece con un orden diferente de los iconos. Si alguien tiene problemas similares, por favor, escríbanos.

 

Error en la ayuda de la clase CTreeNode:

...

Declaración

class CArrayObj :public CObject

...


Debería serlo:

...

Declaración

classCTreeNode:public CObject

...

= . = . = . = . = . = . = . = . = . = . = . = . = . = . = . = .

P.D. Y aquí hay más, descripción de CTreeNode:

...

La clase CTreeNode es una clase de nodo de árbol binario CTree.

...

Pero en TreeNode.mqh:

classCTreeNode:public CObject

 

No entiendo que pasa con el Expert Advisor o con el terminal ?

... del registro de expertos

DQ      0       00:15:29.906    BS_2-04 (USDJPY,M1)     start open memFile Global\All
PF      0       00:15:29.906    BS_2-04 (USDJPY,M1)     open OK Global\All h=1724
QO      2       00:15:29.906    BS_2-04 (USDJPY,M1)     Access violation at 0x15E2D47 read to 0x00000000 in 'H:\MT5_VTB\MQL5\Experts\BS_2-04.ex5'
OS      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2BF0 55                push       ebp
RK      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2BF1 8BEC              mov        ebp, esp
DG      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2BF3 6AFF              push       0xff
DQ      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2BF5 64A100000000      mov        eax, [fs:0x0]
PQ      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2BFB 6856DE8D01        push       dword 0x18dde56
NJ      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2C00 50                push       eax
LK      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2C01 B89C110000        mov        eax, 0x119c
HE      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2C06 64892500000000    mov        [fs:0x0], esp
HN      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2C0D E85E68F5FF        call       0x1539470  ; #14413 (terminal.exe)
QP      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2C12 53                push       ebx
GL      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2C13 56                push       esi
PK      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2C14 8BD9              mov        ebx, ecx
PE      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2C16 57                push       edi
IN      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2C17 8D8D5CEEFFFF      lea        ecx, [ebp+0xffffee5c]
RQ      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2C1D E8DE7FDCFF        call       0x13aac00  ; #1069 (terminal.exe)
IP      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2C22 687C020000        push       dword 0x27c
KL      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2C27 8D856CFDFFFF      lea        eax, [ebp+0xfffffd6c]
FK      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2C2D 6A00              push       0x0
HH      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2C2F 50                push       eax
LN      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2C30 C745FC00000000    mov        dword [ebp-0x4], 0x0
DO      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2C37 E80447F5FF        call       0x1537340  ; #14384 (terminal.exe)
QO      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2C3C 68B8020000        push       dword 0x2b8
CL      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2C41 8D85B4FAFFFF      lea        eax, [ebp+0xfffffab4]
QD      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2C47 6A00              push       0x0
GG      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2C49 50                push       eax
MM      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2C4A E8F146F5FF        call       0x1537340  ; #14384 (terminal.exe)
NN      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2C4F 8B4518            mov        eax, [ebp+0x18]
GM      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2C52 8B750C            mov        esi, [ebp+0xc]
PS      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2C55 83C418            add        esp, 0x18
KJ      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2C58 0F57C0            xorps      xmm0, xmm0
OI      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2C5B F20F1100          movsd      [eax], xmm0
EM      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2C5F 85F6              test       esi, esi
GM      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2C61 0F8444010000      jz         dword 0x15e2dab
CR      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)     
NS      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2C67 660F2F451C        comisd     xmm0, [ebp+0x1c]
ES      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2C6C 0F8739010000      ja         dword 0x15e2dab
OS      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2C72 8B7D08            mov        edi, [ebp+0x8]
OE      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2C75 8D8D5CEEFFFF      lea        ecx, [ebp+0xffffee5c]
KD      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2C7B 83FF07            cmp        edi, 0x7
PE      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2C7E 0F8719010000      ja         dword 0x15e2d9d
QO      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2C84 8B03              mov        eax, [ebx]
KN      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2C86 51                push       ecx
CI      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2C87 8B4024            mov        eax, [eax+0x24]
PF      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2C8A 56                push       esi
KF      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2C8B 8BCB              mov        ecx, ebx
QP      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2C8D FFD0              call       eax
DR      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2C8F 84C0              test       al, al
GE      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2C91 7517              jnz        0x15e2caa
GJ      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)     
IE      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2C93 8D8D5CEEFFFF      lea        ecx, [ebp+0xffffee5c]
CG      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2C99 C745FCFFFFFFFF    mov        dword [ebp-0x4], 0xffffffff
NK      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2CA0 E8CB97DCFF        call       0x13ac470  ; #1109 (terminal.exe)
FJ      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2CA5 E942010000        jmp        0x15e2dec
KL      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)     
QJ      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2CAA 8BD6              mov        edx, esi
MJ      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2CAC 8D8DC4FDFFFF      lea        ecx, [ebp+0xfffffdc4]
GO      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2CB2 E86998DCFF        call       0x13ac520  ; #1111 (terminal.exe)
GN      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2CB7 8B4514            mov        eax, [ebp+0x14]
EL      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2CBA F20F10451C        movsd      xmm0, [ebp+0x1c]
GQ      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2CBF 8B4D10            mov        ecx, [ebp+0x10]
NH      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2CC2 898574FEFFFF      mov        [ebp+0xfffffe74], eax
JH      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2CC8 89856CFEFFFF      mov        [ebp+0xfffffe6c], eax
FF      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2CCE 8B85ECF2FFFF      mov        eax, [ebp+0xfffff2ec]
CD      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2CD4 8985D4FEFFFF      mov        [ebp+0xfffffed4], eax
ER      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2CDA 8B83241A0000      mov        eax, [ebx+0x1a24]
LP      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2CE0 8985D8FEFFFF      mov        [ebp+0xfffffed8], eax
PN      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2CE6 F20F118540FEFFFF  movsd      [ebp+0xfffffe40], xmm0
FQ      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2CEE F20F1085CCF3FFFF  movsd      xmm0, [ebp+0xfffff3cc]
CH      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2CF6 8DB3240D0000      lea        esi, [ebx+0xd24]
MI      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2CFC 8D85B4FAFFFF      lea        eax, [ebp+0xfffffab4]
ID      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2D02 898D70FEFFFF      mov        [ebp+0xfffffe70], ecx
QF      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2D08 898D68FEFFFF      mov        [ebp+0xfffffe68], ecx
LQ      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2D0E 89BD24FEFFFF      mov        [ebp+0xfffffe24], edi
GO      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2D14 F20F1185CCFEFFFF  movsd      [ebp+0xfffffecc], xmm0
FM      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2D1C 3BF0              cmp        esi, eax
HR      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2D1E 7409              jz         0x15e2d29
IF      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)     
IP      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2D20 B9AE000000        mov        ecx, 0xae
GI      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2D25 8BF8              mov        edi, eax
FH      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2D27 F3A5              rep movsd      
GM      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2D29 8B8B882B0000      mov        ecx, [ebx+0x2b88]
QN      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2D2F 8D956CFDFFFF      lea        edx, [ebp+0xfffffd6c]
DN      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2D35 52                push       edx
DE      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2D36 6A00              push       0x0
DH      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2D38 6A00              push       0x0
MS      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2D3A 6A00              push       0x0
ER      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2D3C 0F57C0            xorps      xmm0, xmm0
OH      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2D3F F20F11852CFBFFFF  movsd      [ebp+0xfffffb2c], xmm0
QI      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)        crash -->  015E2D47 8B01              mov        eax, [ecx]
RH      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2D49 6A00              push       0x0
KM      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2D4B 8D95B4FAFFFF      lea        edx, [ebp+0xfffffab4]
JQ      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2D51 52                push       edx
MN      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2D52 FF5008            call       dword near [eax+0x8]
PD      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2D55 8B8B882B0000      mov        ecx, [ebx+0x2b88]
FH      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2D5B 8D95B4FAFFFF      lea        edx, [ebp+0xfffffab4]
EI      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)     
GJ      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)     00: 0x15E2D47
RP      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)     01: 0x17C40A4
NF      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)     02: 0x180000D
CS      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)     03: 0x167902A7
RD      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)     04: 0x13FF2CB
QR      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)     05: 0x155846D
IS      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)     06: 0x1805C2C
JG      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)     07: 0x17B8CE2
CQ      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)     08: 0x17B86B2
QH      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)     09: 0x15322E9
IL      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)     10: 0x1532411
OF      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)     11: 0x769C336A
CH      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)     12: 0x770E9F72
DS      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)     13: 0x770E9F45

