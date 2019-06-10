"New Neural" es un proyecto de motor de red neuronal de código abierto para la plataforma MetaTrader 5. - página 93
No, Dimitri (nota - respetuosamente) se trata del líder. Después de todo, los participantes en la rama no eran débiles, obsesionados con el Forex. A algunos de ellos los conozco bien por haber trabajado juntos en la RdC, pero incluso allí han demostrado lo mismo: un rechazo total a la autoridad de los demás, impulsando sus propias ideas y una incapacidad para escuchar a los demás. Incapacidad total para trabajar en equipo (da la impresión de que no han trabajado en su vida) y el resultado es deplorable.
Sinceramente, no sé qué ser, para estar en este foro por lo menos escuchar su opinión? Probablemente un moderador :)))
Todo funciona de forma aislada y siempre será así, ya me he tranquilizado con este tema.
Es que esta rama es como un indicador. Después de todo, hubo participantes muy fuertes en ella, y todos son iguales....
Hacía tiempo que no veía a gente así aquí, gente obsesionada con el forex. La mayoría obsesionada con la megalomanía, eso es lo que está escribiendo.
Lo que sueñas fue hace mucho tiempo, en el antiguo cuarto foro. No había ningún líder, había gente que respetaba las opiniones de los demás. Pero no se trata de una opinión. Lo importante es establecer una relación, y para ello hay que no picar, hasta cierto punto, compartir tus conocimientos para que los demás entiendan qué y qué palabras utilizas. Y así sucesivamente. Existe la posibilidad de que se malinterprete, de que se vea algún tipo de atropello en la llamada a compartir conocimientos, de que se tarde mucho en explicar... ...y no tiene sentido, no tiene sentido.
Por otro lado, se sentó, se sentó entonces y no se sentó mucho, y ahora desde algún lugar aparecen solitarios realmente con el resultado. Hoy acabo de añadir a alguien como amigo - el experto ha estado trabajando durante más de 30 semanas, en beneficio.
¿De qué conocimiento secreto y de qué tipo de enseñanza estamos hablando? )) ustedes, señores, están simplemente locos.
La situación en el 4º foro era un jardín de infancia para el componente informativo. Acaban de reunir a un puñado de personas que están lejos del comercio y que, inspirados por el juego, por falta de dinero, decidieron derrotar a Forex a cualquier precio, que por medios matemáticos, y que por medios físicos e incluso espirituales. Podemos llamarlo la Edad de Piedra del comercio de Forex en Rusia.
Sin conocer las estadísticas de los "comerciantes" ni las particularidades de la infraestructura, nada.
es lo mismo con la biblioteca ML. Nadie entiende para qué sirve, ni cómo utilizarlo después (por experiencia con los "corifeos").
Los únicos rudimentos de una mente ML se observaron en Reshetov en aquella época, por lo que he podido leer en los archivos. Y esos eran los rudimentos.
y el pasado lejano siempre parece hermoso, debido a la percepción
¿Por qué es inútil? También se podría argumentar que la aritmética es inútil por el tamaño y la pesadez del aritmómetro.
Si se hace una biblioteca de este tipo, que se podría conectar a cualquier proyecto en 5 segundos, sin pensar. El problema es que nadie quiere pensar en esta biblioteca, o incluso se imagina que es posible. En el fondo, todo el mundo trata de resolver un problema concreto a costa de una complejidad increíble.
No, el problema no es la "gravedad del aritmómetro", sino lo otro, la comprensión de lo que es el aprendizaje automático en su esencia. En realidad es lo mismo para los indicadores con optimización y lo mismo para el MO primitivo, por ejemplo entre los traders profesionales de quantum nadie busca un "indicador ideal", tenemos suficiente con los conocidos Momentum, Dispersion, SMA\EMA (leer detenidamente An introduction to high-frequency finance de Dacorogna), no necesitamos ningún "Juric" y 10000 chorradas de Kodobase, ni siquiera necesitamos buscar, porque tenemos ENTENDIMIENTO. Lo mismo ocurre con MO, cualquiera que "sepa cocinarlo" sabe que bastan muy pocos algoritmos, que un codificador profesional puede escribir en un mes por sí mismo. Y el resto están "a la venta" para los que se dedican a adivinar, sin entender para qué, o incluso "desde otro ámbito", para fotos/vídeos/NLP.
No necesito "tal biblioteca" para los profesionales, y es muy difícil para los principiantes, incluso en python MO-library es demasiado para un principiante, y en mql5 que es casi C++ es demasiado difícil.
Qué bonita palabra, Mikhalych.
Incluso Andrey, que inventó el tema, confesó que tenía una simple red neuronal y genética. Eso es todo. Y los otros componentes "secretos" se encuentran en otra área de comprensión
¡Aquí es!
Si Reshetov es tu ídolo, no hay nada que hablar. Hay tres kopecks de inteligencia, tres rublos de engreimiento y 3 toneladas de histeria incesante.
A pesar de su falta de conocimientos, la gente era capaz de reunirse en grupos y hacer un trabajo productivo, a diferencia de lo que ocurre aquí ahora.
***
Sí y realmente interesante, ¿de qué conocimiento secreto y de qué enseñanza estamos hablando? Definitivamente esquizofrénico, definitivamente.
***
Y no te recuerdo, Maxim, del 4º foro. Debe haber aparecido en él junto con la aparición del 5º foro. Así que no tienes la menor idea de cómo estaba allí.
¿Qué tiene que ver el ídolo con esto? Simplemente apelaba a la comprensión y a la cordura. Hay mucha inteligencia por ahí, porque escribir tu propio programa de ML por separado, no lo puede hacer un tres cuartos.
Ahora que... hay alglib. Hay una red neuronal, un bosque y una regresión. ¿Necesitas algo más? Estoy de acuerdo, la red neuronal es un poco exagerada. Pero el bosque está bien. Se puede debatir, pero nadie lo quiere. Por eso nadie sabe cómo usarlo.
***
Me refiero a lo que escribiste "comparte tus conocimientos" ¿qué conocimientos? hay muchos libros y artículos sobre MdD. ¿Qué otro conocimiento puede haber?
Yo ni siquiera estaba allí, sólo estaba leyendo posts antiguos, había todo tipo de privados, científicos filósofos y alguien más