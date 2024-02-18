Características del lenguaje mql5, sutilezas y técnicas - página 62
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
¿Tienes una foto de cómo quedaría? No está muy claro, todavía no he utilizadoOBJ_CHART
No hay ninguna imagen. Pero se puede construir a mano. Seleccione Insert -> Objects -> Graphic Objects -> Chart y después de insertar OBJ_CHART así, seleccione "Draw object as background" en las propiedades del objeto, deshabilitando las escalas.
No hay ninguna imagen. Pero se puede construir a mano. Seleccione Insert -> Objects -> Graphic Objects -> Graphic y después de insertar OBJ_CHART así, seleccione "Draw object as background" en las propiedades del objeto, deshabilitando las escalas.
Gracias, se ve bien
En el modo de depuración, no se puede conocer el valor devuelto por una función o expresión.
Por ejemplo
Por ejemplo, lo que devuelven las funciones asignadas.
Yo utilizo (no sólo en modo de depuración) este modo
Resultado
Estructura del resultado de la comprobación de la solicitud de operación (MqlTradeCheckResult)
Descripción del campo
Campo
Descripción
balanza
Valor del saldo que habrá después de la ejecución de la operación
equidad
Valor de la equidad, que será después de la ejecución de la operación
margen
Margen necesario para la operación comercial requerida
margen_libre
La cantidad de capital que quedará después de la ejecución de la operación requerida
nivel_de_margen
El nivel de margen que se establecerá tras la ejecución de la operación requerida
Estos campos se corresponden con la línea de la pestaña Comercio
Estos campos se corresponden con la línea de la pestaña Comercio
Los mismos valores muestran el estado actual, pero ¿no es la estructura la que devuelve los valores calculados que habrá después de la ejecución de la operación?
Los mismos valores muestran el estado actual, pero ¿no es la estructura la que devuelve los valores calculados que habrá después de la ejecución de la operación?
Muestra los valores calculados que habría en esta fila si se ejecutara la orden de negociación.
Foro sobre trading, sistemas de trading automatizados y pruebas de estrategias de trading
Biblioteca de clases genéricas - errores, descripción, preguntas, peculiaridades de uso y sugerencias
Renat Fatkhullin, 2017.12.08 23:34
No tenemos una estructura MqlDeal, ya que los formatos de los registros comerciales son flotantes y se amplían periódicamente. Sin esto, es imposible ampliar la funcionalidad de la plataforma.
Por lo tanto, la única opción es acceder a ellos a través de la función Get. Y el acceso a otros campos del registro previamente afectado es muchas veces más rápido que el primer acceso, porque el registro se almacena en caché.
En la prueba anterior, los números de las operaciones son nuevos cada vez, lo que hace que se pierda continuamente el caché de la operación seleccionada anteriormente.
Foro sobre comercio, sistemas de comercio automatizados y pruebas de estrategias
MT5 vs MT4. Tasa de llenado de la matriz.
Renat Fatkhullin, 2017.12.12 12:19
1) La idea es errónea, las matrices locales no se llenan más rápido (a grandes rasgos, sin bajar a nivel de micro)
2) Las matrices deben llenarse rápidamente mediante las funciones de inicialización normales
3) Para maximizar la velocidad, es mejor mantener el array como un vector (unidimensional), así tienes más posibilidades de optimizar el acceso. Porque la multidimensionalidad limita mucho los marcos obligatorios y obliga al compilador a hacer un cálculo constante extra de los índices multidimensionales.4) Las matrices de acceso rápido deben mantenerse estáticas, lo que reduce drásticamente la cantidad de comprobaciones de valores atípicos
Foro sobre comercio, sistemas de comercio automatizados y prueba de estrategias de comercio
Apertura de posición de venta en mql5
fxsaber, 2017.12.12 21:56
Resultado
Permite averiguar rápidamente por qué los mercados no se abren en el probador. Tal vez sea el mal comportamiento del probador para que las órdenes de mercado estén prohibidas así y las pendientes no.
Sugiero que cuando SYMBOL_FILLING_MODE sea cero, el probador sustituya este valor por(SYMBOL_FILLING_IOC | SYMBOL_FILLING_FOK). Es decir, permitió la negociación completa cuando el corredor no especificó el campo de símbolo apropiado.