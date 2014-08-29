Aprender y escribir juntos en MQL5 - página 44

Nuevo comentario
 
Dimka-novitsek:

...

¿No sé qué hacer ahora?

Para empezar, formule su pregunta con más claridad. No está nada claro cuál es el problema esta vez. ))
 

¡Y tú tienes una respuesta integral genial! Sólo que no lo vi de inmediato. Moví toda la función de EA it tick , todo dentro de {} a la función OnInit() de EA ,,output, , y no compiló.

Porque esa ridícula vuelta se asomaba por ahí.

Документация по MQL5: Основы языка / Функции / Функции обработки событий
Документация по MQL5: Основы языка / Функции / Функции обработки событий
  • www.mql5.com
Основы языка / Функции / Функции обработки событий - Документация по MQL5
 
Dimka-novitsek:
¡Y tú tienes una respuesta integral genial! Sólo que no lo vi de inmediato. Yo toda la función de EA que hace tictac, todo lo que
¿Cuál es el archivo de salida yu.mq5? ¿Tiene la función initGraph()?
 
¡¡¡Funciona!!! ¡! Al menos ahora se puede ver lo que los gráficos no pintan. Y las alertas impresas escriben...
 
Este es el nombre del EA, específicamente para la depuración del fin de semana. Tiene todo en la función (es decir, decir correctamente todo-en-todo, todos los cálculos) en el OnInit, se puede ver el gráfico. ¡¡¡Gracias!!! No hay problemas irresolubles hasta ahora.
 
¡¡¡MILAGRO!!! Lanzo un EA en un gráfico. Se dibuja - después de 3-4 segundos, parpadeando todo (no todo) y después de 10 segundos... DESAPARECE!!! ¡Desaparece de la tabla! Ni siquiera estoy pidiendo ayuda, hay la friolera de 5483 líneas de código, ¡simplemente increíble!
 
Voy a reiniciar el ordenador, algo va mal... ¡No puede ser!
 
Dimka-novitsek:
¡¡¡MILAGRO!!! Lanzo el EA en el gráfico. Se dibuja - después de 3-4 segundos parpadea y luego en 10 segundos... DESAPARECE!!! ¡Desaparece de la tabla! Ni siquiera estoy pidiendo ayuda, hay un código grandioso en 5483 líneas, ¡simplemente increíble!
¡¡¡ES ATERRADOR!!! ¿Y qué muestra el registro cuando desaparece?
 
2012.09.29 19:03:09 Salida yu (GBPUSD,H1) array fuera de rango en 'Output yu.mq5' (4873,19)- palabras incomprensibles.
 

El ordenador es muy lento...

Ah, la matriz... Todavía no lo entiendo. Es el último mensaje de registro.

1...37383940414243444546
Nuevo comentario