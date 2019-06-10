"New Neural" es un proyecto de motor de red neuronal de código abierto para la plataforma MetaTrader 5. - página 89
¿Puede considerarse ya una quimera lo que aparece en el asunto...?
Probablemente por eso se propuso este proyecto aquí, pero incluso si alguna vez se hace, lo que obtendremos es otra biblioteca de redes neuronales OpenSource, de las que ya hay muchas...
¡Urain ha hecho lo imposible según mis estándares!
Traducido un dll de números aleatorios basado en el algoritmoMersennan Vortex a MQL5.
Te recuerdo que este algoritmo genera números aleatorios con un rango enorme.
Lo estoy publicando para que todo el mundo lo vea.
Todo gracias a Urain.
El vórtice de Mersen en MQL5 Random_Mersen.mq5
El vórtice de Mersenne en Wikipediahttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%85%D1%80%D1%8C_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0
A quien pueda ayudar, todo el agradecimiento a Urain.
El enlace no funciona // "403 - prohibido. Acceso denegado".
Mersen's vortex in wikipediahttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%85%D1%80%D1%8C_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0
¿Ya has arruinado la wiki con tu enlace? :)
Corríjalo antes de que sea demasiado tarde.
Más concretamente, crear una publicación en la base de código y enlazarla.
Más concretamente, crear una publicación en la base de código y enlazarla.
Y así es.
Me disculpo, es que no he publicado el código.
Veo que se ha solucionado, todo está bien.