Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы - страница 245
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Вопрос на картинке:
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Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы
Andrey Dik, 2024.02.16 06:05
Базовый класс не имеет доступа к полям потомков.
Базовый класс не имеет доступа к полям потомков.
это рабочий вариант того, что требовалось.
да, но победил так:
это рабочий вариант того, что требовалось.
Очень коряво.
Покажите пример
Покажите пример, а художника любой может обидеть)
Пример чего?
Задача состояла в получении доступа к объекту, а не в организации правильного удаления объектов. Удалить завсегда проще, чем создать))