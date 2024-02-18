Características del lenguaje mql5, sutilezas y técnicas - página 227
Es un resultado interesante.
Es extraño que aún no se haya solucionado:
Foro sobre trading, sistemas automatizados de trading y prueba de estrategias de trading
Errores, fallos, preguntas
A100, 2020.08.01 05:42Error durante la ejecución:
Result: OnStart::unnamed#00000216656562DC80::f<ulong>
Esperado: OnStart::f<ulong>
Limitación del compilador.
Se trata de un defecto obvio: creo que el compilador debería llamar ya a un equipo médico para este tipo de código.Es hipotéticamente posible imaginar paréntesis en macros anidadas en tal cantidad, pero no llaves.
La expectativa era inicializar de izquierda a derecha como se especifica en el constructor.
Pero resultó que la inicialización va de arriba a abajo por campos. Y la secuencia especificada de inicialización después del constructor no es importante. ¿Es esto correcto?
Por favor, indique si este es el comportamiento correcto o no, donde la secuencia de inicialización de los campos de un objeto estructura/clase depende de la disposición mutua de los campos y no de las entradas después del constructor.
¿Por qué los desarrolladores escriben una ayuda tan detallada si nadie la lee? Sugiero simplificar la ayuda a una frase: Pregunta en el foro - ¡te ayudarán!
Cuando el esquema de encontrar la respuesta a una pregunta en la ayuda sea claro, recurriré a la ayuda del foro con menos frecuencia.
Gracias. Por desgracia, no siempre está claro dónde y cómo buscar.
He encontrado una cosa muy desagradable en el trabajo del indicador (MT5 y MT4).
Los eventos bloquean el trabajo del temporizador.
No existe tal cosa en Expert Advisor.
Una vez más estoy convencido de que no tiene sentido utilizar indicadores donde se requiere un trabajo estable del temporizador. Esto es especialmente cierto para las interfaces de respuesta.
Aquí hay un indicador que demuestra este problema, donde el temporizador se establece en 20 milisegundos y el tiempo entre los eventos del temporizador se muestra si supera los 100 milisegundos.
Foro sobre comercio, sistemas automatizados de comercio y prueba de estrategias comerciales
Nueva versión de MetaTrader 5 build 3490: versión móvil del terminal web y nuevos métodos de matriz en MQL5
Ilyas, 2022.10.18 10:12 AM
Pensando en añadir class/struct para objetos