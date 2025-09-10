Errores, fallos, preguntas - página 1062
Instalado MetaTrader 5 Agents Manager Build 842 en VPS, pero no puede conectarse a la nube.
¿Está seguro de que el VPS tiene suficiente potencia? Porque la nube corta los agentes débiles.
Tal vez no sea suficiente, pero también quiero que el agente VPS sea un agente remoto para mí, para mis optimizaciones. Está a la espera de la conexión y no participa en las optimizaciones.
Así que no es necesario añadirlo a la nube para eso, sólo tienes que añadirlo a tu probador.Red de pruebas multinúcleo para todos los que vienen aquí esta rama leer (red probablemente ya se retrasó, pero la descripción de cómo hacer lo que hay).
Así que no es necesario añadirlo a la claudicación, sólo hay que añadirlo en el probador.Red de pruebas multinúcleo para todos los que vengan a leer este hilo (la red probablemente ya esté caída, pero hay una descripción de lo que hay que hacer allí).
Gracias por querer ayudar. Intenté conectarlo usando diferentes métodos (escribí un archivo con los parámetros del agente desde el VPS y luego lo subí a MT5; introduje manualmente la IP y el puerto), pero no funciona. No sé qué hacer con MQ pero no sé si ya lo he instalado en mi ordenador y no funciona correctamente. Si alguien ha conseguido hacer que un agente sea remoto pero no pueda entrar en una nube, que lo publique. Si funciona así, enderezaré los brazos.
Me pareció escuchar que los agentes no trabajan en máquinas virtuales, por decisión del partido y del gobierno, para evitar errores malintencionados (o no tan malintencionados) en el cálculo de las relaciones públicas y otros abusos nefastos.
¿Pueden decirme si existe un análogo de ExpertRemove() para MQL4?
Chicos, ayuda con OBJ_EDIT. Por alguna razón este elemento siempre está oculto detrás de otros elementos gráficos como OBJ_RECTANGLE_LABEL. He aquí un ejemplo:
Por alguna razón, mi etiqueta está cubierta por un cuadrado blanco que he creado yo mismo. Cuando creo el mismo elemento manualmente todo está bien, se muestra felizmente TANTO la etiqueta. Supongo que debería utilizarse alguna propiedad, pero por alguna razón otros elementos están bien en este sentido.
