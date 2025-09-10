Errores, fallos, preguntas - página 1061

Nuevo comentario
  
// Наследование по умолчанию приватное. И в С++ и в mql
public наследование можно не указывать, оно по умолчанию
No es bueno. Si te pones a copiar C++, deberías copiarlo exactamente, y en este caso engañas a los programadores respetados. Al fin y al cabo, ésta es la única diferencia entre una clase y una estructura: la herencia por defecto
 
Eufemio:

Esto es malo, si te pusiste a copiar C++, deberías copiar exactamente, pero de esta manera engañas a los programadores respetados.

Por lo visto, es un remanente de tiempos inmemoriales, cuando la decisión de pasarse a C++ aún no se había convertido en "política de partido".

Ahora la herencia es privada por defecto como en C++.

Bueno, esa es la única diferencia entre una clase y una estructura: la herencia por defecto.


Bueno, no es exactamente así. Yo, por ejemplo, puedo nombrar tres diferencias más de un vistazo
 

Silent:

MetaDriver:

Estoy de acuerdo.

También sería útil un "comando" para anular forzosamente todos los prev_calculados para el símbolo seleccionado. Con la generación posterior de un tick sería una buena combinación.

¡Oh!

¿Escribir lo que dice la sd?

Encontré un comando de este tipo: 

        MqlRates R[1];
        CopyRates(ChartSymbol(id),ChartPeriod(id),50000000,1,R);  // Обращение к бару 138-летней давности (на минутках)...:)
Exactamente pone a cero todos los prev_calculados y hace que se genere el tic. Tweak: lo hace dos veces seguidas, lo cual es innecesario, pero funciona sin problemas. :)
 
MetaDriver, ya he patentado este fallo :)
 
MetaDriver:

Se encuentra un equipo así:

Reinicia todos los prev_calculados y provoca la generación de un tic. Tweak: hace esto dos veces seguidas, lo que es realmente innecesario, pero funciona sin problemas. :)
Gracias. De momento me apaño con un temporizador, pero creo que me va a venir bien :)
 
Roffild:
MetaDriver, ya he patentado este fallo :)
¡Shh! No digas que es un error. Lo arreglarán y no te darán nada a cambio.
 
Silent:
¡Shh! No digas que es un error. Lo arreglarán, pero no te darán nada a cambio.

No hay nadie, todo el mundo está en el aeropuerto para conocer a un imbécil de Japón.

:)

 
El uso de este error lleva a consecuencias como esta...
 

Por favor, díganme (o denme un enlace) cómo hacer para que al optimizar para una determinada combinación de parámetros de entrada, no se realice la prueba.

Por ejemplo, hay parámetros A y B, donde start=10, step=5, end=30. En ese caso, si B<=A, la prueba no tiene sentido, por ejemplo, en B=10 y A=15 no necesitamos la prueba.

P.D.: he encontrado una solución.

 

Instalado MetaTrader 5 Agents Manager Build 842 en VPS, pero no puede conectarse a la nube.


1...105410551056105710581059106010611062106310641065106610671068...3188
Nuevo comentario