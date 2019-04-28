La red neuronal sólo abre operaciones por la noche. ¿Ha descubierto la reventa? - página 3
¿comprar por 25 mil dólares sin siquiera preguntar cómo se negocia? hmmm... eso es ridículo.
¿Y qué hará esta petición? Si alguien le dice que el Asesor Experto opera con una nueva estrategia, puede preguntar cuál es la estrategia. Es poco probable que te lo cuente. Lo más importante que obtuve fueron las siguientes respuestas: nada de martin, nada de promedios, nada de overshooting, nada de arbirage y otros métodos de negociación cuestionables. Hay paradas y retiradas, que usted mismo puede fijar. He puesto 100 pips de TP y SL, 1 a 1. No hay ciruelas agudas después de las subidas largas, porque esto no es una estrategia ala 20/80. Mi técnico puede intentar tomar un stop loss o tomar ganancias.
Y después de eso - sólo el riesgo de probar.
Maxim Dmitrievsky:
Se puede ver en el gráfico que es plana, se negocia sin paradas y paradas largas. Una rara retirada se comerá todos los beneficios y la mitad del depósito.
TP=SL. No hay salidas. En la práctica, las operaciones no alcanzan el SL o el TP, a no ser que se vea afectado por una noticia dramática. Si tengo una buena visión sobre ella, intentaré colocar una orden inversa antes de que alcance el SL o el TP.
Maxim Dmitrievsky:
Es obvio que en la formación hay filtros que permiten operar sólo con baja volatilidad o a tiempo. Puede ser sólo un limitador, no necesariamente a nivel de NS.
Parece un autoentrenamiento habitual con algunos grados de libertad, es decir, se entrena de forma pseudoaleatoria, por lo que los resultados varían de un entrenamiento a otro, esto es normal
En el vídeo que se subió en el otro hilo también se puede ver que entrena un conjunto de modelos, y luego por el período de prueba se ajusta al mejor, como en la optimización genética. Es decir, también es un tipo de adaptación, pero los NS no están capacitados para lo contrario
Gracias por el análisis. Mientras esta herramienta de autoaprendizaje funcione. Me da más miedo que mire hacia delante en el forward, porque a veces puede mantener la posición de forward con beneficio estable durante 6 meses. Así que, vamos a comprobarlo de verdad.
Maxim Dmitrievsky:
¿Y por qué molestarse en crear un montón de hilos con una misma cosa? Resulta que la publicidad habitual
¿Es el aprendizaje automático? Es un tema estúpido, inflado a mil y una páginas, la mitad de las cuales son una úlcera y tratar de averiguar quién tiene más... mente e inteligencia. No sé si antes, no voy a hojear tantas páginas, pero no encuentro nada útil ahí. Normalmente, después de unas cuantas páginas en las que se publica un robot, todo el mundo lo retuerce, como suele ocurrir en otros hilos.
Maxim Dmitrievsky:
¿Ni siquiera funciona en el backtester ya que existen estas preguntas?
Los autores no se molestan en enfocar al cliente, oooh faltan muchas cosas, sobre todo esas lindezas que tiene el backtester de MT)).
Bueno, al menos podrían haber escrito algún tipo de manual que tenga sentido. Por ejemplo, para especificar que el bot opere en tiempos de baja latencia - no veo nada criminal en eso )
Tengo la sospecha de que entrena en una bandeja (área pequeña) muchas veces, y luego intenta ajustarse a la prueba, y da eso (esa variante de entrenamiento), lo que mejor se ajusta. Luego en un pequeño control de avance. Por eso siempre se obtienen resultados bonitos en la prueba, pero no son un indicador de la estabilidad de la ST, sólo miran hacia adelante.
Últimamente también he recibido muchos informes de este tipo en el mercado local. Después de leer artículos y averiguar qué es una neurona, empiezan a vender sus moldes. El ajuste es hermoso, la gente desinformada se engaña. Al principio obtienen muchas ventajas, y luego cuando se dan cuenta de que no funciona empiezan a escribir feedbacks enfadados diciendo que les han engañado :)
En este sentido, se vieron obligados a explicar a los compradores que están kurwafitando (ajustando la curva de la equidad), para que nadie tuviera dudas. Y también es útil averiguar qué experiencia tiene el desarrollador con MO. Deberían ser al menos 2 años, ya que el tema es muy complejo.
Por lo que entiendo que Megatrader tiene como cero experiencia hasta ahora, porque se especializó en arbitraje al principio, pero su tema murió y se cambió a uno nuevo.
Por cierto, un factor importante: distinguir a un vendedor de alguien que lo hace bien. Especialmente para aquellos que no conocen el tema.
Maxim, no me había dado cuenta, también tienes tu propia neuromáquina. Tendré que probarlo.
Y Megatrader - sí, un arbitraje y el comercio de pares, la base de su
No vendo nada en este sentido (todavía), todos los artículos con ejemplos y códigos abiertos
Mi corretaje es para el futuro, no aconsejo comprar nada todavía si sólo quiero apoyar el proyectoAndrey tiene mucha experiencia: lleva discutiendo aquí sobre redes neuronales desde los años veinte.
Lo tengo, lo sigo. Si consigo desarrollarlo, también lo apoyaré. Los prospectos y los talentos deben mantenerse cerca de ti, y en los marcadores del navegador).
Encontramos en el mercado otra red neuronal basada en algunaProgress P-NET, su línea de equilibrio es más suave que una línea recta geométrica, en un año. Comprobado en el probador - lo mismo. Sólo por diversión le pregunté al autor si sus búhos se asomaban al futuro. Tal vez dé algunos comentarios.
Andrei tiene su propio coche y, a juzgar por su red, es el asesino hasta ahora. Competiré con él) Empezará la semana que viene.
Curiosamente, el usuario@Ivan Negreshniy habló aquí de P-Net como su propiedad intelectual. No sé cómo está conectado a ese proyecto.Oh, sí, los búhos son sólo de él.
¿Lo compraste a través de muchos contactos?
Habría sido interesante jugar a la demo.
Es extraño que el software de redes neuronales no esté en su página web. Las capturas de pantalla muestran al fabricante, pero no el software en sí.
¿Lo compraste a través de muchos contactos?
Una demo sería interesante para girar.
Están a punto de empezar a venderlo, pero nadie sabe exactamente cuándo lo harán. El autor prometió llamar, lo haré saber en mi página.
La demo está sólo en megatrader. Se están retirando paulatinamente de la negociación por pares y del arbitraje de retardo, pero dicen que este último sigue funcionando por las particularidades de la negociación: tienen periodos de hasta medio año, o mejoran la ejecución, pero luego los noticieros/arbitrajistas/operadores de alta frecuencia les roban, o empeoran las condiciones para evitar el beneficio de estos últimos, pero entonces pierden clientes y reputación. Están haciendo equilibrio entre dos fuegos. Por tanto, no hay que descartar el arbitraje.
Es un error pensar que son los arbitrajistas los que están siendo robados. Rompen cualquier estrato rentable, incluidos los telediarios (el cierre de servidores en los telediarios es habitual). Si el NS dará superganancias - serán prohibidos también, o incluso cerrados, buen fin :)
El propio megatrader no gana nada, vive de la venta de software (bots).