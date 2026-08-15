Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы - страница 29
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При тестировании минутные данные считаются более достоверными.
Минутные бары более достоверны? Разве не тиковые данные последняя инстанция? Зачем вообще нужны реальные тиковые данные, если они не берутся в расчет?
Я раньше по наивности делал так: тестировал на минутках, потом тестировал на тиках, потом на реальных тиках как окончательная прецизионная проверка. Теперь понимаю, что в третьей проверке нет смысла особого.
ноги растут отсюда
https://www.mql5.com/ru/forum/188047
Как видите, если не пытаться манипулировать, то окажется, что Вы неверно истолковали справку.
Не нужно вырывать предложение из контекста. Фраза звучит так:
Ничего я не манипулировал. В справке четко сказано, что минутки имеют первостепенное значение. За недостатком тиковых данных - тики генерируются согласно минутным барам.
На мой взляд, минутные ТФ должны формироваться из реальных тиков в режиме "Реальные тики", в противном случает нет смысла особого в этом режиме.
На мой взляд, минутные ТФ должны формироваться из реальных тиков в режиме "Реальные тики", в противном случает нет смысла особого в этом режиме.
ориентирование на минутную историю и приводит к ситуации,когда реальных тиков с 02.04.17 по 08.04.17
а тестер же использует тики только для 88 существующих минутных баров. все остальные тики существуют только где-то в ...
А вот количество реальных тиков
Это Metaquotes-Demo.
Получается, что реальных тиков 147700 за неделю, а тестер в самом точном своем режиме выдает 145777 незнамо каких тиков.
Лог тестера
А вот количество реальных тиков
Это Metaquotes-Demo.
Получается, что реальных тиков 147700 за неделю, а тестер в самом точном своем режиме выдает 145777 незнамо каких тиков.
отсутствует несколько М1 баров, а так как ориентир на них,то тестер использует меньше тиков,чем было на самом деле.
лучше смотрите на дальних фьчерсах,там картина более наглядная
отсутствует несколько М1 баров, а так как ориентир на них,то тестер использует меньше тиков,чем было на самом деле.
M1-бары формируются, когда есть ласт-цена. Если ее нет, бара нет. А то, что в это время были bid/ask тики - игнорируется!
Т.е. проблема не только в тестере, но и в алгоритме формирования баров.
лучше смотрите на дальних фьчерсах,там картина более наглядная
Как раз на дальних фьючах именно такая ситуация, как написал выше, и происходит чаще всего.
Вы верно это подметили, я только доказательство данной ситуации приведу более наглядное
Реальных тиков 116844, тестерных тиков в самом точном режиме - 5918. В скромные 20 раз меньше.
ЗЫ Опровержение гипотезы, что данная ситуация складывается из-за пропуска тестером одинаковых тиковРезультат
Всего 4 одинаковых тика можно было пропустить.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Библиотеки: Price_Compare
fxsaber, 2016.10.19 17:18
{
string flag = "";
#define TICKFLAG_MACRO(A) flag += ((bool)(tickflag & TICK_FLAG_##A)) ? " TICK_FLAG_" + #A : "";
TICKFLAG_MACRO(BID)
TICKFLAG_MACRO(ASK)
TICKFLAG_MACRO(LAST)
TICKFLAG_MACRO(VOLUME)
TICKFLAG_MACRO(BUY)
TICKFLAG_MACRO(SELL)
#undef TICKFLAG_MACRO
if (flag == "")
flag = " FLAG_UNKNOWN (" + (string)tickflag + ")";
return(flag);
}
#define TOSTRING(A) " " + #A + " = " + (string)Tick.A
string TickToString( const MqlTick &Tick )
{
return(TOSTRING(time) + "." + (string)IntegerToString(Tick.time_msc %1000, 3, '0') +
TOSTRING(bid) + TOSTRING(ask) + TOSTRING(last)+ TOSTRING(volume) + GetTickFlag(Tick.flags));
}
void OnStart()
{
MqlTick Tick;
if (SymbolInfoTick(_Symbol, Tick))
Print(TickToString(Tick));
}
Перевод MqlTick в string
Нечитабельно:
Нечитабельно:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
MetaEditor build 1463
fxsaber, 2016.11.10 10:42
Все зависит от целей.