Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы - страница 245

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Nikolai Semko # : https://www.mql5.com/ru/forum/170952/page243#comment_52244665

What's wrong here?
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Sorry, maybe because google auto translate 

 

Вопрос на картинке:

код:
class C_AO_Agent
{
public:
    double c[];
    double f;
};

class C_AO
{
public:
    double cB[];
     C_AO_Agent *a;

    virtual void Init() { }
};

class C_Agent : public C_AO_Agent
{
public:
    double g;
    
    class ad
    {
    
    };
};

class C_P : public C_AO
{
public:
    void Init()
    {
      a = new C_Agent;
      a.f = 5;
    }
};

void OnStart()
{
    C_AO *ao;
    ao = new C_P;
    ao.Init();
}
 
Andrey Dik #:

Вопрос на картинке:

код:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы

Andrey Dik, 2024.02.16 06:05

class C_AO_Agent
{
public:
    double c[];
    double f;
};

class C_AO
{
public:
    double cB[];
     C_AO_Agent *a;

    virtual void Init() { }
};

class C_Agent : public C_AO_Agent
{
public:
    double g;
    
    class ad
    {
    
    };
};

class C_P : public C_AO
{
public:
    void Init()
    {
      a = new C_Agent;
      a.f = 5;
    }
};

void OnStart()
{
    C_AO *ao;
    ao = new C_P;
    ao.Init();
}

Базовый класс не имеет доступа к полям потомков.

 
fxsaber #:

Базовый класс не имеет доступа к полям потомков.

да, но победил так:

class C_AO_Agent
{
public:
    double c;
    double f;
};

class C_AO
{
public:
    double cB[];
     C_AO_Agent *a;

    virtual void Init() { }
};

class C_Agent : public C_AO_Agent
{
public:
    double g;
    
    class ad
    {
    
    };
};

class C_P : public C_AO
{
public:
    void Init()
    {
      a = new C_Agent;
      C_Agent *agent = (C_Agent*)a; // Приведение типов
      agent.f  = 5;
      agent.g  = 7;                 //теперь есть доступ к g!!!
      agent.c  = 8;
    }
};

void OnStart()
{
    C_AO *ao;
    ao = new C_P;
    ao.Init();
    
    //тут нам нужен доступ только к f и c
    Print (ao.a.f);
    Print (ao.a.c);
    
    // Удаление объектов
    delete ((C_Agent*)ao.a);
    delete ao;
}
это рабочий вариант того, что требовалось.
 
Andrey Dik #:
да, но победил так:

это рабочий вариант того, что требовалось.
Очень коряво.
В методе OnStart надо указывать тип, который известен только в методе Init класса C_P.
Мне кажется, лучше дописать Deinit() для C_P.
 
Sergey Gridnev #:
Очень коряво.
В методе OnStart надо указывать тип, который известен только в методе Init класса C_P.
Мне кажется, лучше дописать Deinit() для C_P.
Покажите пример, а художника любой может обидеть)
 
Andrey Dik #:
Покажите пример 
class C_AO_Agent
{
public:
    double c;
    double f;
};

class C_AO
{
public:
    double cB[];
     C_AO_Agent *a;

  C_AO( void ) : a(NULL) {}
  
  ~C_AO( void )
  {
    this.Init();
  }

    virtual void Init()
    {
      if (::CheckPointer(this.a) == POINTER_DYNAMIC)
        delete this.a;
    }
};

class C_P : public C_AO
{
protected:
  class C_Agent : public C_AO_Agent
  {
  public:
      double g;
      
      class ad
      {
      
      };
  } *agent;
  
public:
    C_P( void ) : agent(NULL) {}
    
    virtual void Init()
    {
      this.C_AO::Init();
            
      this.agent = new C_Agent;
      this.a = this.agent;
    }
};

void OnStart()
{
    C_AO *ao;
    ao = new C_P;
    ao.Init();
    
    //тут нам нужен доступ только к f и c
    Print (ao.a.f);
    Print (ao.a.c);
    
    // Удаление объектов
    delete ao;
}
 
Andrey Dik #:
Покажите пример, а художника любой может обидеть)
Пример чего?
Как в класс добавить метод void Deinit(void), в котором вызвать delete(a), если a - валидный указатель на объект?
Или как в OnStart() написать ao.Deinit()?
;)
 
Sergey Gridnev #:
Пример чего?
Как в класс добавить метод void Deinit(void), в котором вызвать delete(a), если a - валидный указатель на объект?
Или как в OnStart() написать ao.Deinit()?
;)

Задача состояла в получении доступа к объекту, а не в организации правильного удаления объектов. Удалить завсегда проще, чем создать))

 
fxsaber #:
Спасибо, интересно.
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