La red neuronal sólo abre operaciones por la noche. ¿Ha descubierto la reventa?
¿cuántas operaciones en un periodo de formación?
Las diferentes carreras tienen números diferentes. Tomé el primero que pude encontrar:
Formación: del 25 de enero de 2018 al 18 de abril de 2018 (3 meses),
Periodo de prueba: del 01.01.2017 al 31.12.2018 (2 años),
Adelante: 1 de enero de 2019 hasta la actualidad (3 meses y medio).
Resultado:
Durante el periodo de formación: 51 operaciones
Durante el periodo de pruebas: 387 oficios
En la delantera: 43
¿Esto es obra de su Máquina Neural? Me gusta el hecho de que sólo hay un par de divisas y sólo un tamaño de lote. Pregunta 1: ¿Cuántas órdenes pueden abrirse como máximo al mismo tiempo? Pregunta 2: ¿Es posible que la red neuronal trabaje con una sola orden abierta, un solo par y un lote fijo?
Sí.
1. Un máximo de 20 operaciones.
2. Es posible, por supuesto.
A largo plazo, puedes cargar también el resto de las mayores.
Hay una función interesante en el programa: puede introducir datos de otros pares de divisas, y el programa buscará patrones en su comportamiento conjunto. Así, puede alimentar simultáneamente todas las divisas, metales, índices, acciones, todo en el terminal. Siempre que el ordenador no explote.
Como todo es un rollo, no me puse a ello. Más adelante intentaré entrenar el eur con datos de EURUSD y GBPUSD, o el oro y el petróleo, o todas las monedas principales que tienen una base de dólares. Veamos qué pasa después.
Un poco más tarde abriré una señal y un pamm de otra variante avanzada de la red neuronal del usuarioAndrey Dik. Yo también tengo una gran foto allí:
formación - 10 meses, prueba en el período posterior a la formación - 6 meses.
Pero el resultado en el real es curioso: todas las operaciones se abren por la mañana hasta ahora, aunque no se hayan establecido plazos intradiarios en el entrenamiento. Es como si el mercado buscara la calma.
Los entrené varias veces. Cada uno de ellos tiene un horario de rentabilidad diferente, pero todos abren ofertas exclusivamente por la noche y a primera hora de la mañana.
¿Significa que la red neuronal ha encontrado una estrategia que funciona? ¿O es mejor entrenarlo para que opere todo el día?
Los entrené varias veces. Cada uno de ellos tiene un horario de rentabilidad diferente, pero todos abren ofertas exclusivamente por la noche y a primera hora de la mañana.
¿Significa que la red neuronal ha encontrado una estrategia que funciona? ¿O es mejor entrenarlo para que opere todo el día?
Tal vez opere por la noche porque tiene un bonito gráfico, pero la enorme ampliación del spread por la noche no le permitirá obtener ningún beneficio.
¿Puede elegir las horas en las que se negocia?
Sí.
1. Un máximo de 20 transacciones.
2. Por supuesto que sí.
A largo plazo, también puedes cobrar a las otras grandes empresas.
Hay una característica interesante en el programa: puede introducir datos de otros pares de divisas, y el software buscará patrones en su comportamiento combinado. Así, puede alimentar simultáneamente todas las divisas, metales, índices, acciones, todo en el terminal. Siempre que el ordenador no explote.
Como todo es un rollo, no me puse a ello. Más adelante intentaré entrenar el eur con datos de EURUSD y GBPUSD, o el oro y el petróleo, o todas las monedas principales que tienen una base de dólares. Veamos qué pasa después.
Un poco más tarde abriré una señal y un pamm de otra variante avanzada de la red neuronal del usuarioAndrey Dik. Yo también tengo una gran foto allí:
formación - 10 meses, prueba en el período posterior a la formación - 6 meses. (línea blanca).
Pero el resultado en la cuenta real es bastante curioso: todas las transacciones se abren en las horas de la mañana, aunque no se utilizaron períodos intradiarios en el entrenamiento. Es como si el mercado buscara la calma.
¿Es posible ver en algún lugar un gráfico de balance y TIEMPO para un par, con una orden en el mercado, con un lote fijo?
Eso es lo que estoy preguntando, ¿no es así?) también tenía curiosidad por este comportamiento. Ni una sola transacción a América y Europa
Ese es el inconveniente, que no puedes modificarlo tú mismo.
Consulte su documentación, tal vez exista esa posibilidad.
No tienes a quien preguntar)) No conocemos el dispositivo, la descripción oficial de la preventa ni los documentos entregados a los compradores.
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
¿Significa que la red neuronal ha encontrado una estrategia que funciona? ¿O es mejor entrenarlo para que pueda operar todo el día?