"New Neural" es un proyecto de motor de red neuronal de código abierto para la plataforma MetaTrader 5. - página 43

Nuevo comentario
 

 
Será mejor que hablemos del montaje de la mesa en la puesta en marcha del proyecto, será realmente motivador:)
 
Entero:
Será mejor que hablemos de la configuración de la mesa en la puesta en marcha del proyecto, será realmente motivador:)
Ahí lo tienes. Ahora tengo hambre. Pero no puedes. Esta noche es la fiesta de cumpleaños de mi suegro.
 
Urain:
¿Lo has hecho tú mismo o lo has robado de otro sitio?
Por supuesto que sí. :)
 
Entero:

Entero:)

Cráneos integrados - Me gusta.
 
joo:
Cráneos integrados - Me gusta.

Veo que el perfil del trabajo está afectando).

Creo que una araña sentada en el centro sobre una tela de araña serviría.

 
su.humano:

Veo que el perfil de trabajo está afectando).

No, no. Esto no tiene nada que ver con la funeraria. :)
 
su.humano:

Veo que el perfil del trabajo está afectando).

Creo que una araña sentada en el centro sobre una tela de araña serviría.

comiendo la cabeza de un ingeniero. :)
 
sergeev:
terminando la cabeza del ingeniero. :)
Es mejor no mencionarlo, de lo contrario el proyecto está condenado. (
 

Una clase de PRNG en el rango especificado.

Ventajas: posibilidad de tener varios aleatorios con diferente inicialización,

valores distribuidos uniformemente de cualquier rango hasta 10 lakh (desafortunadamente, no más de 10 lakh es suficiente).

Para 10 lakh calls Rand() supera a rand estándar en 50 µs (tiempo rnd.Rand()=344 tiempo rand()=391).

Desventajas: Srand() inicializa mucho tiempo, el rango estándar es 32768 (766µs), 1 lakh casi 2 minutos.

No he comprobado el límite de 10 milisegundos pero seguro que es increíblemente largo porque el tiempo crece progresivamente.

Se aceptan las buenas críticas. Acepto críticas en moneda de depósito:)

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете - Документация по MQL5
Archivos adjuntos:
Randm.mqh  4 kb
1...363738394041424344454647484950...100
Nuevo comentario