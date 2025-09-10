Errores, fallos, preguntas - página 1058
¿Por qué no se activan los agentes de MQL5 Cloud Network y no se muestran en el terminal cuando se inicia con el interruptor /portrabl?
Cuando se inicia sin el interruptor /portrabl, los agentes se muestran y se habilitan.
habilitado: servicio ...permitir el acceso público - en ambos casos
con el interruptor /portrabl:
aplicaciones servicedesk: #832323,#833080.
Buenas noches, queridos miembros del foro))
¿Puedo pedirte un consejo? Coloco dos órdenes de venta y compra sin SL y TP una vez al día y en cuanto se dispara una de ellas, también inicio 2 secciones con las siguientes líneas: if (trade.RequestSL()==0) (busca y establece SL) y if (trade.RequestSL()!=0) (ya funciona con SL), todo funciona si se dispara 1 orden en 24 horas pero si se dispara 1 y tras ella en el mismo día la 2ª orden empieza un problema, la condiciónif (trade.RequestSL()==0) la ignora y pasa directamente aif (trade.RequestSL()!=0) a pesar de que el SL no está configurado para órdenes pendientes, ¿cómo puedo solucionarlo? Gracias.
En NormalizeDouble() en 'will output in terminal' sería mejor intercambiar los valores impresos:
En el terminal, el orden de salida en los registros es el inverso, es decir, las entradas superiores son las posteriores.
