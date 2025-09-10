Errores, fallos, preguntas - página 1173
MetaEditor 965. Windows 7\32. Una franja blanca similar al separador vertical (cerca de la flecha roja) parpadea (lo que recuerda a una lámpara fluorescente defectuosa), aunque el separador en sí no se haya añadido. Aparece en el modo de edición cuando el cursor parpadea, por ejemplo. Aparece en diferentes monitores. PrintScreen no consiguió arreglarlo. Aparece con un orden diferente de los iconos. Si alguien tiene problemas similares, por favor, escríbanos.
Error en la ayuda de la clase CTreeNode:
...
Declaración
class CArrayObj :public CObject
...
Debería serlo:
...
Declaración
classCTreeNode:public CObject
...
= . = . = . = . = . = . = . = . = . = . = . = . = . = . = . = .
P.D. Y aquí hay más, descripción de CTreeNode:
...
La clase CTreeNode es una clase de nodo de árbol binario CTree.
...
Pero en TreeNode.mqh:
classCTreeNode:public CObject
No entiendo que pasa con el Expert Advisor o con el terminal ?
... del registro de expertos
Aunque finalmente funcionó y funcionó correctamente en el momento adecuado.
¿Y dónde ha desaparecido mi mensaje?
Los administradores/moderadores podrían haber escrito algo como "aceptado" o "se necesita un experto" o, como mínimo, "a servicedesk".
Tu mensaje no está en los mensajes borrados, desde hace dos días. Ayer hubo problemas con el sitio: los mensajes desaparecían de los blogs. No sé cómo será con la recuperación, pero si no es difícil, vuelve a hacer tu pregunta.
Aquí había un post como este
Lo encontré en el registro de expertos
Pero el experto ha elaborado su funcionalidad
Ayuda, no puedo entrar en el trabajo
entonces hago clic allí.
Ayuda, no puedo entrar en el trabajo.
y luego hago clic allí.