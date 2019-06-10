"New Neural" es un proyecto de motor de red neuronal de código abierto para la plataforma MetaTrader 5. - página 89

revers45:

¿Puede considerarse ya una quimera lo que aparece en el asunto...?

Cuando no sabía lo que era la bolsa de Mwb y el forex
Programé redes neur onales, y no cualquier red neur onal sino una de oro), estoy bromeando...) sofisticadas.
Había muchas redes y les di a todas la capacidad de cruzarse y dar descendencia, todo esto funcionaba encriptando la estructura de las redes en cromosomas
y el cruce desencadenó el mecanismo habitual de mutación genética,
Básicamente, cultivaba todo tipo de criaturas que se adaptaban al entorno,
que consistía en zonas buenas y malas con una posición variable. En resumen, corrían por la pantalla y trataban de sobrevivir,
Los parámetros de entrada eran receptores de criaturas y los de salida eran patas, y su número variaba en función del resultado de la mutación.
Los resultados fueron buenos y hubo generaciones que se adaptaron.
Así que ese es mi punto de vista, y cuando descubrí el mercado de valores, el forex, pensé que esa es la verdadera aplicación de las redes neuronales,
y pasé tres años programando redes para el mercado de valores,
Hicieron su trabajo perfectamente, hicieron predicciones.
Pero hubo una cosa (efecto mariposa) que descubrí después, que no era rentable.
El más mínimo cambio en los precios podría modificar drásticamente las previsiones,
Me di cuenta de que esta inestabilidad de las redes neuronales no es adecuada para los robots.
Así que he cerrado este tema para mí por el momento.
En fin, esto es sólo un relato de mi experiencia.
Todo esto en un DBMS Cache + Delphi + API AlfaDirect
 

Estoy de acuerdo, es muy difícil tirar de semejante carga de redes neuronales por tu cuenta, especialmente en lo que respecta a los experimentos a gran escala...
Probablemente por eso se propuso este proyecto aquí, pero incluso si alguna vez se hace, lo que obtendremos es otra biblioteca de redes neuronales OpenSource, de las que ya hay muchas...
 

¡Urain ha hecho lo imposible según mis estándares!

Traducido un dll de números aleatorios basado en el algoritmoMersennan Vortex a MQL5.

Te recuerdo que este algoritmo genera números aleatorios con un rango enorme.

Lo estoy publicando para que todo el mundo lo vea.

Todo gracias a Urain.

El vórtice de Mersen en MQL5 Random_Mersen.mq5

El vórtice de Mersenne en Wikipediahttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%85%D1%80%D1%8C_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0

 
Lo pongo a la vista de todos.

A quien pueda ayudar, todo el agradecimiento a Urain.

El vórtice de Mersen en MQL5 Random_Mersen.mq5

El enlace no funciona // "403 - prohibido. Acceso denegado".
 
MetaDriver:
El enlace no funciona // "403 - prohibido. Acceso denegado".
Hay un enlace a una cuenta personal.
litechat:


El vórtice de Mersen en MQL5 Random_Mersen.mq5

Mersen's vortex in wikipediahttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%85%D1%80%D1%8C_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0

¿Ya has arruinado la wiki con tu enlace? :)

Corríjalo antes de que sea demasiado tarde.

Más concretamente, crear una publicación en la base de código y enlazarla.


 
Urain:
Hay un enlace a una cuenta personal.
Gracias, Nikolai.
 
sargazo:

Más concretamente, crear una publicación en la base de código y enlazarla.

Y esto es correcto.
 
MetaDriver:
Y así es.
En realidad hay tres algoritmos en la versión C++, dos de ellos los traduje para la comunidad, así que es un poco pronto para la kotobase, los reescribiré y los subiré cuando tenga tiempo.
 

Me disculpo, es que no he publicado el código.

Veo que se ha solucionado, todo está bien.

