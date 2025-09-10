Errores, fallos, preguntas - página 1067
Trae de vuelta el viejo icono de MetaEditor, pero después de la actualización algunas extrañas dos criaturas...
El EA funcionó bien en el probador después de la actualización de hoy se detuvo. Lo he recompilado y sigue escribiendo en el probador:
2013.09.27 09:19:01 Core 1 2013.01.01 00:00:00 Archivo EX5 no válido
2013.09.27 09:19:01 Error en la inicialización global del núcleo 1
2013.09.27 09:19:01 Error crítico de inicialización global del núcleo 1
2013.09.27 09:19:01 El probador del núcleo 1 se ha detenido porque ha fallado la inicialización de los expertos
Si las tareas son simples, de un solo tipo y el algoritmo es esencialmente paralelo, entonces opte por OpenCL.
Si no es así, cree hilos separados.
MT5/ 851/32 da un error al compilar https://www.mql5.com/ru/forum/11/page104#comment_367947 (se arregló hace tiempo y se cerró la aplicación Service Desk ). Sólo que ahora el error aparece de forma diferente - considera las funciones de config.mqh como no declaradas. Si mueves las declaraciones de config.mqh al archivo fuente, todo está bien.
Lo más interesante es que mql5.exe compila sin errores. Sólo se produce un error al compilar directamente en el MetaEditor.
Siempre he pensado que es lo mismo. Lo he comprobado (mql5.exe) es simplemente la versión 842 (no se ha actualizado o no se ha actualizado), por lo que no hay errores.
Lo que significa:
2013.09.27 09:54:18 MQL5 Market failed to load list of reviews.
Cuál es el nuevo icono, envíame una captura de pantalla).
actualizar y horrorizarse.
como el icono en sí mismo es poco profundo, es un poco desordenado.
refrescarse y horrorizarse.
Como el icono en sí es pequeño, tiene un aspecto incómodo.
¿Qué tal una captura de pantalla?
Para qué molestarse con una captura de pantalla... ¿No se ha actualizado?
Bueno, el icono es más o menos el mismo cuando se amplía, pero como la resolución de la pantalla es grande, se difumina...
Me gusta más el antiguo.