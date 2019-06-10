"New Neural" es un proyecto de motor de red neuronal de código abierto para la plataforma MetaTrader 5. - página 99
¿Cómo se comporta la propia entropía en las ventanas temporales deslizantes?
Evidentemente, si realizamos la investigación con ventanas temporales deslizantes de múltiplos de 1 hora (60, 120, 180, ... en minutos), deberíamos encontrar aquellas en las que la entropía es mínima por término medio.
Estas son las muestras con las que hay que trabajar, estoy seguro de que NS encontrará regularidades en ellas.
Ya veré más adelante, pero no estoy contento con la foto.
por ejemplo, para un simple hombre de la calle, ganar en el eurodólar. es poco realista.
Y, por cierto, ninguno de los "listillos" aquí presentes puede demostrar lo contrario :) eso es todo lo que queda del 4º foro... ugh. Y los liberales del NS iban a escribir.
Una vez más, conociendo de primera mano a algunos participantes en este hilo y su absoluta incapacidad para trabajar en equipo, este hilo estaba originalmente condenado a un ignominioso fracaso.
Una vez más, conociendo de primera mano a algunos de los participantes en este hilo y su absoluta incapacidad para trabajar en equipo, este hilo estaba condenado a un ignominioso fracaso desde el principio.
Por cierto, es realmente más divertido con las garrapatas. Pero ahí ya hay una difusión.
Por cierto, es realmente más divertido con las garrapatas. Pero ahí ya hay una extensión.
Cuanto mayor sea el número de participantes, más compleja será la estructura y más se parecerá el instrumento al SB. Pero sigue sin ser una SB, es un proceso con memoria. Difícilmente se puede ganar dinero con una red que no sea de este tipo, al menos entrenándola con algunos datos estáticos e introduciendo valores de precios de vez en cuando.
Bueno, si los trozos de... que flotan en el lago se consideran "memoria", entonces supongo que
si se toma la cláusula de precio, entonces no hay ninguna memoria. No hay ciclos allí, son sólo colas, valores atípicos - no tienen nada que ver con la memoria. De lo contrario, habría una diferencia significativa con respecto a SB en términos de entropía, que no se observa. (sólo el bitcoin y algunos otros instrumentos lo tienen)
¡Especialmente si tomas el cloze! El muestreo temporal introduce por sí mismo un gran componente aleatorio. Si discretizamos la música a intervalos aleatorios, tampoco podemos entender nada.
Por eso Alejandro tiene razón en todo :)
El Bitcoin también acabará volviéndose más complejo hasta el punto de parecer aleatorio.
sí, pero es interesante... puedes alejarte de las herramientas clásicas y buscar otras menos efectivas