// Наследование по умолчанию приватное. И в С++ и в mql
public наследование можно не указывать, оно по умолчаниюNo es bueno. Si te pones a copiar C++, deberías copiarlo exactamente, y en este caso engañas a los programadores respetados. Al fin y al cabo, ésta es la única diferencia entre una clase y una estructura: la herencia por defecto
Por lo visto, es un remanente de tiempos inmemoriales, cuando la decisión de pasarse a C++ aún no se había convertido en "política de partido".
Ahora la herencia es privada por defecto como en C++.
Bueno, esa es la única diferencia entre una clase y una estructura: la herencia por defecto.
Bueno, no es exactamente así. Yo, por ejemplo, puedo nombrar tres diferencias más de un vistazo
Silent:
Estoy de acuerdo.
También sería útil un "comando" para anular forzosamente todos los prev_calculados para el símbolo seleccionado. Con la generación posterior de un tick sería una buena combinación.
¡Oh!
¿Escribir lo que dice la sd?
Encontré un comando de este tipo:Exactamente pone a cero todos los prev_calculados y hace que se genere el tic. Tweak: lo hace dos veces seguidas, lo cual es innecesario, pero funciona sin problemas. :)
MetaDriver, ya he patentado este fallo :)
¡Shh! No digas que es un error. Lo arreglarán, pero no te darán nada a cambio.
No hay nadie, todo el mundo está en el aeropuerto para conocer a un imbécil de Japón.
Por favor, díganme (o denme un enlace) cómo hacer para que al optimizar para una determinada combinación de parámetros de entrada, no se realice la prueba.
Por ejemplo, hay parámetros A y B, donde start=10, step=5, end=30. En ese caso, si B<=A, la prueba no tiene sentido, por ejemplo, en B=10 y A=15 no necesitamos la prueba.
P.D.: he encontrado una solución.
Instalado MetaTrader 5 Agents Manager Build 842 en VPS, pero no puede conectarse a la nube.