Aunque finalmente funcionó y funcionó correctamente en el momento adecuado.

 

¿Y dónde ha desaparecido mi mensaje?

Los administradores/moderadores podrían haber escrito algo como "aceptado" o "se necesita un experto" o, como mínimo, "a servicedesk".

 
olyakish:

¿Y dónde ha desaparecido mi mensaje?

Los administradores/moderadores podrían haber escrito algo como "aceptado" o "se necesita un experto" o, como mínimo, "a servicedesk".

Tu mensaje no está en los mensajes borrados, desde hace dos días. Ayer hubo problemas con el sitio: los mensajes desaparecían de los blogs. No sé cómo será con la recuperación, pero si no es difícil, vuelve a hacer tu pregunta.
 
barabashkakvn:
Tu mensaje no está en los mensajes borrados, desde hace dos días. Ayer hubo problemas con el sitio: los mensajes desaparecían de los blogs. No sé cómo será con la recuperación, pero si no es difícil, vuelve a hacer tu pregunta.

Pero el experto ha elaborado su funcionalidad

 
A100, gracias por los posts, los errores han sido corregidos.
 

Ayuda, no puedo entrar en el trabajo

entonces hago clic allí.

 
Mechanic:

Ayuda, no puedo entrar en el trabajo.

y luego hago clic allí.

Funciona por sí solo.
