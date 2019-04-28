La red neuronal sólo abre operaciones por la noche. ¿Ha descubierto la reventa?

Los entrené varias veces. Cada una de ellas tiene un horario de rentabilidad diferente, pero todas abren las operaciones exclusivamente por la noche y a primera hora de la mañana.

Siento que he decidido comerciar con estrategias asiáticas

La muestra es pequeña, acaba de empezar, pero el comportamiento de la red es curioso, a pesar de que los periodos más "monetarios" son América y Europa.

¿Significa que la red neuronal ha encontrado una estrategia que funciona? ¿O es mejor entrenarlo para que pueda operar todo el día?



 
¿cuántas transacciones durante el periodo de formación?
 
¿Esto es obra de su Máquina Neural? Me gusta el hecho de que sólo hay un par de divisas y sólo un tamaño de lote. Pregunta 1: ¿Cuántas órdenes están abiertas como máximo al mismo tiempo? Pregunta 2: ¿Es posible que una red neuronal trabaje con una sola orden abierta, un solo par y sólo con un lote fijo?
 
Andrey Dik:
¿cuántas operaciones en un periodo de formación?

Las diferentes carreras tienen números diferentes. Tomé el primero que pude encontrar:

Formación: del 25 de enero de 2018 al 18 de abril de 2018 (3 meses),
Periodo de prueba: del 01.01.2017 al 31.12.2018 (2 años),
Adelante: 1 de enero de 2019 hasta la actualidad (3 meses y medio).

Resultado:

Durante el periodo de formación: 51 operaciones



Durante el periodo de pruebas: 387 oficios




En la delantera: 43


 
Vasily Belozerov:
¿Esto es obra de su Máquina Neural? Me gusta el hecho de que sólo hay un par de divisas y sólo un tamaño de lote. Pregunta 1: ¿Cuántas órdenes pueden abrirse como máximo al mismo tiempo? Pregunta 2: ¿Es posible que la red neuronal trabaje con una sola orden abierta, un solo par y un lote fijo?

Sí.

1. Un máximo de 20 operaciones.

2. Es posible, por supuesto.


A largo plazo, puedes cargar también el resto de las mayores.

Hay una función interesante en el programa: puede introducir datos de otros pares de divisas, y el programa buscará patrones en su comportamiento conjunto. Así, puede alimentar simultáneamente todas las divisas, metales, índices, acciones, todo en el terminal. Siempre que el ordenador no explote.

Como todo es un rollo, no me puse a ello. Más adelante intentaré entrenar el eur con datos de EURUSD y GBPUSD, o el oro y el petróleo, o todas las monedas principales que tienen una base de dólares. Veamos qué pasa después.

Un poco más tarde abriré una señal y un pamm de otra variante avanzada de la red neuronal del usuarioAndrey Dik. Yo también tengo una gran foto allí:


formación - 10 meses, prueba en el período posterior a la formación - 6 meses.
La imagen muestra un pequeño período.


Pero el resultado en el real es curioso: todas las operaciones se abren por la mañana hasta ahora, aunque no se hayan establecido plazos intradiarios en el entrenamiento. Es como si el mercado buscara la calma.
 
Ivan Butko:
¿Puede elegir las horas de negociación?
 
Ivan Butko:
¿Su red neuronal tiene en cuenta los diferenciales?
Tal vez opere por la noche porque tiene un bonito gráfico, pero la enorme ampliación del spread por la noche no le permitirá obtener ningún beneficio.
 
multiplicator:
¿Puede elegir las horas en las que se negocia?
Eso es lo que estoy preguntando, ¿puede ser?) también tenía curiosidad por este comportamiento. Ni un solo comercio con América o Europa

Sí, tiene en cuenta el diferencial. Mira la captura de pantalla adjunta en el hilo, es real 4 días.
 
¿Es posible ver en algún lugar un gráfico de balance y TIEMPO para un par, con una orden en el mercado, con un lote fijo?

 
La forma en que fue entrenada, así es como trabaja.
 
Ivan Butko:
Eso es lo que estoy preguntando, ¿no es así?) también tenía curiosidad por este comportamiento. Ni una sola transacción a América y Europa

Sí, tiene en cuenta el diferencial. Mira la captura de pantalla adjunta en el hilo, es real 4 días.
Tienes una caja negra comprada.
Ese es el inconveniente, que no puedes modificarlo tú mismo.
Consulte su documentación, tal vez exista esa posibilidad.
No tienes a quien preguntar)) No conocemos el dispositivo, la descripción oficial de la preventa ni los documentos entregados a los compradores.
