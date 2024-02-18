Características del lenguaje mql5, sutilezas y técnicas - página 133
Foro sobre trading, sistemas de trading automatizados y pruebas de estrategias de trading
Peculiaridades de mql5, consejos y trucos
Nikolai Semko, 2019.04.03 22:33
Sí, gracias Alexey. Me había olvidado de esta función. Lo vi antes, pero nunca lo usé.
Lo he probado. Algo va mal. Lo borra, pero después de borrarlo, todo se detiene.
Simplemente añadí una línea de código a la función DrawSetup() antes del cálculo del indicador con los siguientes parámetros.
El indicador simplemente deja de funcionar y todavía no puedo entender la razón.
Estoy absolutamente de acuerdo con usted. Es sólo un juguete inútil.
También puedes probar a liberar todas las asas de una cadena, empezando por la más enterrada.
Bueno, no está funcionando. O si funciona, entonces se aplican algunos frenos.
Si se documenta la línea conIndicatorRelease, entonces todo funciona bien, pero de lo contrario algunos frenos se activan y no entiendo lo que está sucediendo.
Foro sobre comercio, sistemas de comercio automatizados y prueba de estrategias de comercio
Indicadores: MaFromMa
Nikolai Semko, 2019.04.04 01:00
Quería comparar el rendimiento de la recursión y la iteración.
Resulta que la recursión es más del doble de rápida...
Probablemente porque la pila es más rápida...
Es algo increíble. Esperaba el efecto contrario. ))
¿Tienen ustedes una función de cálculo de lotes probada y fiable para MT5, sin un stop loss?
Tester OnTesterInit failed. Optimization cannot be started.
Es casi imposible entender la causa a partir de este mensaje, ya que no hay ninguna referencia al registro de la Terminal. Ahí es donde hay que buscar la causa.
Este es un ejemplo de este tipo de EA
El Asesor Experto optimiza en un rango en el que el Rango no llega a cero. Pero al mismo tiempo, la optimización falla.
La razón es que el modo Frame de los Asesores Expertos se lanza siempre con los parámetros de entrada prescritos rígidamente en EX5. En este caso, el modo Marco da lugar a unadivisión por cero.
Si se elimina OnTesterDeinit del código fuente, la optimización se ejecutará sin problemas.
Sería bueno que el TesterJournal en tales situaciones tenga una referencia al TerminalJournal. De lo contrario, no siempre es posible entender (la depuración no está disponible durante la optimización), lo que está pasando.
Puede encontrarse con una situación en la que los EAs no se inician en un gráfico.
A la izquierda está el cursor habitual al arrastrar un EA a un gráfico. A la derecha está nuestro caso.
No habrá entradas en el registro. En general, el cursor de barrado es el único identificador visual de estos gráficos.
Si guarda la plantilla tpl, estos gráficos se distinguirán por una sola línea
tester=1
Esta es probablemente la única opción programática para identificar el tipo de gráfico. Es un gráfico de marcos.
Por lo tanto, si quiere protegerse del comercio automatizado, puede trabajar sólo con estos gráficos.
Foro sobre trading, sistemas de trading automatizados y pruebas de estrategias de trading
Bichos, errores, preguntas
Nikolai Semko:
La fórmula de la herramienta sintética da el error "Unknown parsing error" si el nombre del símbolo comienza con (o contiene) un punto.
Slava, 2019.04.19 06:08Si un nombre de carácter contiene un punto, un guión o algo que no se entiende (¿qué tal "RTS-12.19"?), entonces el nombre debe ir rodeado de apóstrofes